Dietikon Vom Reppischhof aus wird die Weiterbildung der Schweizer Tech-Industrie organisiert Das sfb Bildungszentrum feierte mit zwei Jahren Verspätung sein 50-Jahr-Jubiläum. Beim Besuch im Reppischhof erzählt Direktorin Dorothea Tiefenauer, was die höhere Fachhochschule ausmacht und welche Herausforderungen auf sie zukommen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

1998 nahm das sfb Bildungszentrum den Standort im Reppischhof in Dietikon in Betrieb. Sandra Ardizzone

Rund 400 bis 500 Studierende schliessen jährlich Weiterbildungen am sfb Bildungszentrum für Technologie und Management ab. Die höhere Fachschule für Berufe der Tech-Industrie bietet berufsbegleitende Weiterbildungen in Bereichen wie Logistik, Automation und Maschinenbau, Prozessmanagement oder Gebäudetechnik und Energie an.

Sie ist schweizweit an acht Standorten präsent und auch in der Romandie sowie im Tessin vertreten. Die zentrale Organisation für eine der grössten höheren Fachschulen der Schweiz ist im Reppischhof in Dietikon zu Hause.

Dorothea Tiefenauer, Direktorin sfb Bildungszentrum. zvg

1998 eröffnete die Schule den Standort an der Grenze zu Bergdietikon, der auch schulisch zu den wichtigsten gehört. Denn hier werden etwa neue Lehrgänge ausgerollt und getestet, bevor sie an anderen Standorten übernommen werden, erzählt Dorothea Tiefenauer, Direktorin des sfb Bildungszentrums, bei einem Besuch vor Ort.

Erst kürzlich feierte die als Stiftung organisierte Institution ihr 50-jähriges Bestehen mit einer Show im Circus Monti mitsamt Videogrusswort von Bundesrat Guy Parmelin (SVP). Der Jubiläumsanlass sei ein Geschenk an die rund 500 nebenamtlichen Lehrpersonen gewesen, die am sfb Bildungszentrum unterrichten, heisst es in einer Mitteilung.

«Der Praxistransfer ist bei uns sehr hoch», betont Tiefenauer, die zuvor selbst in der Industrie tätig war und unterrichtete, bevor sie die Direktion übernahm. Die Lehrpersonen, von denen viele schon lange unterrichteten, seien alle selbst in der Wirtschaft tätig und würden entsprechend viel praktisches Know-how und ein grosses Netzwerk mitbringen.

Mit einem Jubiläumsanlass im Circus Monti bedankte das sfb Bildungszentrum sich bei den rund 500 nebenamtlichen Lehrpersonen. zvg

Die Geschichte der Schule geht schon 52 Jahre zurück

Obwohl am Jubiläum auf ein halbes Jahrhundert angestossen wurde, geht die Geschichte des sfb Bildungszentrums, das seinen heutigen Namen 1998 erhielt, bereits knapp 52 Jahre zurück. Am 16. Dezember 1970 hatte der damalige Arbeitgeberverband der Schweizerischen Maschinenindustrie (heute Swissmem) zusammen mit den Arbeitnehmerorganisationen und dem Schweizerischen Verband der Berufsbildungsfachleute die Stiftung Schweizerische Fachschule für Betriebsfachleute gegründet.

Den ursprünglich für 2020 geplanten Jubiläumsaktivitäten kam das Coronavirus in die Quere. Auch der damals am Standort Dietikon geplante Tag der offenen Tür soll nächstes Jahr im Mai nachgeholt werden, sagt Tiefenauer.

Dann soll auch die eigens für den Geburtstag konzipierte Jubiläumsausstellung öffentlich zugänglich gemacht werden. Sie erlaubt einen technisch verspielten Blick in die Vergangenheit. So zeigt ein Diaprojektor alte Fotos, während über Kopfhörer Anekdoten und Erlebnisse gehört werden können. Ein Hellraumprojektor wartet mit alten Prüfungsfragen auf und auf einem modernen Touchscreen präsentiert sich die Schule im Hier und Jetzt.

Wie vielerorts sorgte die Pandemie beim sfb Bildungszentrum für einen Digitalisierungsschub. «Wir mussten wegen Corona zweimal von Präsenz- auf Onlineunterricht umstellen», sagt Tiefenauer. Auch abseits von Corona ist in den letzten Jahren viel passiert.

So seien die beiden neuen Studiengänge HF Maschinenbau und HF Gebäudetechnik, der einen Schwerpunkt auf Informatik und Gebäudeautomation setzt, mit Pilotklassen eingeführt worden. «Bisher haben wir gute Inputs und viel positives Feedback erhalten», sagt Tiefenauer.

Unternehmensprozesse ziehen am meisten Studierende an

Neu wird im Sommer 2023 der Lehrgang Instandhaltungsfachleute an den Standorten Dietikon, Emmenbrücke und Zollikofen starten. Dieser wurde zuvor nur in der Westschweiz und in Bellinzona angeboten. In diesem Studiengang werden die Absolvierenden im Bereich des technischen Unterhalts von Maschinen und Anlagen weitergebildet. «Dort besteht eine grosse Nachfrage», sagt Tiefenauer.

Am beliebtesten von allen Weiterbildungsangeboten der höheren Fachhochschule ist der Lehrgang «Techniker/-in HF Unternehmensprozesse» mit 181 erfolgreichen Abschlüssen im vergangenen Jahr, gefolgt von 78 Abschlüssen im Lehrgang Prozessfachleute und 73 im Lehrgang Logistikfachleute, wie der Jahresbericht 2021 zeigt.

Im Bereich Unternehmensprozesse verzeichnet das sfb Bildungszentrum die höchste Nachfrage. zvg

Weiterbildungen im Logistikbereich seien aktuell besonders hoch im Kurs, sagt Tiefenauer. «Viele Junge wollen sich in dem Bereich weiterentwickeln.» Nicht zuletzt weil sie während der Pandemie gemerkt hätten, wie wichtig und komplex Lieferketten in einer global vernetzten Welt geworden seien. Zurzeit werde der Studiengang im Hinblick auf den nächsten Starttermin im Februar 2023 inhaltlich den neusten Praxisentwicklungen angepasst.

Logistik in Dietikon wegen Planzer und der Post besonders wichtig

Das Angebot an den verschiedenen Standorten sei nicht überall gleich, sondern auch abhängig von der umliegenden Industrie, erklärt Tiefenauer. So sei der Logistikbereich in Dietikon besonders wichtig dank grosser Arbeitgeber wie zum Beispiel Planzer im Dietiker Wirtschaftsgebiet Silbern. Insgesamt profitiere der Standort im Reppischhof von der wachsenden Wirtschaft im Limmattal, die wiederum zu mehr Bedarf nach Weiterbildungen führe.

Obwohl das sfb Bildungszentrum in den letzten Jahren punkto Digitalisierung grosse Fortschritte gemacht habe, werde das Thema auch künftig zu den wichtigsten Herausforderungen gehören, blickt Tiefenauer nach vorne. Denn für die Direktorin ist klar, dass ihre Schule nicht einfach zum Präsenzunterricht wie vor der Pandemie zurückkehrt.

Stattdessen gehe es nun darum, den Unterricht der Zukunft weiterzuentwickeln und dabei den richtigen Mix zwischen Vor-Ort-Unterricht, Onlineunterricht und Selbstlernen zu schärfen und dabei auch die Erwartungen von Lehrpersonen und Studierenden zu berücksichtigen, sagt sie. «Das ist eine spannende Aufgabe, die uns alle fordern wird.»

