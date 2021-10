Dietikon-Urdorf Im Toggenburg wurde es ernst: Der Handball-Nachwuchs stellt sich im Camp unter Beweis Das Nachwuchs-Lager des HC Dietikon-Urdorf in der vergangenen Woche stand auch im Zeichen der verstorbenen Klublegende Toni Lisibach. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 16.10.2021, 04.00 Uhr

Sie sind eine aufgestellte Schar, diese Handballerinnen und Handballer. zvg

Sie ist längst nicht mehr aus der Agenda wegzudenken, die Handballwoche des HC Dietikon-Urdorf im Toggenburg jeweils in den Herbstferien. Auch dieses Jahr frönten wieder rund 60 Jugendliche während sechs intensiver Tage ihrem liebsten Hobby.

Unter der Leitung von Lagerboss Sascha Schoenholzer und seinem bewährten Trainerteam wurde nicht nur an der sportlichen Form gefeilt. «Die Kids arbeiten in der Turnhalle äusserst motiviert an der Technik. Aber alle sind auch engagiert, wenn es im Aufenthaltsraum bei den Brettspielen ums Gewinnen geht», so Schoenholzer. Fast ein wenig übereifrig seien die einen beim Dichten und Reimen für die abendlichen Unterhaltungsaufgaben, sagt der Lagerchef weiter.

In Gedanken bei Klublegende Toni Lisibach

«Dass das Lager 2020 wirklich sein letztes sein sollte, war nicht der Plan.» Schoenholzer widmete seine Antrittsrede zu Beginn der Woche dem im Frühling verstorbenen Toni Lisibach. Der langjährige Nachwuchstrainer hatte letztes Jahr am Abschlussabend verkündet, dass er in Zukunft nicht mehr aktiv mithelfen werde. Sondern nur noch als interessierter Besucher und Beobachter nach Bütschwil reisen würde. Die Woche im Kreis «seiner» Handballerinnen und Handballer wollte sich Lisibach keinesfalls nehmen lassen. Schoenholzer: «Dem ist nicht so in diesem Herbst, Toni ist leider mit 80 Jahren verstorben.» Lisibachs Geist wirke aber weiter im Lager und im gesamten Verein.

Das jährliche Herbstlager der Limmattaler Handballer stand auch heuer im Zeichen von Spass am Lernen, Fortschritt, Respekt und Gemeinschaft. Schoneholzer:

«Diese Werte werden auch in den kommenden Jahren die Grundlage dieser tollen Woche bilden.»

Corona? WC-Dienst? Egal, passt schon!

Zum zweiten Mal musste das Camp im Zeichen von Corona durchgeführt werden. Fiebermessen, testen, die Hände waschen – das volle Programm. So Schoenholzer:

«Dies alles störte den Spass der Kids bei uns nicht. Es war toll zu sehen, wie alle miteinander agierten und sich gegenseitig unterstützten.»

Dies sei auch bei den täglichen «Ämtli» wie dem Bodenwischen, dem Abwaschen und auch beim Reinigen des Waschraums und dem eher weniger geliebten Toilettendienst der Fall gewesen. Und weil auch das Wetter mitgemacht hat, verging die Zeit wie im Flug. Am Freitag machte sich der Tross müde, aber glücklich auf den Weg retour ins Limmattal. Eines ist jetzt schon klar: Auch im nächsten Jahr heisst es wieder: Bütschwil und der HC Dietikon-Urdorf – das passt einfach.

