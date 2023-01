Im Dschungelfieber: Sie züchten Zimmerfplanzen in Dietikon

Dietikon Vom Piercingstudio ins Gewächshaus: Sie liefern exotische Pflanzen für grüne Wohnzimmer Sanem Apaydin und Ronny Keller züchten und pflegen in der Dietiker Silbern tropische Gewächse. Die Pandemie brachte das Geschäft mit den Zimmerpflanzen zum Florieren. Davor verdienten die Freunde ihr Geld mit Piercings und Tattoos. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Im Dietiker Zimmerpflanzenparadies: Ronny Keller und Sanem Apaydin haben sich bei der Hasler Pflanzen AG in der Silbern eingemietet. Hier pflegen und produzieren sie tropische Gewächse. Mit dabei ist Kellers Hund Daitan. Bild: Severin Bigler

Liebevoll streicht Ronny Keller über die samtigen dunkelgrünen Blätter. «Sind sie nicht wahre Schönheiten, diese Anthurien? Man muss sich nur mal die schimmernden Blattadern anschauen. Unglaublich, was die Natur zu Stande bringt», sagt der 39-Jährige aus Zürich Altstetten begeistert. Keller steht gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Sanem Apaydin und seinem Hund Daitan in einem Gewächshaus der Hasler Pflanzen AG in der Dietiker Silbern.

Grün so weit das Auge reicht: Im Gewächshaus der Hasler Pflanzen AG in Dietikon hegen und pflegen Sanem Apaydin und Ronny Keller 350 verschiedene Varianten tropischer Zimmerpflanzen. Bild: Severin Bigler

Pflanzen in allen Grössen und Formen, mit den ausgefallensten Mustern, Farben und Grüntönen verwandeln die Halle in einen regelrechten Dschungel. Seit 2021 hegen und züchten die beiden unter dem Namen Skinkplants hier auf 500 Quadratmetern über 350 verschiedene Varianten exotischer Zimmerpflanzen.

Einen grünen Daumen braucht es nicht

«Schau mal, da ist wieder ein neues Blatt gewachsen», sagt Apaydin zu Keller, der sofort herbeieilt, um die Freude mit ihr zu teilen. Die Gewächse sind für die Freunde schon fast wie Kinder. «Plant Parents» bezeichnet in der Zimmerpflanzenszene denn auch Personen, die sich rührend um ihre Sprösslinge kümmern. «Für schöne und gesunde Zimmerpflanzen brauchst du keinen grünen Daumen. Der Schlüssel zum Erfolg ist Aufmerksamkeit», sagt Keller. Genaues und stetiges Beobachten sei besonders wichtig.

Monstera Thaiconstellation mit ihren milchigen Flecken auf den Blättern ist ein besonders teures und seltenes Exemplar in der Sammlung von «Skinkplants». Bild: Severin Bigler

«Wenn man sich Zeit für sie nimmt und ihnen die nötigen Nährstoffe und ausreichend Licht gibt, kann man tropische Zimmerpflanzen ewig am Leben erhalten.» Manchmal helfe es auch nur, die Pflanze umzutopfen oder zurückzuschneiden, damit sie wieder zu gedeihen beginnt. Der grösste Fehler, den man begehen könne, sei, die Pflanze zu übergiessen, so Keller. Er weiss:

«Die häufigste Todesursache bei Zimmerpflanzen ist das Ertrinken. Wenn die Pflanze lahmt, denkt man automatisch, dass man ihr mehr Wasser geben muss. Und so giesst man nach, statt die Feuchtigkeit der Erde zu kontrollieren.»

Doch bei allem Engagement müsse man auch Rückschläge in Kauf nehmen. «Sollte mal eine Pflanze eingehen, ist es wichtig, die Motivation nicht zu verlieren und weiterzumachen», sagt er. Motivierend ist für Keller und Apaydin der Blick ins Gewächshaus, wo das Grün klettert, spriesst und gedeiht. «Die Aufmerksamkeit, die du deiner Pflanze gibst, dankt sie dir mit ihrer Schönheit», finden die beiden.

