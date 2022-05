Dietikon Umbau fast abgeschlossen: Bald werden Kinder in der «Villa Tusculum» unterrichtet Bernhard Schmidt und Irina Kammerer eröffnen ihre Privatschule im Dietiker Mühlehaldenquartier nach den Sommerferien. Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schule mit Wohnzimmercharakter: Irina Kammerer und Bernhard Schmidt freuen sich auf ihr gemeinsames Projekt. Severin Bigler

Noch ist der Boden übersät mit abgelösten Teppichstücken und im oberen Stock hört man ein Hämmern. Bis zu den Sommerferien soll es in der umgebauten Villa im Dietiker Mühlehaldenquartier aber wieder wohnlich aussehen. Denn ab dem neuen Schuljahr sollen die ersten Kinder in der neu gegründeten Privatschule von Irina Kammerer und Bernhard Schmidt unterrichtet werden. Die erste Privatschule Dietikons wird «Villa Tusculum – die Lernschatzkiste für Kinder» heissen. «Der Name Tusculum wurde bereits vom Vor-Vorbesitzer an die Hausfassade geschrieben», sagt Kammerer. Das lateinische Wort Tusculum stehe für einen behaglichen Wohnsitz, an den man sich zurückziehen könne. Das passe bestens zur Schule, in der die Kinder in einem ruhigen und gemütlichen Umfeld Schätze für ihr Leben sammeln sollen.

Ausblick ins Grüne: Hier soll sich dereinst das Herzstück der Privatschule befinden. Lydia Lippuner

Pultreihen wird man vergebens suchen

Beim Blick in den Garten fällt der grosse Pool auf. Dieser wird aber laut Kammerer nicht mehr als Pool gebraucht, sondern bald mit Holzschnitzeln und Spielzeug gefüllt. Hinter dem Haus gibt es einen weiteren Platz zum Austoben. Sobald die feuerpolizeilichen und sicherheitstechnischen Anpassungen, wie die Erhöhung der Treppengeländer, erledigt sind, sollen Tischgruppen im Innern des Hauses aufgestellt werden. An diesen sollen die Kinder in kleinen Gruppen lernen. Zudem befinden sich auch eine kleine Bühne und eine Küche im Haus. «Einzig eine Pultreihe wird es nirgends geben», sagt Kammerer. Die Villa solle mehr an ein Zuhause als an eine Schule erinnern.

Die Sommerferien seien für das Einrichten der Privatschule reserviert, sagt Kammerer. Zudem ist das Paar nun dabei, die neue Schule bekannt zu machen. Dabei wirbt es auch im Aargau, dort seien Privatschulen ebenfalls spärlich gesät. «Der Schulweg von Berikon, Bellikon oder Bremgarten ist gut machbar», sagt Kammerer.

Die «Villa Tusculum» in Dietikon öffnet im kommenden Schuljahr ihre Türen. Lydia Lippuner

Das Angebot stösst auf offene Ohren, bereits sechs Familien meldeten ihr Interesse für einen Schulplatz an. Insgesamt bietet die Kleinschule 17 Plätze an. «Wir würden auch mit zwei Kindern anfangen. Schön wäre, wenn wir fünf definitive Anmeldungen hätten. Das wäre ein guter Start», sagt Schmidt. Die monatlichen Schulkosten belaufen sich auf 2600 Franken inklusive Betreuung. Die Privatschule sei aber nicht gewinnorientiert. «Wenn wir nur schon einem Kind die Möglichkeit geben können, dass es eine positive Schulzeit erlebt, ist dies sinnstiftend», sagt Kammerer.

Denn in ihrem Berufsalltag als Psychotherapeutin und Leiterin des Bereichs Beratung und Therapie für Kinder, Jugendliche und Familien an der Universität Zürich habe sie oft mit negativen Schulerlebnissen zu tun. Auch Schmidt kennt problematische Schulerfahrungen zu Genüge aus seinen früheren Erfahrungen als Primarschulleiter in Zürich.

Das Warten auf die Schulbewilligung verzögerte den Prozess

Nebst dem, dass die beiden nun etwas Sinnvolles aus ihren Berufserfahrungen machen möchten, freuen sie sich auch auf ein gemeinsames Projekt. «Wir ergänzen uns sehr gut», sagt Kammerer. Dabei sei auch ihre fachliche Kombination aus Psychologie und Pädagogik hilfreich.

Ein Hindernis hat das Paar bereits überwunden. Es sei ein langwieriger Prozess gewesen, die Schulbewilligung zu erhalten. «Dieses Prozedere warf uns ein wenig aus dem Zeitplan und gab uns einen Dämpfer. Wir hätten eigentlich schon im Februar am selben Punkt wie heute sein wollen», sagt Kammerer. Dafür habe es vonseiten der Bevölkerung keine Einsprache gegen die Privatschule gegeben. «Wir informierten proaktiv. Das Angebot stiess dabei auf Interesse», sagt Schmidt, der sich auch politisch in Dietikon engagiert und zurzeit noch in der Schulpflege sitzt. Wie schon 2018 kandidierte der Parteilose bei den diesjährigen Erneuerungswahlen für den Stadtrat und das Stadtpräsidium, schaffte die Wahl jedoch nicht. Kürzlich hat er zudem seine Initiative «Ja zu einer regionalen Landwirtschaft» eingereicht, mit der er das geplante Neubauquartier im Gebiet Niderfeld an der Grenze zu Spreitenbach verhindern will.

Mehr Zeit für Musisches und Kreatives

Die Villa Tusculum bietet laut Schmidt Platz für ganz unterschiedliche Kinder, da sowohl stärkere als auch schwächere Kinder eine massgeschneiderte Förderung erhielten. «Ein Schwerpunkt bildet die Vorbereitung der Kinder für das Langzeitgymnasium», sagt Schmidt. Diese starke individuelle Begleitung durch die Lehrpersonen sorge dafür, dass die Kinder intensiv lernen können, so Kammerer. «Daneben bleibt viel Raum für Kreatives, Musisches und Anregendes.»

Als ehemalige Schulpsychologin weiss Kammerer, dass die Ansprüche der Eltern an die schulische Laufbahn nicht immer mit den Möglichkeiten der Kinder übereinstimmen. Hier könne sie ihr Fachwissen gut anwenden. Ihre Rolle bestehe zudem im Support der Lehrpersonen und der Kinder mit einer Lernblockade. Schmidt freut sich seinerseits, neben seinem Pensum als Schulleiter an der Primarschule Aesch wieder vermehrt im Schulzimmer zu stehen und einzelne Schüler in einer gemütlichen Atmosphäre zu fördern.

Irina Kammerer und Bernhard Schmidt. Severin Bigler

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen