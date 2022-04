55 Jahre Firma Bächli: "Harley-Heaven" verkauft drei Töff-Marken

Dietikon Vom «Harley-Heaven» zum Mekka für Motorradfans: Die Bächlis feiern ihr 55-jähriges Firmenjubiläum Am Wochenende luden Rainer und Felix Bächli in ihr Motorradgeschäft in Dietikon. Zu feiern gab es nicht nur eine Schnapszahl, sondern die Eröffnung der neuen Ausstellung der Triumph-Töffs. Seit dem Bruch mit Harley-Davidson setzt Geschäftsführer Rainer Bächli auf ein breiteres Sortiment. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 24.04.2022, 16.17 Uhr

1967 begann Felix Bächli (links) mit Harley-Davidsons zu handeln – in seiner Garage in Bellikon. Heute beschäftigt das Unternehmen Bächli Motocycles, das nun von Sohn Rainer Bächli (rechts) geleitet wird, über 30 Mitarbeitende und verfügt auf vier Stockwerken über einen Ausstellungsfläche von 2000 Quadratmeter. Sibylle Egloff

Motorräder, wohin das Auge reicht. Am Wochenende reihte sich eine Maschine an die andere an der Ueberlandstrasse in Dietikon. Die Kundschaft des Motorradgeschäfts Bächli Motorcycles fuhr mit ihren Töffs vor, um das Limmattaler Motorrad-Mekka zu besuchen.

Der Grund dafür: Die Familie Bächli feierte ihr 55-jähriges Firmenjubiläum. Gleichzeitig eröffnete Geschäftsführer Rainer Bächli den neuen Ausstellungsraum der Marke Triumph. Neu verkauft er neben BWM- und Harley-Davidson-Motorrädern auch Triumph-Töffs. Das als «Harley-Heaven» bekannte Geschäft hat sich zum «Motorcycle Heaven» entwickelt. Am Anfang dieses Ausbaus stand jedoch ein Schock. Der Vertrag mit Harley-Davidson wurde Ende 2021 nicht mehr verlängert.

Zweites Standbein wurde nötig

Zum Bruch kam es, weil die Bächlis nicht mehr nur auf Harley-Davidson setzten wie in den letzten 54 Jahren. «Weil die Absatzzahlen von Harley stark zurückgegangen sind, habe ich ein zweites Standbein gesucht und 2021 als BMW-Verkaufshändler gestartet», erzählt Rainer Bächli, der das Unternehmen vor vier Jahren von seinem Vater und Firmengründer Felix Bächli übernommen hat. Das kam bei Harley Schweiz nicht gut an. «Das Management will nur noch mit Händlern zusammenarbeiten, die ihre Marke im Laden anbieten. Das ist für uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich», sagt Bächli, der nun als unabhängiger Harley-Davidson-Verkäufer agiert.

Am Festwochenende konnten Motorradbegeisterte die verschiedenen Ausstellungsräume in Dietikon besichtigen. Sibylle Egloff

«Wir kehren der Marke nicht den Rücken. Wir führen immer noch Reparaturen und Services durch und verkaufen Occasionsfahrzeuge. Für Kunden, die eine neue Harley wollen, vermitteln wir mit den offiziellen Händlern», so Bächli. Die Neuausrichtung habe Vorteile.«Wir können unserer Kundschaft ein breiteres Sortiment anbieten. Und auch für unsere Mitarbeitenden in der Werkstatt ist es attraktiver, wenn sie mit verschiedenen Motoren und Techniken arbeiten können», sagt Bächli. Triumph-Töffs seien gute Einsteiger-Fahrzeuge. «Als erster Töff ist eine Harley für viele zu teuer.» Zudem müsse man mit der Zeit gehen. Die Erwartungen der Kunden an ein Motorrad habe sich verändert. Bächli sagt:

«Früher spielte die Optik eine grosse Rolle. Heute legt man auf eine gute Fahrdynamik wert.»

Von der neuen Strategie zeigt sich auch Firmengründer Felix Bächli überzeugt. «Als Vater kann man nur Freude haben, wenn der Sohn sich so für das Geschäft, das man aufgebaut hat, einsetzt», sagt er. Der heute 81-Jährige begann 1967 mit Harley-Davidsons zu handeln. Zuerst in seiner Garage in Bellikon. 1994 eröffnete er einen Laden samt Werkstatt am heutigen Standort auf 100 Quadratmetern. Nach drei Vergrösserungen 1999, 2001 und 2014 verfügt das Geschäft nun über eine Ausstellungsfläche von 2000 Quadratmetern und beschäftigt über 30 Mitarbeitende.

Neu eröffnet wurde der Showroom für Triumph-Maschinen. Diese erweitern das Sortiment von Bächli Motorcycles. Sibylle Egloff

Mechaniker fuhr bis in den Schwarzwald

Rainer Bächli will mit den drei Marken dafür sorgen, dass das Lebenswerk seines Vaters bestehen und rentabel bleibt. «Wir sind unserer Kundschaft dankbar für ihre Loyalität. Als der Entscheid von Harley Schweiz bekannt wurde, wollten einige sogar ihre Harleys aus Protest verkaufen», sagt Bächli. Wichtig seien eben nicht nur die Töffs, sondern die Beziehung zur Kundschaft. Das kann der langjährige Kunde Heinz Litscher aus Unterengstringen, der am Jubiläumsanlass mit dabei war, bezeugen. «Ich hatte mal einen Unfall mit meiner Harley im Schwarzwald. Es war 16 Uhr am Nachmittag. Ein Anruf bei den Bächlis reichte und 45 Minuten später fuhr bereits der Mechaniker vor. So eine Dienstleistung vergisst man nicht.»

