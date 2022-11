Im Stadthaus fand die Vernissage des Dietiker Stadtführers statt

Dietikon Verborgene Schätze und kuriose Fakten: Der Dietiker Stadtführer hält auch für Einheimische Überraschungen bereit Am Mittwochabend fand im Stadthaus die Vernissage des Dietiker Stadtführers statt. Dabei handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Buch, sondern um eine Sammlung von acht Leporellos. Muriel Daasch 11.11.2022, 05.00 Uhr

Der Dietiker Stadtführer besteht aus acht themenbezogenen Leporellos. Bild: Severin Bigler

«Jede Stadt, die etwas auf sich hält, hat einen eigenen Stadtführer. Dietikon hat es nun auch.» Mit diesen Worten begrüsste Stadtpräsident Roger Bachmann die Gäste am Mittwochabend im Stadthaus. Auf dem Programm stand die Vernissage des Dietiker Stadtführers. Dieser trägt den Titel «89,53 Dinge, die du in Dietikon sehen musst». Neben dem Projektteam und den Herausgebern haben sich auch Vertreterinnen und Vertreter des Stadt- und Gemeinderats sowie einzelne Sponsoren versammelt.

Für die Realisierung des Projekts sei eine spezielle Form gewählt worden, was den Stadtführer von anderen abhebe, sagte Bachmann. Denn die vielen Sehenswürdigkeiten, Freizeitaktivitäten, Bräuche und Geschichten der Stadt wurden nicht in einem einfachen Buch zusammengetragen, sondern in einer Sammlung von acht themenbezogenen Leporellos.

Verpackt in einer handlichen Kartonbox erwarten die Leserinnen und Leser die Themen Kultur, Spezialitäten, Freizeit und Sport, Unterhaltung, Natur, Historisches, Wissenswertes sowie Anlässe. Dabei ist auf dem Cover jedes Leporellos ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis abgedruckt.

Stadtpräsident Roger Bachmann (links) und Adrian Ebenberger, Standortförderer von Dietikon (zweiter von links), an der Vernissage des Stadtführers vom Mittwochabend. Bild: Severin Bigler

Auf den ersten beiden Seiten folgen jeweils eine Einleitung ins Thema und eine Stadtkarte, auf der die verschiedenen Orte eingezeichnet sind. Im Stadtführer selbst wird jeder Ort mit einem einladenden Titel und Beschreibungstext sowie einem Bild kurz und bündig vorgestellt. Um mit dem Smartphone schnell an weitere Informationen zu gelangen, sind daneben jeweils QR-Codes zum Scannen abgebildet.

«Das Redaktionsteam kennt die Stadt in- und auswendig»

«Der Stadtführer soll sowohl der einheimischen Bevölkerung als auch Auswärtigen vor Augen führen, was wir hier in Dietikon alles zu bieten haben», sagte Bachmann. In seiner Dankesrede betonte er, dass die Umsetzung des Projekts ohne die Unterstützung der insgesamt sieben Sponsoren nicht möglich gewesen wäre.

Anschliessend übergab er das Wort an Adrian Ebenberger, Standortförderer der Stadt Dietikon und Leiter des Projekts. Dieser stellte als Erstes die Mitglieder des Redaktionsteams vor, die sich unter die Gäste gemischt hatten. Es sind dies Helene Arnet, Redaktorin beim «Tages-Anzeiger», Catherine Peer, Stadtführerin und ehemalige Gemeinderätin, Franziska Schädel, ebenfalls Stadtführerin sowie Juristin und Journalistin und Thomas Pfann, Redaktionsleiter der «Dietiker Ziitig».

Sie alle hätten eines gemeinsam, sagte Ebenberger. Sie würden die Stadt mit all ihren Facetten in- und auswendig kennen. «Obwohl ich selbst in Dietikon aufgewachsen bin, waren mir viele Orte noch nicht bekannt», sagte er.

Von links nach rechts: Das Projektteam bestehend aus Franziska Schädel, Thomas Pfann, Rolf Brönnimann, Catherine Peer, Helene Arnet und der Dietiker Standortförderer Adrian Ebenberger an der Vernissage des Dietiker Stadtführers. Bild: Severin Bigler

Mit dem Stadtführer wolle er auch anderen Dietikerinnen und Dietikern die Möglichkeit geben, die Stadt und ihre verborgenen Schätze neu zu entdecken. So erfährt man im Dietiker Stadtführer beispielsweise, dass sich in der Stadt zwei Moscheen befinden, es mehrere Escape-Rooms gibt oder auch, wo man das beste Bier trinkt.

Ursprünglich hätten es 100 Orte werden sollen

Ab heute Freitag, 11. November, ist der Stadtführer für 14.80 Franken unter anderem in der Buchhandlung Scriptum, der Stadtbibliothek und bei der Stadtkasse erhältlich. Ausserdem wird die Box am Weihnachtsmarkt vom 26. November verkauft.

«Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Endprodukt», sagte Ebenberger. Ursprünglich sei geplant gewesen, für den Stadtführer den Titel «100 Dinge, die du in Dietikon sehen musst», zu wählen. «Doch wir wollten etwas Originelles, das das Interesse der Menschen weckt», sagte er.

Angelehnt an die Postleitzahl von Dietikon wurden es so schliesslich 89,53 Dinge. «Wir hätten auch noch mehr Ideen gehabt, aber haben uns dann auf diese 89 Orte beschränkt», sagte Ebenberger.

Ebenberger und sein Team sind zufrieden mit dem Endprodukt des Stadtführers. Bild: Severin Bigler