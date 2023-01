Regierungsratskandidierende buhlen um die Limmattaler Wähler

Dietikon Verzicht aufs Duschen, mehr Eigenständigkeit und 500 Bäume: So versuchen sie die Limmattaler Wähler von sich zu überzeugen An einem Wahlpodium im Dietiker Kulturhaus Gleis 21 legten die Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten Anne-Claude Hensch (AL), Priska Seiler Graf (SP), Benno Scherrer (GLP) und Daniel Sommer (EVP) ihre Ansichten dar. Zu reden gaben die Themen Tempo 30, Wachstum in den Agglomerationen und Klimafreundlichkeit. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Gaben am Wahlpodium politische und private Einblicke: Die Regierungsratskandidierenden Anne-Claude Hensch (AL), Priska Seiler Graf (SP), Benno Scherrer (GLP) und Daniel Sommer (EVP). Henry Muchenberger

«Eine Gemeinsamkeit ist, dass sie alle in den 1960er-Jahren geboren sind und aktuell viel zu tun haben im Wahlkampf», sagte David Egger, Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung», als er am Montagabend die Politikerinnen und Politiker am Dietiker Wahlpodium der AL im Kulturhaus Gleis 21 dem Publikum vorstellte.

Ihm Red und Antwort stehen mussten Anne-Claude Hensch (AL) aus Zürich, Priska Seiler Graf (SP) aus Kloten, Daniel Sommer (EVP) aus Affoltern am Albis und Benno Scherrer (GLP) aus Uster. Sie kandidieren für den Zürcher Regierungsrat, der am 12. Februar neu gewählt wird. Dass das Geburtsjahrzehnt und die politischen Ambitionen nicht die einzigen Berührungspunkte der vier Regierungsratsanwärterinnen und -anwärter darstellen, zeigte sich im Verlauf des Podiumsgesprächs.

«Wir haben es zu einer Tradition gemacht, dass wir neben den AL-Kandidaten auch die Personen einladen, die sich neu für das Amt zur Verfügung stellen. Dieses Mal wollten wir die Klimaallianz vereint haben. Martin Neukom von den Grünen haben wir jedoch ausgelassen, weil er bereits Regierungsrat ist», begründete Manuela Schiller die Personenkonstellation auf der Bühne. Die in Dietikon aufgewachsene AL-Politikerin organisierte den Anlass.

Ihre Garderobe könnte klimafreundlicher sein

Das Thema Klima bildete denn auch einen Diskussionspunkt während der gut eineinhalbstündigen Veranstaltung. So wollte der Moderator von den vier Podiumsteilnehmenden wissen, wie sie sich persönlich für das Klima einsetzen. Dabei gaben die Kandidierenden Einblicke in ihr Leben. «Ich fliege nicht und bin Vegetarierin», sagte Priska Seiler Graf. Zudem verriet sie, dass die Temperatur bei ihr zuhause 19 Grad betrage und sie sich wenn möglich nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewege, obschon sie als Bewohnerin von Kloten ein Auto besitze. «Das ist halt so in der Agglo.» Verbesserungspotenzial sieht sie in ihrer Garderobe. Bedeutend nachhaltiger, was ihren Kleiderkonsum betrifft, ist da ihre Konkurrentin Anne-Claude Hensch.

«Die Hose und die Jacke, die ich trage, sind von meiner verstorbenen Mutter. Das ist eine schöne Verbindung.»

Und auch was ihre Körperhygiene betrifft, macht Hensch dem Klima zuliebe ein paar Abstriche. «Im Winter dusche ich nicht jeden Tag, sondern wasche mich.» Die Kantonsrätin gab auch preis, dass sie gar nicht Autofahren kann und sie die Wochenenden mit ihrem Mann meistens zuhause verbringt.

