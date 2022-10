Dietikon Zur Vernissage vom neuen Limmattal-Buch: Nur das Shoppingcenter verband die Zürcher und Aargauer Autoren Im Gleis 21 in Dietikon präsentierte das Autorenteam Helene Arnet, Bruno Meier und Urs Tremp das neue Buch «Das Limmattal – Hinschauen statt durchfahren». Die als lockeres Gespräch aufgezogene Vernissage sorgte zwischendurch für viele Lacher. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 26.10.2022, 16.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom Lisebethli bis zur Limmattalbahn: Bruno Meier, Helene Arnet und Urs Tremp sprachen an der Vernissage auch über den öffentlichen Verkehr in der Region. Florian Schmitz

Ihre gemeinsame Verbindung zum Limmattal hatten die in Schlieren aufgewachsene Dietikerin Helene Arnet, der in Wettingen aufgewachsene Badener Bruno Meier und der Badener Urs Tremp auf der Bühne im Gleis 21 in Dietikon schnell ausgemacht. Sie alle besuchten das Shoppingcenter in Spreitenbach in ihrer Kindheit und Jugend. Das sei lange ihr einziger Bezug überhaupt zum Aargauer Limmattal gewesen, sagte Arnet. Im neuen Buch «Das Limmattal – Hinschauen statt durchfahren» beleuchtet das Autorenteam die Vielfalt des 36 Kilometer langen Tals zwischen Zürich und dem Wasserschloss bei Brugg.

An der Vernissage am Dienstagabend nahmen Arnet, Meier und Tremp das zahlreich erschienene Publikum mit auf eine informative, unterhaltsame und mit vielen Bildern gespickte Reise durch die Geschichte und die Gegenwart des Limmattals. Die aktuellen Bilder aus dem Buch, von denen diverse auf der Bühne gezeigt wurden, stammen vom Dietiker Fotograf Erich Berchtold, der nicht an der Vernissage dabei sein konnte.

Das Limmattal als Müllhalde von Zürich

Abwechselnd gaben die beiden Autoren und die Autorin einen Einblick in verschiedene Themen aus dem in die sechs Teile Historie, Natur, Wirtschaft, Verkehr, Siedlung und Kultur gegliederten Buch. Dabei lasen sie nicht einfach die Texte vor. Die Präsentation erinnerte eher an ein lockeres Gespräch unter Freunden. Alle drei brachten das Publikum immer wieder mit spitzfindigen Bemerkungen und lustigen Pointen zum Lachen.

Als Tremp Auswärtige davor warnte, die Badenfahrt – das grösste Volksfest der Schweiz – ja nicht als Badenerfahrt zu bezeichnen, setzte Arnet nach: Gleiches gelte auch für Dietikoner statt Dietiker. Und das sei sogar zwei Mal im Buch gelandet. «Das war nicht ich», sagte sie und erntete viele Lacher.

Als Gelächter ausbrach, weil Meier das Limmattal historisch gesehen als die Müllhalde von Zürich bezeichnete, erklärte er sogleich, dass das gar nicht polemisch gemeint sei. Zürich habe in seiner Geschichte alles, was gestunken habe, talabwärts verschoben. Beispielhaft erzählte er von der Episode, als Zürich heimlich über einen Strohmann in Schlieren Land erwarb, um es für Rieselfelder, sprich zur Reinigung von Klärschlamm, zu nutzen. Doch nachdem die Schlieremer davon Wind bekamen, hätten sie das Vorhaben an einer legendären Gemeindeversammlung abgeblockt.

Das Publikum war zahlreich erschienen und besetzte die Plätze im Gleis 21 fast restlos. Florian Schmitz

Ausflugstipps für Zürcher Limmattaler

Urs Tremp stellte mit dem Teufelskeller in Baden, einem geschützten Wald wie aus einem Märchen, und der Emma-Kunz-Grotte im Römersteinbruch in Würenlos, um die ein Kraft- und Wallfahrtsort entstanden ist, zwei aussergewöhnliche Orte vor, die auch für Zürcher Limmattaler einen Ausflug wert seien. «Beides ist von Dietikon aus nicht weit weg», sagte er.

Allgemein lohnt es sich, im Limmattal draussen unterwegs zu sein. So zeigte Bruno Meier einige Eindrücke vom Kulturweg Limmat, der von Neuenhof über Wettingen nach Baden führt und 29 Kunstprojekte umfasst. Im Limmattal gebe es im Aussenraum erstaunlich viel Kunst zu entdecken, sagte er. Dazu zählt auch der Bruno-Weber-Park: Über Dietikon baute Weber sich mit seinen farbenfrohen und verspielten Skulpturen sein eigenes Limmattal, wie Helene Arnet es ausdrückte.

Sie erinnerte auch daran, dass die linksufrigen Altläufe in Dietikon bereits 1930 zum ersten Naturschutzgebiet des Kantons deklariert wurden. Das habe in den 1960er-Jahren zur ersten Umweltdebatte im Kantonsrat geführt, als im Gebiet Silbern direkt an das Naturschutzgebiet eine Kläranlage und eine Kehrichtverbrennungsanlage gebaut wurden. «Fast nirgendwo sind Siedlung und Naturschutz so nah zusammengekommen wie dort», sagte sie.

Das Titelbild des Buchs zeigt die starken Kontraste im Limmattal exemplarisch. zvg/Erich Berchtold

Immer wieder griffen die Zürcher die Bäderstadt an

Neben Exkursen über die prägenden Limmattaler Firmen von der BBC bis zur Wagi oder der harzigen Geschichte des als Lisebethli bekannten Trams blickte das Autorenteam auch auf die zweite Schlacht um Zürich im September 1799 zurück. «Von der Anzahl beteiligter Soldaten war das die grösste Schlacht, die je in der Schweiz stattgefunden hat», präzisierte Meier. Arnet berichtete von einem Besuch im Kloster Fahr, wo im Estrich noch Kanonenkugeln vom von Dietikon aus lancierten Angriff der Franzosen auf die Russen aufbewahrt wurden.

Auch die Geschichte zwischen Zürich und Baden verlief nicht immer zimperlich, wie Meier ausführte. Acht oder neun Mal hätten die Zürcher die Bäderstadt insgesamt angegriffen. Dazu sagte er:

«Aus Badener Sicht könnte man sagen, es ist überfällig, das Zürich mal richtige Reparationen zahlen muss.»

Besonders spannend am Buchprojekt sei für sie gewesen, das Limmattal als Ganzes zu erfassen, resümierte Arnet. «Ich hoffe, dass sie heute viel Bekanntes und viel Neues mitbekommen haben», sagte Meier. Denn die Idee des Buchs sei nicht nur, die Vielfältigkeit der Region aufzuzeigen, sondern auch sich über die Kantonsgrenze hinaus besser kennnenzulernen. Um das einem breiteren Publikum näherzubringen, soll das Buch an weiteren Orten präsentiert werden. Neben den bereits bestätigten Veranstaltungen in Schlieren und Wettingen sind weitere in Planung.

Am 2. November um 19.30 wird das Buch in der Gemeindebibliothek Wettingen präsentiert. Am 12. Dezember folgt die Veranstaltung in der Bibliothek Schlieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen