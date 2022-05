Christian Schütz zieht nach einem Jahr Solarzellen Bilanz

Christian Schütz hat 21 Solarpanels auf seinem Dach, die nach Osten und Westen ausgerichtet sind. Im vergangenen Jahr produzierten diese 8050 Kilowattstunden elektrische Energie. Die Familie Schütz verbrauchte davon in ihrem Haushalt rund 3000 Kilowattstunden, also etwas über einen Drittel. Ein Teil des Stroms wird direkt verbraucht, während die Sonne scheint. Ein anderer Teil wird in einer Batterie gespeichert, die Platz für zehn Kilowattstunden hat. Aus dieser Batterie kann die Familie dann in der Nacht oder an regnerischen Tagen elektrische Energie beziehen. Normalerweise bleibt die Batterie zu drei Vierteln voll, ausser in besonders regnerischen und bewölkten Zeiten, also meist in den Wintermonaten. Ist die Batterie leer und die Sonne scheint nicht, bezieht Schütz von der EKZ Energie. Diese Energie von der EKZ machte im vergangenen Jahr zehn Prozent seines Verbrauchs aus, zu 90 Prozent konnte er sich selbst versorgen. Unter dem Strich speist Schütz mehr Strom in die EKZ ein, als er verbraucht, denn trotz des direkten Verbrauchs und des Ladens der Batterie bleibt an den allermeisten Tagen Strom übrig. Im vergangenen Jahr waren dies insgesamt rund 4300 Kilowattstunden, für die Schütz von der EKZ 240 Franken erhielt. (sdf)