Anthurium King und Queen im Gewächshaus von «Skinkplants». Bild: Severin Bigler

Besonders stolz sind sie auf den Zuchterfolg des Queen Anthurium. Die markanten, vertikal ausgerichteten Blätter der Pflanze haben, wie der Name bereits verrät, etwas Majestätisches. «Vor drei Jahren habe ich die erste aus Ecuador bekommen, seither versuche ich, sie zu vermehren», sagt Keller. Er spiele dann jeweils Biene und bestäube die weibliche Blüte mit dem Pollen der männlichen Blüte.

Anthurium-Blütenstängel im männlichen Stadium mit Pollen. Mit diesem wird die weibliche Blüte bestäubt. Bild: Severin Bigler

Wenn alles klappt, kommt es zur Befruchtung und Samenproduktion. Bild: Severin Bigler

Die Saat spriesst im Gewächshaus in der Silbern. Bild: Severin Bigler

Erst vor kurzem haben die Fortpflanzungsbemühungen Früchte getragen. Keller zeigt auf einen Blütenstängel, an dem sich knobelige kleine Beeren gebildet haben. «Wenn diese reif sind, kann man sie abzupfen. Die Samen, die sich darin befinden, muss man zuerst aus den Hülsen befreien und waschen, bevor man sie setzen kann.»

Stecklinge des Philodendron Splendid. Aus den Sprossenachsen der Abschnitte der Mutterpflanzen wachsen neue Pflänzchen. Bild: Severin Bigler

Hier sind die Blätter des Philodendron Splendid bereits zu erkennen. Bild: Severin Bigler

Aufzucht von Philodendron Splendid (runde Blätter) und Epipremnum pinnatum variegata (schmale Blätter). Bild: Severin Bigler

Reproduzieren lassen sich Pflanzen aber auch mit anderen Methoden. «Man kann zum Beispiel Stecklinge ziehen. Dabei schneidet man den Stamm der Mutterpflanze in Abschnitte. Aus den Sprossenachsen wächst ein neues Pflänzchen samt Wurzeln», erklärt Keller und öffnet einen grossen Behälter, der mit Moos und 40 solcher Stecklinge gefüllt ist. Leidenschaft schwingt in Kellers Stimme, wenn er über Botanik und Genetik spricht. «Das Züchten ist unsere Passion», sagt er.

Die meisten Zimmerpflanzen kommen aus dem Labor

Die kommerziellste und verbreitetste Form der Zimmerpflanzenproduktion wenden er und Apaydin im Dietiker Gewächshaus aber nicht an. «60 Prozent aller Zimmerpflanzen entstehen im Labor. Die Vorgehensweise heisst Tissue Culture. Dabei werden pflanzliche Zellteile geklont. So kann man aus einer Pflanze 500 machen statt nur 50 wie bei der Stecklingmethode», erklärt Keller.

«Baby Plant» einer Epipremnum White Princess. Charakteristisch ist die weisse Färbung auf den Blättern. Bild: Severin Bigler

Das Klonverfahren hat positive Auswirkungen auf den Preis. «Pflanzen, die früher 300 Franken kosteten, werden heute für 19 Franken angeboten, weil es viel mehr von ihnen auf dem Markt hat», sagt Keller. Er begrüsse diese Entwicklung, weil schöne und exotische Pflanzen dadurch auch Menschen zugänglich gemacht würden, die kein hohes Einkommen haben. Und auch hinsichtlich der Natur biete es Vorteile. «In ärmeren Ländern wurden solche seltenen Pflanzen früher ausgerissen, um Geld zu machen. Das lohnt sich mit dem Preisabfall nicht mehr.»

Tipps für gesunde Zimmerpflanzen – damit die grünen Mitbewohner für immer bleiben Informier dich, unter welchen Bedingungen die Pflanze in ihrem natürlichen Standort wächst. Vor allem die Lichtverhältnisse sollten den natürlichen Ansprüchen entsprechen.

