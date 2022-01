Dietikon Verena Orsini gewinnt dank ihrer Stimme für Saskia Frei Die treue Dietiker Leserin der «Limmattaler Zeitung» hat eine Übernachtung im Hotel Rigi Kaltbad gewonnen. David Egger Jetzt kommentieren 18.01.2022, 04.00 Uhr

Die Leserin und Gewinnerin Verena Orsini aus Dietikon erhält von David Egger, Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung», ihren Gewinn: ein Gutschein für eine Übernachtung im Hotel Rigi Kaltbad inklusive Essen und Eintritt ins Mineralbad und Spa. Valentin Hehli

«Das ist ganz flott, was die junge Dame macht», dachte sich Verena Orsini, als sie las, dass Saskia Frei aus Oetwil als Limmattalerin des Jahres 2021 nominiert war. Daher gab sie der Oetwilerin ihre Stimme bei der grossen Wahl.

Frei hatte ein Insektenhotel gebaut, es für 2600 Franken versteigert und das Geld dem Natur- und Vogelschutzverein Limmattal rechtes Ufer gespendet. Orsini spendet selber auch dem Vogelschutz, wie sie sagt. Und: «Mein Mann hat einen Schrebergarten mit Voliere und Kanarienvögeln. Das ist sein Ausgleich zum Malen», sagt Orsini.

Seit 1974 führen die Orsinis ihr Malergeschäft in Dietikon

Sie, aufgewachsen in der Lenk, und ihr Mann Pasquale, beide 76, sind in Dietikon bekannt. Seit 1974 haben sie das Malergeschäft Pasquale Orsini AG an der Hofackerstrasse. Sie übernahmen es von Hans Wyss und zügelten danach hierher.

Noch heute führen sie ihren Betrieb mit fünf Angestellten, Verena Orsini kümmert sich ums Büro. «Die Arbeit macht sehr viel Spass und wir haben keinen Nachfolger», erklärt die zweifache Mutter.

Wer so viel arbeitet, verdient Erholung. Umso mehr passt es, dass sie beim Gewinnspiel, das zur Limmattaler-des-Jahres-Wahl gehört, gewonnen hat. Bei der Verlosung, an der alle, die abstimmen, automatisch teilnehmen, hat die Glücksfee ihre Postkarte gezogen. Sie hat nun einen Gutschein für eine Übernachtung im Hotel Rigi Kaltbad mit Frühstück, Nachtessen und Eintritt ins Mineralbad und Spa gewonnen.

«Meine Tochter und ich freuen uns schon darauf»,

sagte die treue Abonnentin Orsini am Montag, als sie die Redaktion der «Limmattaler Zeitung» an der Dietiker Heimstrasse besuchte, um ihren Gewinn abzuholen.

Für sie ist übrigens klar: «Ich hätte die Wahl zum Limmattaler des Jahres allen Nominierten gegönnt.» Gewonnen hat letztlich Patrick Bigler, Leiter des Schlieremer Wagi-Museums, mit 242 Stimmen. Auf dem zweiten Platz folgte Frei mit 228.

