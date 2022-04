Dietikon Verurteilt: Vorbestrafter Autofahrer fuhr während Fasnacht auf Sicherheitsmann los – um ein guter Vater zu sein Am Dietiker Fasnachtsumzug 2020 legte sich ein gestresster Vater mit einem standhaften Sicherheitsdienstler an. David Egger Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Der Dietiker Fasnachtsumzug sorgt jeweils für viele strahlende Kinderaugen – an seinem Rand spielte sich 2020 eine unschöne Szene ab. Fabienne Eisenring (Dietikon, 25. Januar 2020)

Es war ein Umzug der Extraklasse: Rund 1500 Personen in über 60 Gruppen nahmen am 25. Januar 2020 am Dietiker Fasnachtsumzug teil. Die Stars des Tages waren die über 800 Kinder in ihren selbstgemachten Kostümen. Die luschtige Dietiker und die Guggi-Häxe wussten: Ihr Grosseinsatz für den Traditionsanlass hat sich einmal mehr gelohnt. Es ist bis heute – wegen Corona – der bisher letzte Dietiker Fasnachtsumzug. An dessen Rand spielte sich ein Vorgang ab, der so gar nicht zum feierlichen Fasnachtstrubel passt. Ein Vorgang mit langem juristischem Nachspiel. Am Donnerstag nahm sich das Bezirksgericht Dietikon der Sache an.

Damit die Sicherheit am Umzug gewährleistet ist, werden jeweils mehrere Zufahrten abgesperrt. Das braucht so viel Personal, dass die Stadtpolizei Dietikon auf Unterstützung angewiesen ist. So auch 2020. Die Polizei engagierte dafür die Dietiker Sicherheitsfirma Outsec.

Absperrgitter und Fahrverbote reichten nicht. Auch Outsec-Mitarbeiter wurden bei den abgesperrten Zufahrten postiert. Damit sie, wo es möglich ist, Anwohner durchfahren lassen können. Und möglich war es bei jener Absperrung, um die es hier geht.

«Alle Anwohner durften dort durchfahren»,

sagte am Donnerstag vor Gericht auch der Stadtpolizist, der damals den Einsatz leitete. Er war als Zeuge geladen. So viel zur Ausgangslage. Jetzt kommt das Unvorhergesehene.

Der Täter fuhr einen BMW. Matthias Schrader / AP / Key

Beschuldigter wollte seine Frau ins Spital bringen

Während die Konfetti durch die Luft wirbelten, war ein Kosovare am Arbeiten. Da klingelte sein Telefon. Die Anruferin: Seine schwangere Frau. Starke Unterleibsschmerzen, sagte sie, deren Schwangerschaft schwierig war. Der Mann liess alles stehen und liegen. Setzte sich in seinen BMW. Ab nach Hause – und dann die Frau ins Spital bringen.

Er wusste: Es ist Fasnacht. Als Kind hatte er selber am Umzug teilgenommen. Bei der ersten Zufahrt, die er ausprobierte, wurde er abgewiesen. Bei der zweiten auch. Dritter Versuch. Hier war er richtig. Denn diese gesperrte Zufahrt war nur eine kurze Strecke von seiner damaligen Wohnung entfernt.

Der Sicherheitsdienstler sah ihn kommen – den BMW mit dem Doppeladler-Wimpel unter dem Rückspiegel. Und beschied ihm, dass er hier nicht durchfahren dürfe. Spätestens als der Kosovare sah, wie ein anderes Auto auf der Strasse vorbeifuhr, auf die er einbiegen wollte, konnte er es nicht mehr nachvollziehen, dass ihm die Durchfahrt verweigert wird – auf der einen Hälfte der Zufahrtsstrasse durch das Gitter, auf der anderen durch den Sicherheitsdienstler.

Auf Security-Mann losgefahren

Er fuhr los, langsam zwar, aber auf den Sicherheitsdienstler zu. Der ging noch rechtzeitig auf die Seite. Der BMW fuhr am Sicherheitsmann vorbei. Das Auto und die Hand kamen in Kontakt. Die Ärzte des Limmattalspitals bescheinigten dem Sicherheitsmann später: eine Prellung. Das Handgelenk schwoll an, der Mann erhielt Schmerzmittel. Und wie ist das in die Sprache der Gerechtigkeit zu übersetzen – angesichts einer schwangeren Frau in Not?

