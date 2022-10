Viel später als angekündigt: Die Merkurstrasse ist wieder offen

Dietikon Viel später als angekündigt, aber nun ist es so weit: Die Merkurstrasse ist wieder offen Viel länger als ursprünglich angekündigt wurde der Verkehr im Stadtzentrum blockiert. Am Mittwoch wurde die Sperrung nun aufgehoben. Virginia Kamm, David Egger und Sven Hoti 20.10.2022, 08.29 Uhr

Diese rot-weissen Latten wurden am Mittwoch, 19. Oktober, endlich entfernt. Virginia Kamm Mit ihnen wurde ein Teli der Merkurstrasse abgesperrt, sodass diese nur einspurig befahrbar war. Virginia Kamm Nun sind aber wieder beide Spuren offen. Virginia Kamm Die Sperrung eines Teils der Strasse dauerte wesentlich länger als ursprünglich angekündigt. Virginia Kamm Aber jetzt gilt wieder freie Fahrt in beide Richtungen. Sven Hoti

Schon lange wird von den Autofahrerinnen und Autofahrern in Dietikon Geduld gefordert. Wegen der Bauarbeiten der Limmattalbahn bestand die Umleitung «Grosskreisel West», die den Verkehr zu einem grossen Teil einspurig durchs Zentrum führte. Zusätzlich führte die Verlegung von Fernwärmeleitungen der Limeco dazu, dass zwischen Überland- und Bäckerstrasse der Verkehr auch nach dem Ende des Grosskreisels noch nicht in beide Richtungen fliessen durfte, wie man das aus früheren Jahren noch kannte.

Die Arbeiten hätten eigentlich schon Ende August fertig sein sollen. Die Merkurstrasse, die auf Höhe des ­Bezirksgerichts in die Weiningerstrasse mündet, war aber auch Anfang dieser Woche nur einspurig befahrbar, obwohl vor Ort schon seit Längerem keine Arbeiten mehr zu sehen waren. Nachdem die «Limmattaler Zeitung» bei der Limeco nachgefragt hat, kam Bewegung in die Sache. Am Dienstagabend meldete die Limeco, dass die Sperrung der westlichen Strassenhälfte, die nach wie vor galt, am Mittwoch aufgehoben werde. Am Mittwoch wurde dieses Versprechen dann in die Tat umgesetzt.

Limeco-Sprecherin Gabriela Kofel: «Die definitive Verkehrsumstellung musste in Absprache mit dem Kanton Zürich, der Stadt Dietikon, den VBZ et cetera aufgrund von neuen ungeplanten privaten Hausanschlüssen, der Ausbesserung der Nebenstrassen (Kirch- und Neumattstrasse) auf Wunsch der Stadt Dietikon und einer Verschiebung vom Belagseinbau aufgrund des Wetters um einen Monat verschoben werden.» Während den Herbstferien habe man nun die Restarbeiten ohne neue Verkehrsanpassungen erledigen können. Die von Anfang an geplanten Arbeiten seien wie geplant schon Ende August fertig gewesen, die erwähnten Gründe hätten dann aber zur erwähnten Verzögerung geführt.

Übrigens: Die noch fehlenden Bäume auf der erneuerten Mittelinsel in der Weiningerstrasse sollen laut Kofel noch diesen Winter gepflanzt werden. Dann ist dann wirklich Schluss.