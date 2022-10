Dietikon «Viel mehr als nur eine Geschichte»: In der Stadtbibliothek profitieren Familien von Lesestunden in ihrer Muttersprache Seit Anfang 2022 läuft in der Stadtbibliothek Dietikon die Reihe «Schenk mir eine Geschichte». Vier Frauen lesen in ihrer jeweiligen Muttersprache Kindern und ihren Eltern Geschichten vor und bieten Unterstützung in der frühen sprachlichen Förderung. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Leseanimatorin Hava Hashani (links) liest Agnes Matt (Mitte), Leiterin der Stadtbibliothek Dietikon, und Sandra Razic (rechts), Integrationsbeauftragte von Dietikon, aus einem albanischen Kinderbuch vor. Alex Spichale

Geschichten in der Muttersprache vorlesen und dadurch insbesondere eine Brücke zu Kindern und Eltern schaffen, die zu Hause nicht Deutsch sprechen. Das ist das Konzept der Reihe «Schenk mir eine Geschichte» in der Stadtbibliothek Dietikon, die Anfang dieses Jahres offiziell gestartet ist.

Insgesamt vier Mütter lesen im 2. Stock der Stadtbibliothek regelmässig Kinderbücher auf Albanisch, Portugiesisch, Türkisch und Deutsch vor. Neben dem Vorlesen stehen auch Dinge wie Basteln, Spielen, Singen und der Austausch mit den Eltern auf dem Programm.

Die Idee, ein solches Angebot an der Schnittstelle von Elternbildung, Frühförderung und Integration in Dietikon zu realisieren, stammte von Sandra Razic, Integrationsbeauftragte der Stadt Dietikon. «Während der Coronapandemie sind einzelne Angebote im Bereich der Elternbildung und der Frühförderung stark zurückgegangen und mussten eingestellt werden. Deshalb habe ich nach Möglichkeiten gesucht, diese Lücken wieder zu füllen», sagt sie.

Im Sommer 2020 startete die Planungsphase

Das Grundkonzept für die Reihe «Schenk mir eine Geschichte» besteht schon lange und stammt vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM). «Ich kannte das Angebot von meinem früheren Arbeitsort in Baden, wo es ebenfalls in der Stadtbibliothek durchgeführt wurde», sagt Razic.

So ergriff sie bereits im Sommer 2020 die Initiative und ging mit ihrem Einfall auf Agnes Matt, Leiterin der Stadtbibliothek Dietikon, zu. «Wir haben dann gemeinsam besprochen, in welcher Form wir das Ganze umsetzen können», sagt Matt. Von der Idee sei sie von Anfang an begeistert gewesen. Mitfinanziert wird das Projekt vom kantonalen Integrationsprogramm.

Die Wahl von Albanisch, Portugiesisch, Türkisch und Deutsch war kein Zufall. Razic sagt:

«Es sind erfahrungsgemäss vier Sprachen, die in Dietikon von vielen Einwohnerinnen und Einwohnern gesprochen werden.»

Als Integrationsbeauftragte ist sie in Dietikon gut vernetzt und konnte so gezielt Frauen anfragen, die ihr für die Aufgabe geeignet schienen.

Eine von ihnen ist Hava Hashani, deren Muttersprache Albanisch ist. «Ich wusste sofort, dass ich mitmachen will», sagt sie. Das Projekt habe sie gleichzeitig sehr spannend, aber auch sinnvoll gefunden. «Ich arbeite auch gerne mit Kindern, von daher passt das sehr gut», sagt Hashani.

Eine Weiterbildung als Vorbereitung für die neue Herausforderung

Auch bei den anderen drei Frauen brauchte es laut Razic keine grosse Überzeugungsarbeit. «Mir war es wichtig, dass sie mit der Aufgabe nicht ins kalte Wasser geworfen werden», sagt sie.

Aus diesem Grund besuchten die Frauen im Herbst 2020 eine spezifisch für dieses Projekt entwickelte Weiterbildung, die vom SIKJM regelmässig angeboten wird. Hashani hat die Weiterbildungstage in guter Erinnerung: «Es war für mich eine super Erfahrung und ich habe mich danach auch wirklich bereit gefühlt für die neue Aufgabe als Leseanimatorin», sagt Hashani.