Über zwei Jahre nach dem Vorfall am Fasnachtsumzug 2020 befasste sich am Donnerstag das Bezirksgericht Dietikon am Donnerstag damit. Severin Bigler

Bei der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis kommt in solchen Fällen oft Michael Huwiler zum Zug. Er hat schon einige Männer, die das Auto als Waffe einsetzen, ins Gefängnis gebracht. Damit die Strassen in Dietikon und Umgebung sicherer werden. In diesem Fall forderte Huwiler 15 Monate Freiheitsstrafe sowie eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 50 Franken. Beides bedingt. Plus fünf Jahre Landesverweis, unbedingt. Das alles unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Nötigung und Verletzung der Verkehrsregeln.

«Es war nur Glück und Zufall, dass der Sicherheitsmitarbeiter nicht überfahren und schwer verletzt wurde»,

hielt der Staatsanwalt fest. Und: Der Beschuldigte bagatellisiere den Vorfall massiv. «Für solche Menschen ist kein Platz in der Schweiz.»

Der Verteidiger, Ralph Straessle, forderte hingegen einen Freispruch.

«Es erscheint sehr abwegig, hier einen Vorsatz auf schwere Körperverletzung hineinzuinterpretieren»,

sagte er, zumal sein Mandant im Schritttempo gefahren sei. Zudem habe der Beschuldigte in der Untersuchung von Anfang an klar gemacht: «Ich bin kein Psychopath, der in andere Menschen fährt.» Es habe sich um eine Notstandssituation gehandelt.

«Seine Frau lag ein paar Meter weiter vorne in den Wehen. Es ging um Leben und Tod.»

Und überhaupt: Wenn der Staatsanwalt den Security-Mann nicht «relativ aufbrausend» umgestimmt hätte, hätte dieser sogar seinen Strafantrag zurückgezogen und man hätte sich gütlich geeinigt. Zudem habe für die Security die klare Anweisung gegolten, Anwohner durchfahren zu lassen.

«Dem Vorfall liegt also eine Missachtung der Dienstvorschriften zugrunde»,

so Straessle. Es stelle sich die Frage, ob der Beschuldigte sich überhaupt an die «dienstwidrigen und willkürlichen Anweisungen» des Sicherheitsdienstlers habe halten müssen. Dieser habe genau gewusst, was passieren werde.

Nein, das war keine Notstandssituation: Bezirksrichterin Fabienne Moser-Frei verkündete am Donnerstag das Urteil. zvg

Aus Sicht des Gerichts konnte sich der Kosovare nicht auf eine Notstandssituation berufen. Denn er hätte für seine Frau eine Ambulanz rufen oder – da er nicht mehr weit weg von zuhause war – das Auto einfach stehen lassen können, erklärte Bezirksrichterin Fabienne Moser-Frei, als sie das Urteil verkündete. Der Mann wurde der Nötigung, der einfachen Körperverletzung und der Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen. Die Strafe: acht Monate Freiheitsstrafe bedingt und 300 Franken Busse. Die Probezeit wurde auf drei Jahre festgelegt. Bleibt er in dieser Zeit korrekt, muss er nicht ins Gefängnis.

Von der Anordnung einer Landesverweisung sah das Gericht ab, denn diese ist bei einer einfachen Körperverletzung nicht obligatorisch. Richterin Moser-Frei hielt zudem fest, dass der Mann die Körperverletzung nicht direktvorsätzlich beging, sie aber in Kauf genommen habe.

Vor Jahren mit 109 km/h im 60er-Bereich erwischt

Dass die Probezeit auf ganze drei Jahre festgesetzt wurde, hat mit der Vergangenheit des Kosovaren zu tun. Vor über zehn Jahren musste er den Führerausweis temporär abgeben, da er im 60er-Bereich mit 109 km/h gefahren war. Ein Jahr darauf musste er den Führerausweis erneut abgeben, weil er Auto gefahren war, obwohl er gekifft hatte. Strafmildernd wirkte sich aus, dass das Verfahren über zwei Jahre lang dauerte. Zwei Jahre, in denen der Vater wegen des drohenden Landesverweises schlaflose Nächte hatte.