Ertränke deine Pflanze nicht! Lerne, das Substrat in der richtigen Feuchtigkeit zu halten. Vermeide bei allen Pflanzen Staunässe. Anhand des Gewichts des Topfs kannst du erkennen, ob du die Pflanze giessen musst.

Beobachte deine Pflanze, um bei Veränderungen sofort handeln zu können. Schädlinge sind schnell eingeschleppt und können sich rasant ausbreiten. Je früher man Probleme erkennt, umso schneller ist die Rückkehr zum gewünschten Erscheinungsbild.

Gib deinen Pflanzen genug Luftfeuchtigkeit. Gerade in der Winterzeit ist die Luft in geheizten Wohnungen wie in einer Wüste.

Lerne umzutopfen. Die meisten Pflanzen sehen nach einem oder zwei Jahren nicht mehr so gesund und kräftig aus. Das liegt oft daran, dass sie keinen Platz und keine nötigen Nährstoffe mehr haben.

Gib deinen Pflanzen eine Pause. Nahezu alle Pflanzen brauchen im Winter eine Auszeit. Das heisst, dass sie in dieser Phase eine reduzierte Raumtemperatur sowie weniger Wasser und Nährstoffe als in der Wachstumsphase benötigen.

Die Zuchtstation nimmt jedoch nur einen kleinen Platz im Gewächshaus ein. «Der Handel mit Pflanzen ist unser Hauptgeschäft. Das heisst wir kaufen sie ein, pflegen sie hier und verkaufen sie dann an unsere Kundschaft», sagt Keller und fügt an: «Unser Traum ist es jedoch, alle Pflanzen hier zu kultivieren und so nachhaltiger zu arbeiten. Dann würden die Transportwege wegfallen. Das würde aber bedeuten, dass das Produkt teurer wird, da wir nicht in solchen Massen wie in Holland züchten können.»

Schismatoglottis pusilla im Gewächshaus von «Skinkplants». Bild: Severin Bigler

Die meisten Pflanzen bezieht «Skinkplants» nämlich aus den Niederlanden. Rare und spezielle Exemplare stammen aus Ecuador, Indonesien oder den USA. Im Sortiment haben Apaydin und Keller von fleischfressenden Pflanzen und Kakteen bis hin zu tropischen Orchideen alles, was das Pflanzenliebhaberherz begehrt. «Bei uns finden blutige Anfänger wie auch absolute Nerds, die auf Raritätenjagd sind, etwas», sagt Apaydin.

Rare Exemplare kosten 1500 Franken

So breit die Auswahl, so breit ist auch das Preisspektrum. Zwischen 5 und 1500 Franken kosten die Gewächse aus Dietikon. Bestellt werden können sie über den Onlineshop. Geliefert wird in die ganze Schweiz, nach Deutschland, Frankreich, Portugal und letzthin auch nach Lettland. «Wir kriegen sogar Anfragen aus Miami und Seoul. Wie wir das einfuhrtechnisch machen, müssen wir noch herausfinden. Jedes Land hat andere Importbestimmungen», sagt Apaydin.

Eingepackt werden die Pflanzen in der Silbern. Dort oder im Zürcher Niederdorf im Tattoo- und Piercingstudio Skinwork hat die Kundschaft die Möglichkeit, ihre Lieblinge gleich selbst abzuholen. Das Pflanzenbusiness ist nämlich nicht das einzige, das Apaydin und Keller gemeinsam aufgebaut haben. Die beiden sind ursprünglich Piercer und betreiben zusammen das besagte Tattoo- und Piercingstudio. «Wir sind aber nur noch im Hintergrund und nicht mehr operativ tätig», sagt Apaydin.

Rechts zu sehen eine besondere Variante der bekannten Zimmerpflanze Glücksfeder. Botanisch nennt sich dieses dunkle Exemplar Zamioculca raven. Bild: Severin Bigler

In der Coronapandemie haben die beiden die Piercingzange gegen die Giesskanne ausgetauscht. «Von einem Tag auf den anderen mussten wir unser Studio mit sieben Mitarbeitenden schliessen und uns überlegen, wie wir uns über Wasser halten und die Löhne zahlen können», erinnert sich die 40-Jährige aus Zürich Altstetten.

