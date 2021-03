Dietikon Kampf für die Postfiliale im Quartier: Unterschriftensammler erhalten Unterstützung von der höchsten Dietikerin Drei Tage lang sammelte der Quartierverein Unterschriften gegen die Schliessung der Postfiliale Dietikon 2 Brunau in der Schönenwerd. Auch ein Grossteil des Dietiker Gemeinderats hat unterschrieben. Lydia Lippuner 08.03.2021, 15.35 Uhr

Unterschriftensammeln gegen die Schliessung der Post Dietikon Brunau. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung

Christoph Schätti, Präsident des Quartiervereins Schönenwerd, hat sein Ziel bereits übertroffen. In den vergangenen Tagen sammelte er über 1000 Unterschriften gegen die Schliessung der Postfiliale Dietikon 2 Brunau. Dafür habe er nun eine kleine Erkältung eingefangen, sagt er. Doch Schätti hat sich bereits ein neues Ziel gesetzt: Bis am 22. März will er dem Stadtrat 1500 Unterschriften übergeben. «Es kann sich niemand vorstellen, wie es wäre, wenn die Post nicht mehr da wäre», sagt er.

Die Unterstützung für das Anliegen sei von ganz verschiedenen Seiten gekommen. Die älteste Person, die unterschrieben habe, sei 93 Jahre alt. «Es kamen aber auch viele Junge, die ihre Zalando-Päckli weiter hier auf die Post bringen wollen», so Schätti. Die angekündigte Schliessung der Postfiliale an der Schöneggstrasse 145, soll laut der Post «idealerweise noch dieses Jahr» erfolgen. Dann müssten die Anwohner den Weg zur Post im Dietiker Zentrum unter die Füsse nehmen. Für die Betroffenen ist das mühsam. Wegen der Limmattalbahn-Baustellen ist der Weg vom Schönenwerd-Quartier ins Dietiker Zentrum, wo die Hauptpost Dietikon 1 steht, zurzeit zusätzlich erschwert. Mitte 2022 soll die Bahn fertig gebaut sein. Ob sich die Verkehrssituation ab dann verbessert, ist aus der Sicht von Schätti allerdings noch unklar.

«Die Post ist wichtig für uns alle», sagt Christoph Schätti, vom Quartierverein Schönenwerd. Er sammelt seit Donnerstag bis und mit Samstag Unterschriften gegen die Schliessung der Filiale.

Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Grosses Echo aus der Bevölkerung. Die Anwohner geben ihre Unterschrift für die Post. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Diese Anwohnerin fuhr extra mit dem Velo zum Stand vor der Post, um ihre Unterschrift abzugeben. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung 600 Unterschriften für eine Poststelle: Die Seniorinnen und Senioren benötigen die Postfiliale auch für ihre Überweisungen und zum Geld abheben. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung «Viele Anwohner verstehen kein Deutsch», sagt Angela Ramirez. Hier erklärt sie einer Dietikerin auf Spanisch, um was es bei der Unterschriftensammlung geht. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Frauenpower für die Postfiliale Dietikon 2 Brunau: Cäcilia Bischofberger, Daniela Schätti, Fabienne Pulfer und Angela Ramirez setzen sich für die Post im Quartier ein. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung Drei Generationen, ein Anliegen: Die Enkelin Fabienne Pulfer sammelte bereits Dutzende Unterschriften für die Post im Quartier. Ihre Oma und ihr Vater unterstützen ihr Anliegen. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung

Für sein Anliegen erhielt Schätti auch Unterstützung auf politischer Ebene. Ein Grossteil des Dietiker Parlaments habe gegen die Schliessung der Post unterschrieben. Die neue höchste Dietikerin Catherine Peer (SP) wohnt ebenfalls im Quartier. Sie sagt:

«Es käme dem Quartier sehr viel Lebendigkeit abhanden, wenn wir keine Post mehr hätten.»

Die SP gelangte bereits mit einer Fraktionserklärung im Gemeinderat an den Stadtrat, um die Schliessung der Postfiliale zu verhindern. «Das ganze Dietiker Ost-Quartier wurde in den letzten Jahren vernachlässigt», sagt Peer. Das sei sehr schlecht für die rund 8500 Anwohner. Deshalb sei die SP daran, ein Konzept zu erarbeiten, das aufzeige, wie die Post im Quartier bleiben könne. «Die beste Idee wäre, wenn man ein Quartierzentrum aufbauen könnte, das die Post und andere Orte wie ein Restaurant oder einen Laden miteinschliesst», so Peer. Sie möchte das Konzept nun so schnell wie möglich vorantreiben und dem Stadtrat unterbreiten. «Es eilt, die Post darf nicht geschlossen werden», sagt Peer.

Auch Schätti ist sich bewusst, dass die Zeit läuft. Doch er ist zuversichtlich, dass er die gewünschten 1500 Unterschriften bis am 22. März erhält. Dazu will er diese Woche nochmals auf die Strasse gehen. Er hofft dabei auf weiteren Zusammenhalt im Quartier und ein wenig Sonnenschein.