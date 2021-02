Dietikon «Wir möchten unseren geliebten Treffpunkt nicht verlieren»: Gäste lancieren Spendenaktion für Zeus-Bar Wirt Stefan Schmucki wartet noch immer auf die dringend benötigten Coronanotgelder von Bund und Kanton. Hilfe für die Dietiker Kultbar kommt nun stattdessen von anderer Seite. Sven Hoti 10.02.2021, 17.59 Uhr

Eine Spendenaktion soll verhindern, dass die legendäre Zeus-Bar in Dietikon für immer schliessen muss. Archivbild: Florian Niedermann



Es begann mit einem Telefonat an einem Sonntagabend im Januar dieses Jahres. Esther Wyss-Tödtli vom Gewerbeverein Dietikon war in der Leitung, am anderen Ende antwortete der Dietiker SVP-Kantonsrat Rochus Burtscher. Es ging um ihre Stammbeiz, die Zeus-Bar an der Dietiker Löwenstrasse, und die finanziellen Nöte, in welchen ihr Wirt Stefan Schmucki aufgrund der Schliessung Mitte Dezember steckt. «Wir haben uns gesagt, wir müssen jetzt etwas unternehmen», erklärt Burtscher.