Mit einer solchen Entschlossenheit gegen den Klimawandel konnten die männlichen Mitstreiter kaum mithalten. Benno Scherrer erwähnte jedoch, dass er bereits seit 17 Jahren eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach habe und seine Berufsschülerinnen und -schüler auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam mache. «Ich trinke gerne einheimischen Wein», bemerkte Daniel Sommer. Zudem erzählte er, dass er seine Schreinerei zu einer energieautarken Firma mit einer grossen Solaranlage und elektrisch betriebenen Geschäftsautos machen will.

Unbegreiflicher Widerstand gegen die Limmattalbahn

Diskutiert wurde der Verkehr, unter dem das Limmattal besonders ächzt. Diesbezüglich fragte Egger bei Scherrer nach, ob er mit dem Regierungsrat zufrieden sei, was das Thema anbelangt. Er sei der Auffassung, dass in Schlieren und Dietikon in Sachen Verkehr und Mobilität gute Arbeit geleistet worden sei, antwortete der Ustermer und verwies dabei auf die neue Limmattalbahn. «Sie gibt Impulse für die regionale Entwicklung, Identität und Struktur. Ich kann nicht verstehen, wieso man sich im Limmattal so schwer tut mit der Limmattalbahn. Ich kenne im Glattal noch einige Orte, die ein paar Schienen vertragen könnten», sagte Scherrer.

Den Verkehrsdruck im Bezirk Dietikon habe er selbst bei einem Veloausflug am Abend miterleben können. Diesbezüglich bemängelte Scherrer, dass die Veloschnellroute zwischen dem Limmattal und der Stadt Zürich immer noch auf sich warten lasse. «Dieses Projekt würde Entlastung bringen.» Zudem betonte er: «Der motorisierte Individualverkehr muss runtergefahren werden, wenn man das Schienensystem hochfährt.» So könne der Strassenraum wieder der Bevölkerung zurückgegeben werden. «Dietikon und Schlieren hätten die Möglichkeit, ihre Plätze und Strassen umzugestalten.»

Seiler Graf und Hensch waren einig mit Scherrer, was die Realisierung der Veloschnellrouten und das Abbremsen des motorisierten Individualverkehrs angeht. «Wenn der Druck so hoch ist, braucht es Massnahmen, die allen Verkehrsteilnehmern Platz geben», sagte Hensch. Sie habe sich, damals noch im Kantonsrat, darüber aufgeregt, dass der Velofonds nie ausgeschöpft worden sei, erinnerte sich Seiler Graf. Sommer stellte sich hingegen hinter den öffentlichen Verkehr. «Den Strassenraum aufzuteilen birgt Konflikte.» Die Forderungen der Velofahrenden nach 1,5 Meter breiten Spuren und Routen, die bereits vom öffentlichen Verkehr und motorisierten Individualverkehr genutzt werden, sehe er kritisch. Sommer wünscht sich mehr Flexibilität.

Sie sind gegen flächendeckende Tempo-30-Zonen

Im gleichen Atemzug besprochen wurde auch das Thema Tempo 30, das je länger je mehr auch in Dörfern und nicht nur in Städten Einzug hält. Alle vier Kandidierenden sprachen sich klar gegen eine flächendeckende Einführung von Tempo-30-Zonen aus. «Tempo 30 ist ein Bedürfnis von Menschen, die den Strassenraum auch als Begegnungsort nutzen wollen. Ich sehe aber nicht ein, dass die Geschwindigkeit einer Strasse reduziert werden sollte, an der sich links und rechts nur Auto-Occasion-Händler und Baumärkte befinden», sagte Scherrer.

Die Meinung, dass der öffentliche Verkehr durch den Bau von Tempo-30-Zonen ausgebremst werde, könne sie nicht nachvollziehen, sagte Seiler Graf. Schuld an unpünktlichen Bussen seien vielmehr Fahrzeuge, welche die Strasse verstopften. Essenziell sei, dass man mit den Betreibern der öffentlichen Verkehrsmittel zusammenarbeite, wenn es um die Umsetzung von Tempo 30 gehe. «Das Wichtigste ist, dass die Gemeinden selbst entscheiden könnten, wo sie Tempo-30-Zonen brauchen», meinte Hensch. Für sie ist klar: «Tempo 30 ist gut, aber kein Heilmittel für alles.» Sommer wandte ein, dass den Gemeinden zu wenig Gewicht zukomme.

«Das Amt für Mobilität, die Baudirektion und vor allem die Kantonspolizei haben das Sagen. Dies obwohl die Gemeinden am besten wissen, wie die Ortsentwicklung vonstatten gehen soll.»

Im Anschluss an das harmonische Podiumsgespräch hatte das Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen. «Was bringt ihr uns als Agglomerationsgemeinde, wenn ihr im Regierungsrat sitzt?», wollte eine Anwesende von den Kandidierenden wissen. «36 Prozent der Zürcher Bevölkerung lebt in Agglomerationsgemeinden, jedoch sind diese nicht im Regierungsrat vertreten. Fünf Mitglieder stammen aus den Städten Zürich und Winterthur, die anderen beiden aus Seegemeinden. Das könnte sich mit mir in der Regierung ändern», sagte Seiler Graf.

David Egger (links), Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung», moderierte den Anlass. Im Bild zu sehen sind zudem Benno Scherrer (GLP) und Daniel Sommer (EVP). Henry Muchenberger

Agglomerationen sind nicht in der Regierung vertreten

Nur wer selbst in einer Agglomerationsgemeinde wohne und miterlebe, wie sich alle fünf Jahre der Ausblick aus dem Fenster verändere, könne Verständnis für deren Bedürfnisse aufbringen. «Das Wachstum macht etwas mit den Leuten. Es ist wichtig, dass man gestalten kann und das Wachstum nicht nur einfach geschehen lässt», sagte Seiler Graf. Sie würde sich als Regierungsrätin dafür einsetzen, dass die Agglomerationen wie Dietikon und Schlieren mehr finanzielle Unterstützung erhalten, aber auch mehr Eigenständigkeit, was die Gestaltung des Wohn- und Aussenraums betrifft.

Scherrer wurde etwas konkreter. Er erwähnte die Limmatrenaturierung. «Das Projekt führt zu neuen Naturlandschaften in Siedlungsnähe. Es wäre mir wichtig, in Gesprächen mit Limmattalern herauszufinden, wie man diese Renaturierung optimal umsetzen kann sodass es für das Industriegebiet und für die Natur stimmt.»

Sommer, dessen Wahlchancen eher gering sind, versprach, dass er bei einer Wahl in den Regierungsrat der Stadt Dietikon 500 Bäume spenden würde. «Wo viele Menschen leben und innere Entwicklung stattfindet, gehen das Grüne und Aufenthaltsräume verloren», führte er seinen Gedanken aus. Er würde im Regierungsrat dafür sorgen, dass solche Orte nicht in den Peripherien verschwinden, sondern in den Zentren einen festen Platz erhalten.

Am Podium diskutierten auch die Regierungsratskanididatinnen Anne-Claude Hensch (AL) und Priska Seiler Graf (SP). Henry Muchenberger

Sie will Pendlerströme mit Raumplanung verhindern

Raumplanerisch will sich Hensch für die Entwicklung der Agglomerationen einsetzen. «Arbeitsplätze und sonstige Angebote müssen sich in der Nähe des Wohnorts befinden, damit Pendlerströme verhindert werden können. Diesen planerischen Aufgaben würde ich mich gerne widmen.»

Auf die Frage, ob sie sich diesem Amt gewachsen fühlen und fähig seien, so viele Leute zu führen, antworteten die Politikerinnen und Politiker ähnlich. Sie alle verfügten über Führungserfahrung und würden sich die Aufgabe zutrauen. Scherrer sprach mit seinen Worten für alle, als er sagte:

«Für so eine grosse Kiste bringt niemand genügend Erfahrung mit. Und auch ganz erfolgreiche Regierungsrätinnen und Regierungsräte hatten diese vor ihrem Amtsantritt nicht.»

Das Publikum hatte zum Schluss die Möglichkeit, den Kandidierenden Fragen zu stellen. Henry Muchenberger

