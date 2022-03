Dietikon UNO-Wasserspezialist ist beeindruckt vom Pumpwerk Schönenwerd Der UNO-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Wasser kam am Samstag ins Pumpwerk Schönenwerd und liess sich erklären, wie die Wasserversorgung von Dietikon funktioniert. Celia Büchi Jetzt kommentieren 20.03.2022, 18.59 Uhr

Laut dem UNO-Weltwasserbericht des Jahres 2021 haben weltweit über zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. In der Schweiz ist genug Trinkwasser vorhanden, sodass damit sogar die Toilette gespült wird. Um die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, wie wichtig sauberes Wasser ist und wie die Ressource nachhaltig gesichert werden kann, führt die UNO seit 1993 jeweils am 22. März den Weltwassertag durch.

Rund um den diesjährigen Weltwassertag finden im Kanton Zürich vom 18. bis 30. März im Rahmen der sogenannten Weltwasserwoche Zürich verschiedene Veranstaltungen zum Thema statt. Eingeleitet wurde die Woche am Freitagabend in der Wasserkirche der Stadt Zürich mit einer Präsentation von Pedro Arrojo-Agudo, UNO-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Wasser.

Das Wasser sprudelt aus 35 Meter Tiefe

Am Samstagvormittag kam der spanische Physiker und Ökonom Arrojo-Agudo nach Dietikon. Die Stadt ist seit Dezember 2021 eine Blue Community und Teil der Blue Community Schweiz, die einen Grossteil der Weltwasserwoche organisiert.

Die Dietiker Mitgliedschaft in der Blue Community angeregt hatte ein inzwischen durch den Stadtrat beantwortetes Postulat, das der Dietiker Gemeinderat Martin Steiner (SP) zusammen mit 14 Mitunterzeichnenden im Herbst 2020 eingereicht hatte. Als Blue Community erkennt Dietikon den Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht an, wie es die UNO 2010 festgelegt hat. Ausserdem setzt sich die Stadt dafür ein, dass die Wasserversorgung weiterhin in öffentlicher Hand bleibt und sie fördert den Konsum von Leitungswasser anstelle von Flaschenwasser.

Arrojo-Agudo besichtigte das Pumpwerk Schönenwerd nahe des Bahnhofs Glanzenberg. Werner von Holzen, der Leiter der städtischen Gas- und Wasserversorgung, Franziska Stössel, Projektleiterin Infrastruktur der Stadt Dietikon, und Lucas Neff (Grüne), Vorsteher der Infrastrukturabteilung, zeigten ihm die Anlage. Interessiert folgte er dem Rundgang.

«Dietikon allein braucht pro Tag durchschnittlich zwischen 8000 und 10'000 Kubikmeter Wasser»,

sagte von Holzen. «Das sind rund 280 Liter pro Person.» Er erklärte, wie, um diesen Bedarf zu decken, Grundwasser an drei Orten aus 17 beziehungsweise 35 Metern Tiefe gepumpt werde.

Damit würden die Haushalte der Gemeinden Dietikon, Schlieren, Geroldswil, Oetwil und Weiningen versorgt, die zusammen den Wasserwirtschaftsverband Limmattal bildeten, sagte Neff, Vorstandspräsident des Verbands. Dank dieser Kooperation hätten sie bereits mehrfach verhindert, dass wegen Leitungsbrüchen oder anderen Schäden die Wasserversorgung unterbrochen worden sei. So habe der Verband beispielsweise letzten Sommer ausgeholfen, als der aussergewöhnlich lange, starke Regen Teile des Grundwassers verunreinigt habe und Pumpen der Gemeinden hätten ausgeschaltet werden müssen.

Das Wasser, das die Dietiker Pumpwerke lieferten, sei unbehandelt, sagte von Holzen. «So wie es aus dem Boden kommt, geben wir es an die Haushalte weiter.» Das sei sehr aussergewöhnlich, fand Arrojo-Agudo. «Normalerweise ist schon nur wegen der Bakterien und anderer Organismen in den Leitungen eine Chlorbehandlung nötig.» Der uneingeschränkte Zugang zu solch sauberem Wasser sollte nicht als selbstverständlich angesehen, sondern geschätzt werden, fügte er hinzu. Zudem wies er darauf hin, dass der Wasserpreis in der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern besonders tief sei.

Die Wasserkosten werden angepasst

Wie sich die Wasserkosten in Dietikon zusammensetzten, erläuterte Franziska Stössel im Anschluss an die Führung. Momentan sei man daran, das aktuelle Tarifsystem anzupassen, sagte sie. Die Abwassergebühren seien nämlich zu tief, um die anstehenden, nötigen Investitionen zu decken. Sobald die zugehörigen Dokumente abgeschlossen seien, müssten sie noch dem Stadt- und dem Gemeinderat vorgelegt werden. «Wenn alles nach Plan läuft, kann das neue System im Januar 2023 eingeführt werden», sagte sie.

Schliesslich wies Stössel noch auf den Tag der offenen Tür hin, den das Pumpwerk Schönenwerd am Samstag, 26. März, zwischen 9 und 18 Uhr durchführe.

