Von Dietikon aus wird die Zürchr Stromversorgung gesteuert

Dietikon Von der EKZ-Insel aus steuern sie das Stromnetz im Kanton Zürich Die EKZ-Betriebsführungsstelle in Dietikon koordiniert und überwacht das Stromnetz im Kanton. Die Dispatcher arbeiten im 24-Stunden-Schichtbetrieb. Sie müssen nicht nur Fachwissen mitbringen, sondern benötigen auch viel Fingerspitzengefühl.

Dispatcher André Lukas hat dank vieler Bildschirme von seinem Arbeitsplatz aus alles im Blick. Florian Schmitz

Das Gebäude mit geschwungener Glasfront liegt etwas versteckt auf dem hinteren Teil der EKZ-Insel in Dietikon. Drinnen, im sogenannten Kommandoraum, wird aber schnell ersichtlich, dass hier wichtige Arbeit geleistet wird: Auf der Bildschirmwand vor seinem Pult hat André Lukas, der seit knapp sieben Jahren bei EKZ als Dispatcher arbeitet, alles im Blick. Von der Betriebsführungsstelle aus wird das gesamte elektrische EKZ-Netz mit allen Anlagen geführt und überwacht.

Zehn Dispatcher stellen zusammen mit drei Mitarbeitenden im Bereich Führung und Planung sowie zwei Teamleitern im 24-Stunden-Schichtbetrieb sicher, dass der Strom zuverlässig und ohne Unterbrüche zu den Kunden gelangt. Dazu Lukas:

«Auch wenn es eine Belastung sein kann, gefällt es mir, so viel Verantwortung zu haben.»

Weil im Netz ständig etwas ausgebaut, ausgebessert oder abgebrochen werde, sei viel Koordinationsaufwand nötig, sagt Leiter Marc Engeli. Alle planmässigen Unterbrüche im Netz werden von hier aus eng begleitet. Dank im Netz eingebauter Redundanzen sei es meist möglich, Stromkabel abzuschalten, ohne dass Kunden davon betroffen sind, sagt Lukas. Grosse Baustellen wie jene der Limmattalbahn stellten dabei eine Herausforderung dar. Weil im Bauperimeter Leitungen ausser Betrieb genommen werden müssen, werden die Doppelspurigkeiten im Netz bereits im Alltagsbetrieb benötigt.

Dank unterirdischem Netz nicht sehr stark von Stürmen betroffen

Besonders gefordert ist die Betriebsführungsstelle in Störungsfällen, wenn sie zum Drehpunkt wird zwischen Kunden, den verschiedenen Netzregionen, Instandhaltern, internen Stellen und Blaulichtorganisationen. Neben extremem Wetter lösen auch Bauarbeiten immer wieder Störungen aus. Er habe auch schon erlebt, dass sich Kühe zu fest an Masten kratzten oder Modellflieger in den Drähten hängen blieben, erzählt Engeli. Vom äusserst stürmischen Juliwetter sei das EKZ-Netz aber weniger stark betroffen gewesen als andere Regionen, weil mit 92 Prozent ein hoher Anteil der Leitungen unterirdisch verlaufe und deshalb deutlich weniger empfindlich sei.

Die rund 40 von EKZ betriebenen Unterwerke, in denen der Strom von 110 Kilovolt zur Weiterverteilung an die rund 2500 Trafostationen auf die 16-Kilovolt-Mittelspannung transformiert wird, sind mit der Betriebsführungsstelle in Dietikon vernetzt. So sehen die Dispatcher sofort, wenn in einem Unterwerk Probleme auftauchen. Ausserhalb der Unterwerke seien bisher erst etwa 20 weitere Stellen mit Sensoren ausgestattet, die direkt mit der Zentrale kommunizieren können. Alle anderen werden auf einer digitalen Karte und im Leitsystem von Hand nachgeführt, damit die Betriebsführungsstelle immer die Übersicht hat. Bei Neu- und Umbauten werden Phasenpläne und spezielle Hinweise auf den Plänen vermerkt, sagt Engeli.

Marc Engeli ist Leiter der Betriebsführungsstelle. Florian Schmitz

Tauchen Störungen im Mittelspannungsnetz auf, können die Dispatcher aus der Ferne beim Eingrenzen und Finden der Fehlerquelle helfen und Anweisungen geben. Sie sind aber immer auf Mitarbeitende vor Ort angewiesen. Für seine Arbeit benötigt André Lukas auch viel Fingerspitzengefühl. Denn wenn zu Hause der Strom ausfällt, landen Menschen, die sich bei EKZ melden, gleich bei ihm in der Leitstelle. «So kommen die Störungsmeldungen schnell zu uns und wir können einen direkten Austausch pflegen», erklärt Engeli.

Stromunterbrüche im Schnitt innerhalb von zwei Stunden gelöst

Fast alle Kunden seien freundlich und sehr dankbar, wenn ihnen geholfen werde, sagt Lukas. Weil der Betrieb rund um die Uhr läuft, würden teilweise auch nachts verunsicherte Menschen anrufen, die zuerst beruhigt werden müssen. Eine Hauptsorge vieler sei die Gefriertruhe, dabei könne diese geschlossen problemlos bis zu 12 oder bei neueren Modellen 24 Stunden ohne Strom überbrücken. Liegen die Probleme bei 400-Volt-Leitungen innerhalb eines Gebäudes, übernehmen die Dispatcher nur eine beratende Funktion und dokumentieren alle Informationen, um auf dem neusten Stand zu sein. Für Störungsbehebungen sind aber letztlich von Kunden aufgebotene Elektriker verantwortlich. Im Schnitt seien Stromunterbrüche ab der Mittelspannung und tiefer innerhalb von zwei Stunden gelöst, sagt Lukas.

Er habe ein gutes Jahr benötigt, um als Dispatcher richtig eingearbeitet zu werden, sagt Lukas, der zuvor als technischer Leiter im Spital Affoltern arbeitete. «Den Job kann man nicht einfach lernen.» Die Herausforderungen seien vielfältig und man müsse immer wieder flexibel auf aktuelle Entwicklungen reagieren.

«Wir müssen die ganze Ausbildung hier durchführen, weil sie auf dem Markt nicht zu finden ist»,

sagt Engeli. Auch ein kürzlich ausgearbeiteter Ausbildungskurs für Dispatcher schaffe da nur wenig Abhilfe.

2009 wurde die Betriebsführungsstelle in Dietikon in Betrieb genommen, um die Überwachung und Koordination des Stromnetzes zu zentralisieren. Dabei sei es auch um die Vereinheitlichung von Arbeitsprozessen und die Schaffung einer zentralen Ansprechstelle gegangen, erklärt Engeli, der seine Lehre bereits bei EKZ absolviert hatte und 2008 zum Unternehmen zurückkehrte, um die Zusammenführung der Betriebsführung zu koordinieren und eine Zentrale für sie zu schaffen. Über die Jahre habe er festgestellt, dass dieser Prozess im sich wandelnden Umfeld gar nie abgeschlossen sei. So nehme die Komplexität wegen des fortlaufenden Netzausbaus und steigernder Systemausdifferenzierung stetig zu und wichtige Themen wie Cybersecurity stellten EKZ vor neue Herausforderungen.