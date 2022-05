Dietikon Unfall auf der Bernstrasse im Oktober 2019: Fahrer soll am BMW drei Einstellungen verändert haben Laut den Ermittlungen schlug der Fahrer Warnungen in den Wind «und grinste». Am 1. Juni muss er sich vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. David Egger 27.05.2022, 23.00 Uhr

Wie ein Abschusskommando: Rechts die Waffe, links das kaum mehr zu erkennende Zielobjekt. So präsentierte sich die Unfallsituation den Rettungskräften am 5. Oktober 2019. zvg / Kapo Zürich

Nun ist klar, was genau die Staatsanwaltschaft dem heute 22-jährigen Kosovaren vorwirft, der am 5. Oktober 2019 um zirka 18.30 Uhr mit einem 600 PS starken BMW gegen einen Ford knallte. Die Ford-Fahrerin und ihre Tochter wurden schwer verletzt. Die Frau soll über zehn Brüche erlitten haben, von Kopf bis Fuss. Hinzu kamen viele weitere Verletzungen bei ihr und ihrer damals vierjährigen Tochter. Dies ist der Anklageschrift zu entnehmen, die der «Limmattaler Zeitung» vorliegt. Am 1. Juni soll die Verhandlung am Bezirksgericht Dietikon stattfinden.