Im Café Ferrari werden Erdnüsse über dem Kohlefeuer geröstet

Dietikon Über dem Kohlefeuer werden sie zu Spezial-Nüssli: Die Kunst des Erdnussröstens bei Caffè Ferrari Mit viel Herzblut und seit rund 95 Jahren werden in Dietikon Erdnüsse über dem Kohlefeuer geröstet. Caffè Ferrari setzt mit Erfolg auf traditionelle Handarbeit. Celia Büchi Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Renato Ferrari röstet Erdnüsse in der über 120-jährigen Röstmaschine von Caffè Ferrari. Severin Bigler

«Am Anfang bekam ich davon Blasen», sagt Renato Ferrari, ehemaliger Geschäftsführer von Caffè Ferrari in Dietikon. Mit blossen Fingern öffnet er die rund 150 Grad Celsius heissen Erdnüsse und kontrolliert ihre Farbe. Die Schale des Naturproduktes sehe immer etwas anders aus, erklärt er. «Auf den Kern kommt es an.»

Gemeinsam mit seinem Neffen Mike Schärer, der das Geschäft inzwischen führt, Mitarbeiter Raif Ismajlaj und einem Helferteam röstet er jeden Winter rund sieben Tonnen Erdnüsse.

Für sieben Tonnen Erdnüsse braucht es ein Team (von links): Raif Ismajlaj, Mike Schärer, Helferinnen und Helfer sowie Renato Ferrari. Severin Bigler

Wer den Produktionsraum von Caffè Ferrari betritt, fühlt sich wie in eine andere Zeit versetzt. In der Mitte steht die über 120-jährige Röstmaschine, die mit Kohle eingefeuert wird und ein konstantes, beruhigendes Brummen von sich gibt. Ein nussiger Geruch steigt in die Nase und Pfeifenrauch wabert durch die Luft. Ferrari sitzt in rotem Pullover mit weissem Hemd darunter auf einem Stuhl und beobachtet die Sanduhr, mit der die Zeit gemessen wird. Wie lange die Erdnüsse tatsächlich in der Rösttrommel bleiben, bestimmt der 92-Jährige aber von Auge. Er öffnet einzelne Erdnüsse und findet so den perfekten Zeitpunkt, um sie aus der Rösttrommel zu nehmen. Anders als beim Kaffee, der hier sonst geröstet wird, ist den Nüssen von aussen nicht anzusehen, ob sie noch bleich oder schon schön goldbraun sind. Deshalb sei das Erdnussrösten eine heikle Sache, sagt Schärer.

Nach dem Rösten in der Rösttrommel werden die Erdnüsse über einem Ventilator abgekühlt. Severin Bigler Die über 120-jährige Röstmaschine wird mit einem Kohlefeuer eingeheizt. Severin Bigler Auf dem Pyrometer wird die Temperatur der Röstmaschine angezeigt. Severin Bigler Der 92-jährige Renato Ferrari raucht seine Pfeife, während er wartet, bis die Erdnüsse goldbraun geröstet sind. Severin Bigler Renato Ferrari und sein Mitarbeiter Raif Ismajlaj kontrollieren, ob die Erdnüsse den gewünschten Röstgrad schon erreicht haben. Severin Bigler Die Erdnüsse werden über dem Ventilator abgekühlt. Severin Bigler Frisch geröstete Erdnüsse im Sack zu 20 Kilogramm. Severin Bigler

Pro Durchgang werden 40 Kilogramm Erdnüsse geröstet. Haben sie den gewünschten Röstgrad erreicht, werden sie über einem kühlen Luftgebläse leicht abgekühlt und in Jutesäcke gefüllt. Dort haben sie reichlich Zeit, um vollständig auszukühlen, bevor sie in Papiersäcke abgepackt werden. «So bleiben sie knackig», sagt Ferrari. In den industriellen Röstereien würden die Erdnüsse auf Turbo abgekühlt und bekämen dadurch einen Schock. Ausserdem bilde sich Kondenswasser, wenn sie zu schnell in Plastiksäcke gesteckt würden.

Die Rösterei sei wie seine Stube

Ferrari muss es wissen. Als 16-Jähriger half er seinem Vater erstmals beim Erdnussrösten, später ging es ihm in Fleisch und Blut über. «Nach so vielen Jahren denke ich gar nicht mehr, da mache ich einfach», sagt Ferrari. Das Rösten sei für ihn Hobby und Beruf, die Rösterei wie seine Stube. Und das wolle er beibehalten, solange er noch lebe.

Mit dem Erdnussrösten haben die Ferraris um 1924 herum begonnen, erzählt Ferrari. Italienische Kundschaft habe Südfrüchte importiert und die Rösterei angefragt, ob sie Erdnüsse mitbringen könnten, um diese zu rösten. So wurde Caffè Ferrari zur Schweizer Pionierin im Erdnussrösten.

«Dieses Jahr haben wir jeden Tag gebetet, dass Nüssli kommen»,

sagt Ferrari. Noch nie sei es so schwierig gewesen, an Ware zu kommen. Pandemiebedingt habe es Probleme bei der Lieferung gegeben, unter anderem wegen Streiks an den Häfen. Ansonsten gehört das Geschäft aber nicht zu den Corona-Opfern. Schärer erzählt, sie hätten letztes Jahr einen coronabedingten Nachfragerückgang erwartet, da normalerweise ganze Jutesäcke voll Nüsse an Vereine für deren Weihnachtsanlässe gingen. Als diese alle abgesagt wurden, habe sich dies aber nicht negativ auf den Verkauf ausgewirkt. Im Gegenteil. Die Erdnüsse gingen weg wie heisse Semmeln. Auch Kaffee hätten sie gut verkauft, nicht mehr so viel an Firmen, dafür mehr an Kaffeebegeisterte, die im Homeoffice arbeiteten.

Die meiste Ware geht direkt über die Ladentheke

Der grösste Teil der immer grösser werdenden Kundschaft holt sich ihre Lieblingsprodukte direkt im liebevoll eingerichteten Lädeli des Caffè Ferrari. Urchig eingerichtet und voller auserlesener, mit Mühe verpackter Artikel verströmt es eine familiäre Atmosphäre. Hinter der Ladentheke steht Bethli Ferrari und bedient die Kundschaft freundlich und zuvorkommend.

Im Lädeli Caffè Ferrari verkauft Bethli Ferrari auserlesene Spezialitäten und Geschenkartikel. Severin Bigler

«So einen Betrieb zu führen, kann nur Leidenschaft sein», sagt Mike Schärer. Er wolle den traditionellen Kurs von Caffè Ferrari beibehalten und weiter Kaffee und Erdnüsse rösten. Die Philosophie: frische Ware, von Hand gearbeitet und ohne Plastik oder Aluminium verpackt. «So, wie wir es immer gemacht haben.»