Dietikon Vom Aktenlager zur Bühne für Kleinkünstler – der Stadtkeller wird 25 Jahre alt Vor 25 Jahren entstanden im ehemaligen Dietiker Stadthaus die Bibliothek und der Stadtkeller. Nun soll der Stadtkeller saniert werden. Celia Büchi Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Markus Notter, Dietiker Stadtpräsident zwischen 1990 und 1996 und danach bis 2011 Zürcher Regierungsrat, war an der Idee des Stadtkellers als Raum für kulturelle Anlässe beteiligt. Hier führt er anlässlich des ersten «Limmattalk» im Stadtkeller 2002 ein Gespräch mit Daniel Winter, dem damaligen Chefredaktor des «Limmattaler Tagblatt». Jürg Krebs

Im Stadtkeller Dietikon sind schon viele Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler aufgetreten. Einige davon schafften später den Sprung auf die grösseren Bühnen. So begeisterte beispielsweise Dominic Deville 2014 das Publikum im Stadtkeller, bevor er zwei Jahre später als Moderator der Late-Night-Show «Deville» auf SRF bekannt wurde. Schauspielerin, Kabarettistin und Liedermacherin Uta Köbernick, die 2016 mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet wurde, war 2013 im Stadtkeller zu Besuch. Weitere Bekanntheiten, welche die Dietikerinnen und Dietiker im Stadtkeller schon begeisterten, sind Schriftsteller und Kabarettist Gabriel Vetter, Schriftsteller Pedro Lenz oder das Comedy-Duo Oropax.

Sowohl für die Zuschauer als auch für die Künstler sind Vorstellungen im Stadtkeller eine spezielle Erfahrung. Die Nähe zwischen Bühne und Publikum sorgt für eine intime Atmosphäre und oftmals ergeben sich nach Auftritten spontane Gespräche. 25 Jahre ist es nun her, seit der Stadtkeller umgebaut und erstmals als Raum für kulturelle Anlässe genutzt wurde. Zur gleichen Zeit bezog die Stadt- und Regionalbibliothek den oberen Teil des Gebäudes. Im Herbst feiern sie ihr gemeinsames Jubiläum.

1997 wurde der Stadtkeller nach seinem Umbau fixfertig eingerichtet der Stadt übergeben. Hier ist er mit Podestbestuhlung zu sehen. zvg An der Theke im Stadtkeller sind jeweils kleine Erfrischungen erhältlich. zvg So sah die Stadt-und Regionalbibliothek kurz nach ihrem Einzug ins ehemalige Stadthaus aus. Hier hatte sie deutlich mehr Platz als an der Bahnhofstrasse, wo sie zuvor stationiert war. zvg Bis 1992 befand sich an der Badenerstrasse 2 das Stadthaus von Dietikon. Severin Bigler Gleich neben dem ehemaligen Stadthaus wurde das heutige Stadthaus gebaut. Die Pläne dafür zeichneten die Architekten Rudolf und Esther Guyer. Florian Schmitz

Bis vor 30 Jahren war das Gebäude, das sich über dem heutigen Stadtkeller befindet, das Stadthaus von Dietikon. Da es zu klein war, um die Dietiker Verwaltung unter einem Dach unterzubringen, wurde 1989 mit dem Bau des heutigen Stadthauses begonnen. 1992 war das Bauprojekt der Architekten Rudolf und Esther Guyer umgesetzt und das neue Stadthaus wurde mit einem zweitägigen Fest eingeweiht.

Vom «Kellertheater» zum «Stadtkeller»

Das alte Stadthaus stand nun frei und bot Raum für Neues. Eine ideale Gelegenheit für die Stadt- und Regionalbibliothek, die sich damals noch an der Bahnhofstrasse befand und dringend mehr Platz benötigte. Für die Nutzung des darunterliegenden Gewölbekellers schlug der Verein Kellertheater, der heute Theater Dietikon heisst, eine Theaterspielstätte vor. Der damalige Stadtpräsident und spätere Zürcher Regierungsrat Markus Notter (SP) war unter anderen an diesem Vorschlag beteiligt. «Zu dieser Zeit waren wir im Stadtrat daran, ein Kulturprogramm für Dietikon aufzubauen», sagt Notter. Das Kulturprogramm sei für Dietikon ein Schritt auf dem Weg zur Stadt gewesen. Und dass Dietikon zur Stadt werden solle, sei das Leitthema seines Wahlkampfes fürs Stadtpräsidium gewesen.

sagt Irene Brioschi, Mitbegründerin des Vereins Kellertheater und heute Kulturbeauftragte der Stadt Dietikon. Doch um genug Zustimmung für das Projekt zu erhalten, sei klar gewesen, dass der Keller von der Stadt bespielt werde und das Kellertheater ihn einfach nutzen könne, sagt Notter. «Im Parlament gab es Vorbehalte, es könnte ein Raum nur für Linke werden. Kellertheater klang einigen zu alternativ.» Mit der Umbenennung zu Stadtkeller sei dann die Unterstützung im Parlament gestiegen.

Klein und dafür schnell umsetzbar

Das Projekt Umbau und Umnutzung des alten Stadthauses nahm Form an. Der Architekt Lucas Neff, der ein eigenes Architekturbüro führt und seit 2018 für die Grünen im Dietiker Stadtrat sitzt, gewann den ausgeschriebenen Wettbewerb. Mit Neffs Projekt sei eine schnelle Realisierung möglich gewesen, sagt Markus Notter. «Das war besser, als auf eine grosse Karte mit kleinen Realisierungschancen zu setzen.» Denn andere interessante Projekte hätten beispielsweise eine Vergrösserung des Gewölbekellers vorgesehen, was jedoch deutlich mehr gekostet hätte, sagt Notter. Im ausgewählten Projekt habe der Keller mit 50 Plätzen ein gutes Format gehabt.

