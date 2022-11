Dietikon: Samichlaus kehrt zurück aus Wald und begeistert alle

Dietikon Von der Hütte im Wald zur Kirche St. Agatha: Der Samichlaus ist zurück und begeistert alle Am ersten Adventssonntag kehrt der Samichlaus aus dem Wald in die Stadt zurück. Mit farbig leuchtenden Infuln, einem Marsch und etlichen begeisterten Gesichtern, läuft er durch die Dietiker Strassen. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 27.11.2022, 21.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Samichlaus stand vor seinem Holzhaus und winkte. Valentin Hehli

Bevor der Chlaus vom Wald in die Stadt zurückkehrte, schlenderten noch Hunderte am Sonntagnachmittag von Stand zu Stand am Dietiker Weihnachtsmarkt. Begleitet wurden sie von Weihnachtshits aus der Panflöte. Die Stände an diesem Weihnachtsmarkt boten so einiges, was die Sinne begeisterte. Von selbst gestrickten Socken über Adventskränze bis zu Schokofrüchten und Glühwein gab es alles.

«Hier, der beste Glühwein weit und breit» stand auf dem Schild vor dem Glühwein-Stand der lokalen Guggenmusik Reppischfäger. Doch ist der Glühwein so gut, wie dort geschrieben stand? «Ja», fanden alle Kunden rundherum. «Es ist der beste Glühwein entlang der Strecke der Spanisch-Brötli-Bahn», sagte eine Frau und nippte an ihrem Getränk. Ein älteres Ehepaar kommt jedes Jahr nur wegen dem Glühwein hierher, wie sie sagten. Der Glühwein in Zürich schmecke wie eine «saure Pfütze» und jener der Reppischfäger sei eine «himmlische Gaumenfreude», sagte ein weiterer Herr.

Mit fünf Minuten Verspätung vom Wald

Während einige wegen dem Glühwein die Stadt aufsuchten, waren die meisten wegen dem Samichlaus da. Nicht etwa die Kirchenglocken signalisierten den Start des Einzugs, sondern die Geisslechlöpfer mit ihren Peitschenschlägen durch die Luft. Der Samichlaus startete dieses Jahr seine Route mit einer Verspätung von fünf Minuten.

Doch das störte weder die hunderten Passanten am Strassenrand noch die begeisterten Kinder. Die Kleinsten kreisten um die Beine ihrer Eltern und hüpften nervös auf und ab. Einige Kinder übten nochmals ihren Spruch, ein anderes Mädchen wollte ihren gar nicht erst verraten: «Der Spruch darf erst der Samichlaus hören», sagte sie mit bedachter Stimme.

Der Samichlaus nahm gleich sein Haus mit. Valentin Hehli Auch die Trychler waren beim Einzug dabei. Valentin Hehli Die Geisslechlöpfer sorgten für Schrecken bei den Kindern. Valentin Hehli Die Fackeln spendeten an diesem Abend Licht. Valentin Hehli Hunderte betrachteten den Einzug vom Strassenrand. Valentin Hehli Die Trychler sorgten für Lärm. Valentin Hehli Im Fokus stand der Samichlaus in echt ... Valentin Hehli ... und auch als Wagen. Valentin Hehli Die Infuln bringen Licht in den Adventssonntag. Valentin Hehli Der Oberchlaus kam auf dem Thorn. Valentin Hehli Der Samichlaus-Marsch wurde auch getrommelt. Valentin Hehli Als Schlusslicht an diesem Einzug fuhr die Polizei. Valentin Hehli Gross und Klein warteten gespannt auf die Rede des Chlaus. Valentin Hehli Der Samichlaus während seiner Rede. Valentin Hehli

Samichlaus begeistert alle am Strassenrand

Nach den ohrenbetäubenden Geisslechlöpfern machten die Trychler mit ihren Glocken auf den Samichlaus aufmerksam, der gleich mit seinem Haus hinterherkam. Er stand mit seinen weissen Handschuhen davor und winkte den begeisterten Menschen am Strassenrand zu.

Doch er war nicht der einzige Chlaus, der an diesem Abend durch die Dietiker Strassen lief. Ihm folgten weitere Samichläuse und der Oberchlaus. Letzterer kam auf einem Thron dahergefahren. Mit seinem goldig schimmernden Umhang und dem goldig schimmernden Hut unterschied er sich von den anderen Chläusen. Nicht nur seine Kleidung zeigte einen Unterschied, sondern auch seine Umgebung. Denn sein Thron mit den Sternen davor leuchtete heller als jede Fackel um ihn herum.

Die bärtigen Männer wurden vom Samichlaus-Marsch begleitet. Zu den Trommelschlägen und den Tönen der Blasinstrumente sangen auch die Kleinsten mit. Neben der musikalischen Begleitung liefen auch Dutzende Kinder und Erwachsene mit selbst gebastelten Infuln die Strasse hinunter. Diese leuchteten in allen Farben und brachten Licht in den dunklen ersten Adventsabend.

Am Weihnachtsmarkt gab es einige Kerzen zu kaufen. Valentin Hehli Bevor aus den weissen Bechern Glühwein getrunken wurde... Valentin Hehli ... musste dieser abgefüllt werden. Valentin Hehli Ana Amaro und Rui Amaro mit Tochter an ihrem Stand. Sie verkaufen Seifen und Kerzen. Valentin Hehli Panflötenmusik sorgte für Weihnachtsstimmung. Valentin Hehli Ob dies wirklich der beste Glühwein weit und breit ist? Valentin Hehli Ulla Gagliardi verkauft seit 18 Jahren Adventskränze. Valentin Hehli Auch die Schüler waren am Wochenende fleissig. Valentin Hehli Selbstgemachte und recycelte Sachen gab es so einige. Valentin Hehli Die drei Schüler (von links) Johannes, Muzi, Gerti verkauften selbstgemachte Guetzli. Valentin Hehli

Grosse Vorfreude auf Chlaus-Besuche

«Turbulente Jahre liegen hinter uns und ich musste mich immer mit meinen Schmutzlis an die aktuelle Lage anpassen», sagte der Samichlaus, als er vor der St.-Agatha-Kirche ankam. Doch umso freudiger war er, dass er dieses Jahr wieder mit so vielen Lichtern, Musik und Menschen begleitet wurde und bald in die warmen Stuben kehren dürfe.

Kaum beendete er seine Rede, umzingelten ihn alle Kinder und trugen ihren Spruch vor.

Hinweis Nach den Weihnachtsmärkten dieses Wochenende in Dietikon, Geroldswil und Aesch, findet nächsten Samstag der Weihnachtsmarkt in Birmensdorf statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen