Pop-up-Impfzentrum Dietikon: Kanton ist zufrieden mit Betrieb

Dietikon Vier Wochen nach Start: So viele Impfungen wurden bisher im Pop-up-Zentrum verabreicht An der Dietiker Bahnhofstrasse werden seit Ende 2021 Booster-Impfungen angeboten. Bisher zeigt sich die Gesundheitsdirektion zufrieden – aber das Minimalziel ist noch nicht erreicht. 18.01.2022

Das Pop-up-Impfzentrum in Dietikon befindet sich in den ehemaligen Räumlichkeiten der Raiffeisenbank – auch im ehemaligen Tresorraum wird geimpft. Sandra Ardizzone

Egal, ob es um Booster, Erst- oder Zweitimpfung geht: Seit 20. Dezember ist das Pop-up-Impfzentrum an der Dietiker Bahnhofstrasse in Betrieb und somit eine Anlaufstelle für alle, die sich impfen lassen wollen. Das Minimalziel bis Ende Februar: 26'000 Impfungen. Dies gab der Betreiber und Organisator Joel Meier zum Zeitpunkt der Eröffnung bekannt. Von dieser Zahl ist man derzeit noch weit entfernt: Bis und mit Ende letzter Woche wurden 7’500 Impfungen verabreicht, wie eine Anfrage bei der kantonalen Gesundheitsdirektion zeigt. Wie gross der Anteil an Erst- und Zweitimpfungen ist, bleibt dabei unklar. Nur die Gesamtzahl werde ausgewiesen, sagt Patrick Borer, Sprecher der Gesundheitsdirektion, auch auf entsprechende Nachfrage.

Laut Plan soll an der Bahnhofstrasse insgesamt zehn Wochen geimpft werden. Noch hat sich daran nichts geändert. Aber: «Wir beurteilen die Situation laufend. Eine Verlängerung oder Anpassung hängt immer von der Entwicklung der Pandemie ab», sagt Borer.

«Personalausfälle konnten bislang gut kompensiert werden»

Geöffnet ist das Zentrum in Dietikon von 10 bis 14 Uhr und von 15 Uhr bis 19 Uhr. Im Gegensatz zum Booster sind Erst- und Zweitimpfungen spontan möglich. Nur wer sich die dritte Impfung sichern möchte, muss sich vorgängig via Onlineportal «VacMe» oder über die Hotline (0848 33 66 11) anmelden.

Wie Borer sagt, könnten die Impfzentren die Kapazitäten entsprechend der Nachfrage anpassen – im Dezember lag diese in Dietikon bei 550 bis 600 Dosen pro Tag. Wie bereits damals wird vor Ort auf die beiden mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna gesetzt. Der Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson kommt nur in Winterthur, Uster und im Impfzentrum am Zürcher Hirschengraben zum Zug.

Trotz Omikron-Welle funktioniert der Betrieb in Dietikon nach wie vor gut. «Personalausfälle konnten bislang gut kompensiert und der Betrieb konnte regulär weitergeführt werden», sagt Borer. Weitere Angebote sind derzeit zudem nicht in Planung. Das Impfangebot im Kanton decke die Nachfrage und es seien ausreichend Termine für alle vorhanden, die sich impfen lassen möchten. «Wir sind zufrieden, die Angebote werden sehr gut genutzt und wir erhalten viele positive Rückmeldungen», sagt Borer.

Gesamthaft erhielten bis Sonntag 17’243 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon eine Erst- und 16’852 eine Zweitimpfung. Bei den Boostern sieht es etwas anders aus: Dort sind es 7’386, wie entsprechende Zahlen der kantonalen Gesundheitsdirektion zeigen. Dietikon hat rund 28'000 Einwohner.