Am Ende kostete der gesamte Umbau des alten Stadthauses zu seiner heutigen Form 2,486 Millionen Franken. Bei der Umsetzung seiner Pläne stand Neff sein Architektenkollege Peter Hügi zur Seite.

sagt Neff. «Doch vom Innenausbau waren 90 Prozent zerstört.» Speziell kurz vor dem Umzug der Stadtverwaltung sei den Räumlichkeiten wenig Sorge getragen worden. «Da brauchte man beispielsweise einen Aktenlift und hat ihn einfach durchs Gebäude durchgestanzt.»

So sah das alte Stadthaus während des Umbaus 1996 aus. zvg Sie hätten den Innenausbau des alten Stadthauses fast komplett zurückbauen müssen, da er grösstenteils zerstört gewesen sei, sagt Architekt Lucas Neff. zvg «Der Umbau ist sehr rassig gegangen», sagt Lucas Neff. Hier liegt noch einiges an Arbeit vor ihm und seinem Team. zvg

Deshalb hätten sie das Innere des Gebäudes fast komplett zurückgebaut und dann die Balken einzeln überprüft. Wo nötig, seien diese ergänzt worden, sagt Neff. Mit Baujahr 1867 hätten sie nämlich einige Alterserscheinungen gehabt. Auch der Brandschutz sei veraltet gewesen und habe neu gemacht werden müssen. Eine besondere Herausforderung beim Umbau sei es gewesen, die Statik für eine dreistöckige Bibliothek hinzukriegen. «Um das grosse Gewicht der vielen Bücher tragen zu können, muss der Boden 500 Kilogramm pro Quadratmeter aushalten. Das ist mehr als doppelt so viel wie im ursprünglichen alten Stadthaus zulässig», sagt Neff. «Wir hatten zum Glück einen super Ingenieur. Mit ihm haben wir festgestellt, dass das Problem mit der Ergänzung von zwei Stahlträgern an geeigneter Stelle gelöst werden kann.»

Neuer Zugang neben einem alten Bunker

Der darunterliegende Gewölbekeller, der zum Stadtkeller werden sollte, war bis zum Umbau durch eine nach oben führende Treppe zweigeteilt. In der einen Hälfte stand eine alte Kohleheizung und die andere wurde als Aktenlager des Standesamtes von Dietikon genutzt. Mit der Entfernung der Treppe wurde die Zweiteilung aufgehoben und dafür wurde ein neuer Zugang von aussen gebaut. Dabei hätten sie an einem alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg vorbeibauen müssen, der gleich neben dem heutigen Eingang unter der Erde liege, erzählt Neff. Damit der Stadtkeller vielseitig genutzt werden könne, hätten sie vor der Bühne eine Grube ausgehoben. So kann der Stadtkeller je nach Anlass ebenerdig oder nach unten gestuft bestuhlt werden.

Die Grube vor der Bühne des Stadtkellers ermöglicht eine vielseitige Nutzung des kleinen Raums. zvg

1997 waren die Bauarbeiten abgeschlossen und das Gebäude wurde fixfertig eingerichtet der Stadt übergeben. «Der Umbau ist sehr rassig gegangen», sagt Neff. «Den Stadtkeller konnten wir genau so umsetzen, wie wir es geplant hatten. Und die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Verein Kellertheater hat gut funktioniert.» Irene Brioschi bestätigt: «Ein Vorstandsmitglied des Vereins Kellertheater war jeweils bei den Planungssitzungen dabei und konnte mitdiskutieren, wie der Keller aussehen soll.» Im Nachhinein seien sie auch froh gewesen, dass der Stadtkeller als Mehrzweckraum genutzt und nicht vom Verein gemietet werde. «Da wir alle ehrenamtlich im Verein tätig waren, hätten wir die personellen und finanziellen Ressourcen auf die Dauer wohl nicht gehabt», sagt sie. Auch Markus Notter gefällt das Endergebnis: «Es kam eigentlich so heraus, wie wir es gewollt hatten.»

Marthe Zürcher, die damalige Leiterin der Stadt- und Regionalbibliothek, und ihr Team waren im Grossen und Ganzen ebenfalls zufrieden mit ihrem neuen Reich.

sagt Zürcher. Neben den besseren Platzverhältnissen sei der neue Treppenlift für Rollstuhlfahrer ein grosser Vorteil gewesen. «An der Bahnhofstrasse mussten wir Rollstuhlfahrern die Bücher noch nach unten bringen, weil sie keine Zugangsmöglichkeit zur Bibliothek hatten.»

Im September wird gefeiert

Mittlerweile sind seit dem Umbau des alten Stadthauses 25 Jahre vergangen und im Stadtkeller stehen die nächsten Neuerungen an. Er werde voraussichtlich von Juni bis September für eine umfassende Sanierung geschlossen, sagt Irene Brioschi. Er erhalte eine neue Lüftung, die Veranstaltungstechnik werde modernisiert und sicher gebe es auch etwas neue Farbe.

Nach abgeschlossenen Neuerungen werden der Stadtkeller und die Stadt- und Regionalbibliothek am 25. September ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, sagt Brioschi. Am gleichen Tag feiere das neue Stadthaus seinen 30. Geburtstag. «Es wird kleine Literaturhäppchen von verschiedenen Bühnenkünstlerinnen und Bühnenkünstlern geben und es wird sicher auch etwas für Kinder angeboten werden.»

