Dietikon Hobby-Ornithologen suchen die Gegend nach Gefieder ab – im Limmatfeld gefällt es den Vögeln aber nicht Die Vogelschutzorganisation Birdlife animiert die Bevölkerung, Vögel vor der Haustüre zu beobachten. Ein Vogel-Spaziergang durch Dietikon. Lydia Lippuner 06.05.2021, 17.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Genau hinsehen und noch genauer hinhören: Christa Glauser, stellvertretende Geschäftsführerin von Birdlife Schweiz, beobachtet die Gartenvögel von ihrem Balkon aus. Severin Bigler

Christa Glauser hält bereits an der Haustür kurz inne. «Jetzt höre ich eine Kohlmeise tschäddere», sagt die stellvertretende Geschäftsführerin von Birdlife Schweiz und blickt in den Garten an der Dietiker Holzmattstrasse. Wenige Minuten später zeigt sie von ihrem Balkon auf die Hecke aus Haselsträuchern, Weiden und Birken. «Dieses Umfeld bietet den Vögeln einen guten Platz zum Nisten», sagt Glauser. Eine Elster mit Zweigen im Schnabel fliegt hin und her. Glauser erklärt, dass sie öfters Elstern, die in der Nähe nisten, beobachten könne. Plötzlich hält sie inne: «Das ist der Gesang einer Mönchsgrasmücke», sagt sie. Mit ihrer rund 50-jährigen Erfahrung nimmt sie selbst kleinste Tonunterschiede in den verschiedenen Vogelgesängen wahr und kann so die Vogelart bestimmen. Das lernte sie von ihrem Vater, der als Vogelschutzobmann tätig war.

Es ist erst kurz nach sieben Uhr, doch Glauser ist seit einiger Zeit wach und beobachtete bereits ein Rotkehlchen, das als Frühaufsteher unter den Gartenvögeln bekannt ist. «Es gibt Vögel wie der Hausrotschwanz, die schon um drei Uhr morgens anfangen zu singen. Besonders in der Brutzeit sind sie sehr aktiv», sagt Glauser. In den Morgenstunden von April bis Juli kann man daher am meisten Vögel hören. In dieser Zeitspanne lassen insbesondere männliche Vögel ihre Stimmen erklingen, um ihr Revier klanglich zu markieren und Weibchen anzulocken.

Tausende Leute sind beim schweizweiten Vogelbeobachten dabei

Glauser hofft, dass sich in den nächsten Tagen viele Leute ebenfalls Zeit für die Vögel in ihrem Umfeld nehmen. Denn Birdlife Schweiz hat die Aktion «Stunde der Gartenvögel» lanciert. Dabei sollen sich Interessierte während einer Stunde auf ihrem Balkon, in ihrem Garten oder dem lokalen Park hinsetzen und die Vögel rundherum beobachten und zählen. Bis Sonntagabend können die Teilnehmer ihre Daten auf der Website der Organisation eingeben. «Die Aktion ist beliebt. Im letzten Jahr machten über 7000 Leute mit. Dieses Jahr ist auch Nationalratspräsident Andreas Aebi dabei», sagt Glauser. Insgesamt seien bei der letzten Aktion mehr als 220'000 Vögel aus 177 Arten gezählt worden.

«Sriiii sriiii», ruft der Mauersegler. Hier schwebt er über einem Quartier in Dietikon. Severin Bigler «Witt witt witt», schreien die Rauchschwalben durch die Luft. Severin Bigler Ruheplatz in der Baumkrone: Drei Rauchschwalben verweilen auf der Birke. Severin Bigler «Du-duu-du»: Die Stimme der Türkentaube gurrt durchs Dietiker Siedlungsgebiet. Severin Bigler «Tschilp tschilp»: Das ist der bekannte Gesang der Haussperlinge. Severin Bigler «Sisi sisi sisi»: Das feine Zirpen der Blaumeisen kann in ein zeterndes «zizi zirrr» ausarten. Severin Bigler Rückzugsort zwischen den Häusern: Dieser Nistkasten soll Vögeln im Siedlungsgebiet ein Zuhause bieten. Severin Bigler

