Dietikon «Von den Liedern mitgerissen»: Singers of Joy rocken mit «Broadway» Der Dietiker Chor lockte mehrere hundert Gäste ins reformierte Kirchgemeindehaus und überzeugte mit viel Musical-Sound. Isabelle Piccand Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Am Sonntag fand endlich wieder ein Konzert des gemischten Dietiker Chors Singers of Joy im Kirchgemeindehaus der reformierten Kirche in Dietikon statt. Die rund 300 Besucherinnen und Besucher füllten den Saal bis auf den letzten Platz. Coronabedingt hatte schon seit 2018 kein solches Konzert mehr stattgefunden.

Die Singers of Joy präsentierten sich frisch gestylt in einem Tenue, das ganz zum Konzertmotto «Broadway» passte. Dank schwarzer und schwarz-weiss gestreifter Kleidung, die grosszügig mit roten Farbtupfern kombiniert wurde, kam schon beim Blick auf die Bühne bestes Musicalfeeling auf.

«We Will Rock You» und «Lion King»

Die Dirigentin Bettina Bärtschi, der Dirigent Marcel Hischier und die Sängerinnen und Sänger haben für das Showprogramm keinen Aufwand gescheut. Gesungen wurden beispielsweise Titel des Komponisten Andrew Lloyd Webber oder Hits aus den Musicals «We Will Rock You» und «Lion King».

Der Chor performte das zweistündige Programm zusammen mit der Solistin Zoe Felber und einer vierköpfigen Band. Auch mit Disconebel wurde nicht gespart. Jede Bewegung war perfekt einstudiert und passte bestens zu den Melodien der 13 Titel aus Musical und Film.

«Wir haben zum 25-Jahre-Jubiläum des Chors Singers of Joy das Genre Musical ausgewählt, denn gerade mit der Musik aus Musicals kann man das Publikum gut in Stimmung versetzen, da viele Leute die Songs sofort wiedererkennen und sich darüber freuen», erklärte Dirigent Marcel Hischier.

So wurde das Publikum bei «We Will Rock You» denn auch prompt zum Aufstehen, Mitstampfen und Mitklatschen animiert. Die Begeisterung und die Resonanz des Publikums war denn auch gross – auch beim Medley «Mamma Mia» wippte so mancher mit der Melodie mit und bei «Circle of Life» von «Lion King» sah man vor dem inneren Auge sogleich afrikanische Steppenlandschaften.

Das Publikum war voll des Lobes. «Ich fühle mich jedes Mal von den Liedern mitgerissen und finde die Musik unglaublich lebhaft performt», sagte etwa Renate Klossner aus Dietikon.

Der Chor würde sich noch über zusätzliche Stimmen freuen

Anita Lüthi ist Präsidentin des Chors Singers of Joy. Valentin Hehli/Archiv

«Ich bin sehr zufrieden mit unserer Darbietung. Wir waren alle sehr aufgeregt vor dem Konzert, zumal die Lieder höchste Konzentration abverlangten, da alle Texte auswendig gelernt werden mussten. Und nicht zu vergessen ist auch das professionelle Show-Lächeln während der ganzen Show. Wir leben für unsere Konzertauftritte und vor allem wollen wir die Freude am Singen vermitteln», meinte die seit acht Jahren amtierende Präsidentin und Sängerin der Singers of Joy, Anita Lüthi.

«Singen ist ein grossartiges Hobby und wir freuen uns immer über Neumitglieder, vor allem sind wir auch an Männerstimmen interessiert»,

ergänzte Lüthi. Denn der gemischte Chor könnte noch die eine oder andere Tenor- oder Bass-Stimme mehr vertragen. Dass es Spass macht, war am Sonntag klar zu sehen.