Die Bibliotheksleiterin Agnes Matt und die Integrationsbeauftragte Sandra Razic freuen sich über die positive Entwicklung der Reihe «Schenk mir eine Geschichte». Alex Spichale

So sind die vier Frauen gemeinsam mit Sandra Razic und Agnes Matt dann ein Jahr später im Herbst 2021 gut vorbereitet in eine Testphase mit vier Veranstaltungen gestartet. Nachdem diese gut lief, koordinierte Matt mit den Animatorinnen die Daten von Januar bis Juli 2022.

«Wir haben für das erste Halbjahr pro Sprache jeweils vier Daten vereinbart und das im zweiten Halbjahr dann so beibehalten», sagt Matt. Die Anlässe finden immer während eineinhalb Stunden am Mittwochnachmittag oder am Samstagmorgen statt. Neben den Räumlichkeiten stellt die Bibliothek den Leseanimatorinnen auch zahlreiche Kinderbücher zur Verfügung.

Durch das Angebot soll mehr Chancengerechtigkeit ermöglicht werden

Bis im April lockte das neue Angebot auch wegen der erschwerten Bedingungen durch die damals noch bestehenden Coronamassnahmen erst wenige Besucherinnen und Besucher an. Danach seien es aber Monat für Monat immer mehr geworden, sagt Matt. Sie und Razic sind sich einig:

«Beim Angebot geht es um viel mehr als nur darum, eine Geschichte vorzulesen.»

Razic sagt: «Wir wollen mit der Reihe ‹Schenk mir eine Geschichte› die Chancengerechtigkeit für Familien mit und ohne Migrationshintergrund fördern.» So werden die Eltern während der Lesestunden auch über andere städtische Angebote informiert sowie dazu motiviert, ihre Kinder von klein auf sprachlich zu fördern und zu unterstützen. Denn eine frühkindliche sprachliche Entwicklung im Elternhaus sei wichtig.

«Der Zugang zu den Leuten funktioniert über Schlüsselpersonen sowie über die Muttersprache in der Regel am einfachsten», sagt Razic. Wenn Kinder ihre eigene Muttersprache gut beherrschen würden, falle ihnen das Erlernen einer Zweitsprache ausserdem einfacher.

«Wir versuchen, bei den Müttern und Vätern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass einfache Dinge wie das Kommunizieren mit dem Kind oder regelmässiges Geschichtenvorlesen für die sprachliche Entwicklung viel bewirken können», fügt Razic hinzu.

Laut Hashani schlagen diese Versuche bei den Besucherinnen und Besuchern auch tatsächlich an: «Ich hatte schon viele tolle Gespräche mit Müttern oder auch Vätern, die von den Leseanimationen inspiriert wurden.» Von vielen werde sie auch gefragt, wo es denn die Bücher gebe. «Für mich zeigt das allein schon, dass unsere Message bei den Leuten ankommt», sagt Hashani.

Die Reihe stösst bei vielen Familien auf Begeisterung

Laut Bibliotheksleiterin Matt sind die Anlässe auch für die Bibliothek selbst eine grosse Bereicherung. «Viele Familien lernen durch den Besuch bei uns die Bibliothek besser kennen und werden auch dazu ermutigt, das vielfältige Angebot zu nutzen», sagt sie. Vor allem bei den Kindern sei auch ein sichtbar steigendes Interesse für Bücher zu erkennen.

Mittlerweile haben sich die regelmässig stattfindenden Lesestunden herumgesprochen. Zurzeit begrüssen Hashani und die anderen Animatorinnen jeweils etwa acht bis zehn Familien in der Stadtbibliothek. Grundsätzlich richte sich das Angebot an Kinder von zwei bis fünf Jahren, doch es seien auch ältere Geschwister willkommen.

«Ich bekomme von den Eltern viele positive Rückmeldungen. Die Kinder wollen am Ende der Veranstaltung oft noch bleiben und nicht nach Hause gehen. Das ist eine Bestätigung für mich und natürlich ein sehr schönes Gefühl», sagt Hashani. Einige Familien seien sogar so begeistert, dass sie neben den Erzählstunden auf Albanisch auch die auf Deutsch besuchen.

Für die Integrationsbeauftragte Razic ist klar: «Das Angebot ist für alle Beteiligten ein Gewinn.» Solange die Nachfrage bei der Bevölkerung bestehe und das Projekt auch weiterhin vom kantonalen Integrationsprogramm finanziell unterstützt werde, würden sie und die anderen Frauen keinen Grund darin sehen, die Reihe in naher Zukunft nicht mehr weiterzuführen. Die nächsten Leseanimationen finden am Samstag, 8. Oktober, auf Portugiesisch und am Mittwoch, 26. Oktober, auf Deutsch statt.