Vögel zählen sei auch gut für das menschliche Wohlbefinden. «Alle reden von Achtsamkeit. Genau darum geht es, wenn man sich auf die Gesänge der Vögel im Garten konzentriert», sagt Glauser. Zudem könne man sich bei der Beobachtung der Natur gut entspannen. Sie unterbricht ihre Ausführungen und weist auf den Milan hin, der über dem Haus kreist. Dieser Greifvogel komme immer wieder in der Nähe ihrer Wohnung am Stadtrand vorbei.

Glatte Fassaden verhindern, dass Vögel nisten können

An der Holzmattstrasse sei die Vogelpopulation so vielfältig, weil es hier verschiedene einheimische Sträucher sowie grosse Bäume gebe und der Wald in der Nähe sei, sagt Glauser. «Hier finden die Vögel Nahrung. An den oftmals exotischen Büschen in vielen Gärten finden sie dagegen kaum Insekten.» Doch nicht nur die Neophyten seien eine Bedrohung für die Gartenvögel, auch die Architektur manch neuer Siedlung, ohne Nischen und Unterschlüpfe, stelle ein Problem für die Vögel dar. Deswegen finde sich in den Neubaugebieten nur noch ein Bruchteil der Vögel, die es in den Siedlungsgebieten eigentlich geben könne. Dabei gelte die Faustregel: Je grüner es ist, desto mehr verschiedene Vogelarten gibt es. Nach einer halben Stunde Vogelbeobachtung auf dem Balkon schlägt Glauser einen Spaziergang durchs Limmatfeld vor. Hier werden die Vögel von glatten Betonfassaden begrüsst. «An so hermetisch abgeriegelten Häusern können die Vögel nirgends nisten», sagt Glauser.

Während Glauser über die Strasse zwischen den Häuserschluchten geht, zeigt sie auf den Strassenrand. «Hier könnte man wenigstens einen blumenreichen Streifen um die Bäume anlegen. Zudem sollte man mehr verschiedene Sträucher pflanzen», sagt Glauser. Nach einigen Schritten sichtet sie eine Blaumeise in den Baumwipfeln, daneben segelt eine Mehlschwalbe über die Dächer. Die Schwalbe findet ihr Nest am Hunziker-Fabrikgebäude.

Doch nebst dem, dass die Vogelvielfalt im Limmatfeld kleiner ist als am Stadtrand, ist es hier auch akustisch schwieriger, die Vögel zu hören. Zu laut donnern die Lastwagen über die Strasse und zu schrill quietschen die Bremsen der Autos an der Ampel. Glauser begibt sich nach einem kurzen Rundgang zurück zum Auto. Auf dem Rückweg sieht sie einen Nistkasten an einer Birke hängen. Es scheint ein Versuch zu sein, Vögel zurück ins Wohnquartier zu bringen. «Das ist auf alle Fälle gut, doch es reicht nicht. Es sollten zumindest noch mehr Blumenwiesen oder beerentragende Büsche rundherum gepflanzt werden», sagt Glauser. Sonst haben die Vögel nichts zu fressen.

Stunde der Gartenvögel Die Vogelschutzorganisation BirdLife Schweiz fordert die Bevölkerung zwischen dem 5. und dem 9. Mai auf, sich eine Stunde lang in den Garten zu setzen und Vögel zu beobachten. Dabei sollen Interessierte alle Vogelarten notieren, die sie dabei beobachten oder hören. Die Vogelarten kann man nach der Beobachtungsstunde auf der Website der Vogelschutzorganisation melden. BirdLife Schweiz wertet die Daten aus und teilt die Resultate allen Teilnehmenden mit.