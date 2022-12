Dietikon Überarbeitete Schutzverordnung für Limmataltläufe treten in Kraft – BirdLife wird Rekurs einreichen Nach jahrelanger Rechtsunsicherheit hat der Kanton die Schutzverordnung für das Gebiet Silbern-Lerzen-Stierenmatt um den Auenschutz erweitert. Diese sorgt sowohl bei der Wirtschaft als auch bei Naturschützern für Kritik und der nächste Rechtsstreit steht schon bevor. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 22.12.2022, 22.55 Uhr

Die Abwasserreinigungsanlage der Limeco im Antoniloch liegt mitten im Grünen und ist auf diesem Sommerbild kaum erkennbar. Dahinter grenzt das Wirtschaftsgebiet Silbern an das Naturschutzgebiet an. Archivbild: Sandra Ardizzone (29. Juni 2017)

«Das einzig Gute ist, dass wir endlich wissen, wovon wir überhaupt reden», sagt ein alles andere als begeisterter Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Nicht nur die Wirtschaft und die lokalen Eigentümer im Dietiker Wirtschaftsgebiet Silbern warten schon lange wegen dem ausstehenden Moor- und Auenschutz auf Rechtssicherheit. Nun hat das kantonale Amt für Landschaft und Natur, das zur Baudirektion gehört, die überarbeitete Schutzverordnung für die Limmataltläufe in Dietikon, Geroldswil und Oetwil verabschiedet. Die Revision ergänzt die ursprüngliche Verfügung vom April 2017, die nur den Moorschutz thematisiert, zusätzlich um die Anforderungen an den Auenschutz.

«Es ist eine Katastrophe, dass alles dermassen lange gedauert hat», sagt Bachmann. Die Stadt stecke heute in einer so herausfordernden Situation, weil der Kanton viel zu lange untätig gewesen sei. Seit 1994 gilt ein Teil des Gebiets Silbern-Lerzen-Stierenmatt zwischen Rangierbahnhof und Limmat als Flachmoor von nationaler Bedeutung. Doch im November 2017 hat der Bundesrat das Gebiet der Limmataltläufe auch in die Verordnung über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung aufgenommen. Deshalb musste die ein gutes halbes Jahr zuvor verfügte Schutzverordnung des Kantons überarbeitet, statt rechtskräftig zu werden.

Im Grundsatz wurde ergänzt, dass die Schutzbestimmungen neu nicht nur bis zur Moorgrenze, sondern auch bis zur Auengrenze gelten. Das wirkt sich auf den Plan aus: Die Pufferzone um das Schutzgebiet ist etwas grösser geworden. Nach der öffentlichen Auflage des Verordnungsentwurfs im Herbst 2020 nahm die Baudirektion aufgrund der Einwendungen noch zwei Anpassungen vor.

Areal der Abwasserreinigungsanlage soll der Natur zurückgegeben werden

«Als wesentliche Änderung wurde das Areal der Abwasserreinigungsanlage (ARA) der Naturschutzzone I (Regeneration) zugewiesen; dies, da es mitten im nationalen Auenperimeter liegt», heisst es beim Kanton auf Anfrage. Das im Antoniloch liegende Areal ist neu als Regenerationsfläche definiert, die wieder zum Moor oder zur Magerwiese werden soll. Zudem sei der Auenperimeter im Bereich der Reppisch leicht reduziert worden.

Für Bachmann ist klar, dass der Kanton im Widerspruch stehe, wenn er den Natur- und Landschaftsschutz zu hoch gewichte und gleichzeitig im Limmattal Wachstum vorschreibe: «Wir müssen da gerade in unserer Wachstumsregion einen besseren Mittelweg finden.» Auch städtische Infrastruktur wie das geplante Schulhaus Stierenmatt, welches das aktuelle Provisorium ersetzen soll, und die Entwicklung des Werkhofs seien vom Schutzgebiet betroffen.

Unverständlich findet der Stadtpräsident zudem, dass die Abwasserreinigungsanlage seit langer Zeit mit kantonaler Erlaubnis an ihrem jetzigen Standort betrieben wird, aber jetzt plötzlich mittelfristig wegen Auenschutz weichen soll. Auch für den geplanten Ausbau der Kehrichtverwertungsanlage würden wohl neue Lösungen notwendig. Das stelle die Betreiberin Limeco, deren Miteigentümerin die Stadt Dietikon ist, vor grosse Herausforderungen. Dabei nimmt Bachmann den Kanton und den Bund in die Pflicht: «Sie sollen sich wenigstens an Alternativlösungen und den finanziellen Auswirkungen beteiligen.»

Verschiedene Grundeigentümer laut IG Silbern stark betroffen

Auch Urs Jenny, Präsident der Interessengemeinschaft Silbern, sieht die revidierte Schutzverordnung kritisch. «Positiv ist nur, dass die Schutzverordnung nun endlich erlassen wurde.» Im Vergleich zur Moorschutzverordnung von 2017 würden die Eigentümer noch weiter eingeschränkt. Gerade entlang der Lerzenstrasse im Nordwesten des Gebiets seien verschiedene Grundstücke stark betroffen.

Die Schutzverordnung trat mit der amtlichen Publikation in Kraft. Denn laut dieser haben auch Rekurse keine aufschiebende Wirkung. Die IG Silbern werde wohl wegen geringer Erfolgsaussichten auf eine Einsprache verzichten, sagt Jenny. Aber er könne sich durchaus vorstellen, dass einige besonders betroffene Grundeigentümer sich wehren werden.

«Die Grundsatzprobleme sind aus unserer Sicht nicht gelöst»

So oder so ist schon vor dem Ende der Frist am 24. Januar 2023 klar, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Denn BirdLife Schweiz wird gegen die Schutzverordnung rekurrieren, wie die stellvertretende Geschäftsführerin Christa Glauser auf Anfrage sagt. «Das ist das letzte grosse Schutzgebiet, das wir im Limmattal noch haben. Wir müssen es doch fertigbringen, der Natur noch eine Ecke freizulassen.»

Abgesehen von einigen angepassten Wörtern sei seit der Moorschutzverordnung von April 2017 kaum etwas passiert, kritisiert die Dietikerin. «Die Grundsatzprobleme sind aus unserer Sicht nicht gelöst.» Beim Auenschutz gehe es nicht einfach um die gleichen Tiere wie beim Moorschutz. «Das muss auch Auswirkungen auf die Pufferzone haben», sagt sie. Positiv sei einzig, dass die ARA nun gemäss Auenverordnung keine unbeschränkte Bestandsgarantie mehr hat. Dafür habe sich die Naturschutzorganisation bei der öffentlichen Auflage auch eingesetzt.

In der sogenannten Naturschutzumgebungszone, die als Puffer dient, gelten gewisse Nutzungseinschränkungen, um die Tier- und Pflanzenwelt im angrenzenden Flachmoor und in der Aue vor unerwünschten Einwirkungen zu schützen. So müssen vom Moor oder der Aue aus sichtbare Dauerbeleuchtungen im Freien mindestens 50 Meter entfernt sein. Auch die Gebäudehöhe wird in der Nähe der Moor- und Auengrenze eingeschränkt.

Der Naturschutz wurde schon Ende der 1950er-Jahre politisch diskutiert

BirdLife Schweiz habe bereits beim abgelehnten Rekurs gegen die Moorschutzverordnung 2017 eindringlich auf den Auenschutz verwiesen, sagt Glauser. Aber leider habe der Kanton BirdLife in den letzten Jahren kaum in den Prozess miteinbezogen. «Es ist schade, dass es jetzt wieder eine Lösung auf dem Rechtsweg braucht», sagt sie. Insgesamt sei es ärgerlich, dass so viel Zeit verstrichen sei ohne Fortschritte und der Kanton das Thema schon seit Jahrzehnten verschleppe. Der Natur- und Vogelschutzverein Dietikon habe bereits 1992 dringend eine Schutzverordnung gefordert und politisch sei die Forderung für eine Pufferzone um das Gebiet bereits Ende der 1950er-Jahre erstmals aufgekommen.

Um zu informieren, was die revidierte kantonale Schutzverordnung für konkrete Auswirkungen haben wird, laden die Stadt Dietikon und der Kanton am 26. Januar alle Direktbetroffenen ins Stadthaus ein – der Anlass ist nicht öffentlich. Denn der 2012 vom Dietiker Stimmvolk genehmigte Gestaltungsplan Silbern-Lerzen-Stierenmatt konnte wegen der fehlenden Schutzverordnung nicht in Kraft treten und ist bis heute blockiert. Dessen Umsetzung will BirdLife genau beobachten, sagt Glauser, welche die Naturschutzorganisation voraussichtlich an der Veranstaltung vertreten wird.

Mit dem Timing ist Urs Jenny nicht zufrieden. Es sei höchst unglücklich, die Informationsveranstaltung erst zwei Tage nach Ablauf der Rekursfrist durchzuführen. Und dass der Kanton die Verordnung nach einer dermassen langen Wartezeit so kurz vor Weihnachten veröffentliche, lasse Fingerspitzengefühl vermissen. In diesem Punkt sind sich die IG Silbern und BirdLife einig.

