Vernissage zum 95. Geburtstag des Amateuer Fotoclub Dietikon

Dietikon Vernissage zum 95. Geburtstag des Fotoclub Dietikon: SVP-Stadtpräsident Roger Bachmann outet sich als Fotofan Der Amateur Fotoclub Dietikon zeigte anlässlich seiner Vernissage zum 95-Jahr-Jubiläum im Gleis 21 ein Potpourri aus Landschaftsaufnahmen, Porträts und Makrofotografie. Christian Murer Jetzt kommentieren 11.10.2021, 02.55 Uhr

Zahlreiche Besucher waren an der Vernissage vom Samstag. Christian Murer 13 Fotografinnen und Fotografen des Amateur Fotoclub Dietikon stellen derzeit im Gleis 21 aus.

Christian Murer Ihre Bilder sind noch bis am 17. Oktober zu sehen. Christian Murer Die Fotografin Theres Frech von «Endlose Weiten» war die erste Gemeinderätin und die erste Präsidentin des Dietiker Parlaments. Ebenfalls auf dem Bild: Der Dietiker Schmied Leo Notter.

Christian Murer Die Eröffnungsrede hielt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP).

«Es ist toll und schön, dass eure Jubiläumsausstellung doch noch stattfinden kann, auch wenn mit ein bisschen Verspätung.» Gerade in diesen nicht immer einfachen Zeiten sei es wichtig, dass das soziale und kulturelle Leben aufrechterhalten bleibe und man langsam wieder zur Normalität zurückkomme.

Das sagte der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) zu Beginn seiner Eröffnungsrede. Es freue ihn, dass er dem Amateur Fotoclub Dietikon die Grüsse des Stadtrates überbringen und dem Club nachträglich zum 95. Geburtstag gratulieren könne.

Sämtliche Bilder zeigen ein beachtliches Niveau

Zahlreich strömten an diesem Samstagnachmittag Fotofreunde ins Kulturhaus Gleis 21. Dort zeigten 13 Fotografinnen und Fotografen ihre Bilder zu den verschiedensten Themen, zum Beispiel Felsstrukturen, Schweizer Alpen, endlose Weiten, Tram und Bahn, Autofriedhof, Bäume in Namibia, Teeplantagen in Vietnam, das Freilichtmuseum Ballenberg. Zudem wurden verschiedene Fotos aus der Antarktis, aus Äthiopien oder Indien ausgestellt.

Zu sehen waren vor allem Naturaufnahmen, aber auch Porträts und Makrofotografie. Dabei war das Niveau sämtlicher Fotografien beachtlich.

Roger Bachmann schwärmt von seiner ersten Spiegelreflex

Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) schwärmte am Anlass selbst vom Handwerk. Das Fotografieren habe ihn schon immer fasziniert:

«Mein Grossvater und mein Vater sind begeisterte Fotografen gewesen.»

Im Elternhaus hätten sich Dutzende Boxen von Dias gestapelt. «Ich selber habe als Teenager auf die Konfirmation meine erste richtige Spiegelreflexkamera erhalten», sagte Bachmann bei der Eröffnung.

Fotografin Romy Müller äusserte sich zu ihren Lieblingsbildern: «Die Bäume in Namibia mit den speziellen Stimmungen, die Salz-Karawanen in der Danakil-Wüste sowie die Fotos vom Freilichtmuseum Ballenberg gefallen mir sehr gut.» Es seien Fotos, die eben nicht so exotisch seien, so Romy Müller, die im Vorstand aktiv ist und die Gäste begrüsste.

Und Besucherin Irene Fisch aus Dietikon meinte zur Ausstellung: «Ich find’s mega lässig, dass der Fotoclub Dietikon diese Ausstellung gemacht hat. Am meisten gefallen mir die zahlreichen, wunderschönen und eindrücklichen Landschaftsbilder.»

Die Ausstellung des Amateur Fotoclub Dietikon im Gleis 21 an der Buchsackerstrasse 21 ist noch bis Sonntag, 17. Oktober zu sehen.