In der Coronazeit sattelten sie um

Weil die beiden privat bereits eine Affinität für Pflanzen hatten und kurz vor Ausbruch des Coronavirus in ihrem Studio eine Ecke mit selbstgezüchteten Zimmerpflanzen einrichteten, war schnell klar, dass sie damit ihr Glück versuchen wollten. «Ich fotografierte die Pflanzen und bot sie auf unseren Social-Media-Kanälen an. Innerhalb von zwei bis drei Wochen ging das ganze viral. Wir konnten uns vor Bestellungen kaum mehr retten», sagt Keller.

Auch Aloen finden sich im Sortiment von «Skinkplants». Bild: Severin Bigler

In einem gemieteten Van fuhren die beiden 12 Stunden lang durch Zürich und lieferten die Pflanzen aus. «Kontaktlos natürlich. Wir stellten den Kundinnen und Kunden die Produkte vor die Türe und schickten ihnen ein Foto, um zu zeigen, dass die Lieferung angekommen ist», erzählt Apaydin. Dass sie den Leuten damit eine Freude während des ersten Lockdowns bereiten konnten, war ein Highlight für die Freunde. Ihre Idee traf den Nerv der Zeit. «Die Leute sassen im Homeoffice und wollten ihr Zuhause schön einrichten. Zudem hatten sie auch Zeit, sich um die Pflanzen und das neue Hobby zu kümmern», sagt Keller.

Im Gewächshaus mit 500 Quadratmeter hat es genug Platz für die grünen Schätze von «Skinkplants». Bild: Severin Bigler

Der Trend «Urban Jungle», sein Daheim in eine grüne Oase zu verwandeln, war geboren. «Pflanzen geben einem ein gutes Lebensgefühl. Zudem hat deren Pflege etwas Meditatives, eine entschleunigende Wirkung. Danach sehnen sich viele angesichts des immer stressiger werdenden Alltags», findet Apaydin.

Luftreinigende Wirkung als positiver Nebeneffekt

Die Freude am Grün in den eigenen vier Wänden, werde durch die Mode, die sozialen Medien, die Einrichtungstrends und nicht zuletzt durch den Wohnungsbau begünstigt. «Heutzutage sind die Wohnungen heller. Die grossen Fenster ermöglichen es erst, viele Pflanzen in Innenräume zu stellen», sagt Keller. Und auch für die Gesundheit sind die grünen Mitbewohner wertvoll. «Sie haben eine luftreinigende Wirkung und absorbieren etwa Lacke und Farbe.»

Dank des Pflanzenbooms in der Pandemie wuchsen die Kundschaft und das Fanlager von «Skinkplants» stetig, sodass Apaydin und Keller für die Produktion, Pflege und das Abpacken der Pflanzen mehr Platz brauchten. Fündig wurden sie bei Familie Hasler, die seit 1942 an der Silbernstrasse 4 in Dietikon eine Grossgärtnerei betreibt.

Die Nachfolger der Monstera: Anthurien sind die neuen Trendpflanzen. Bild: Severin Bigler

«Wir sind dankbar, dass wir hier von der professionellen Gärtnereiinfrastruktur profitieren können. Besitzer Peter Hasler ist zu unserem Mentor und Freund geworden», sagt Apaydin. Doch die Zeit bei den Haslers ist gezählt. Vor kurzem wurde bekannt, dass Peter Hasler den Betrieb seiner Hasler Pflanzen AG voraussichtlich per Ende Juli einstellen wird. Geplant ist, dass die Limeco die Firma und das Grundstück kauft.

«Am liebsten würden wir natürlich hier bleiben. Mal schauen, ob hier eine Zwischennutzung möglich ist», so Apaydin. Wichtig ist es den beiden, wieder eine Gärtnerei zu finden, in der sie unterkommen können. Denn sie sind sich einig:

«Wir haben erst begonnen. Und wir glauben, dass noch viel mehr Leute das Dschungel-Fieber packen wird, so wie uns.»

