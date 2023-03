Dietikon Abbau naht: UBS und CS haben in Dietikon rund 50 Angestellte in 60 Metern Distanz Die CS am Kirchplatz, die UBS am Bahnhofplatz: Wie lange wird sich die UBS diese Doppelspurigkeit in Dietikon leisten? David Egger Jetzt kommentieren 20.03.2023, 23.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Filiale in Dietikon: Wie lange hängt das Credit-Suisse-Logo noch? David Egger (20. März 2023)

Montag, 8.45 Uhr, Kirchplatz Dietikon: Drei Frauen warten darauf, dass die CS um 9 Uhr öffnet. Aber ein Ansturm bleibt aus.

Rund 60 Meter weiter am Bahnhofplatz: der Eingang zur UBS. Überleben beide Filialen? Oder sind die Büros am Kirchplatz bald leer? CS-Mitarbeitende wollten am Montag keine Stellung nehmen, als die «Limmattaler Zeitung» sie auf dem Kirchplatz antraf. «Es ist gerade etwas ungünstig», meint einer.

Bei der UBS-Medienstelle heisst es auf Anfrage: «Die Übernahme der Credit Suisse wurde am Sonntagabend kommuniziert. Derzeit ist es noch zu früh, über zukünftige Entwicklungen zu sprechen.»

Um wie viele Angestellte gehts? «Die UBS-Filiale in Dietikon hat 25 Mitarbeiter», so der UBS-Sprecher weiter.

UBS nennt Mitarbeiterzahl, CS labert

Und die CS? Die macht auch kommunikativ keine gute Figur. «Im Kanton Zürich beschäftigen wir über 13'000 Vollzeitstellen», schreibt eine CS-Sprecherin. Gefragt war, wie viele Angestellte die CS in Dietikon hat.

Klar ist: Als die CS 2020 zu einem Kahlschlag im Filialnetz ansetzte, wurde über die Mitarbeiterzahl noch offen gesprochen. Damals zählte die Dietiker CS-Filiale – sie überlebte – 23 Angestellte, davon 5 Lernende.

Falls diese Zahl in etwa gleich geblieben ist, kann man davon ausgehen, dass die CS und die UBS zusammen in Dietikon 50 Angestellte haben.

Wie viele müssen gehen? Wie lange gibts die Dietiker CS-­Filiale noch? «Wir versuchen jetzt nahe bei den Mitarbeitenden und den Kunden zu sein», schreibt die CS-Sprecherin. Die Filialen blieben geöffnet und der Zusammenschluss – sprich: die Übernahme durch die UBS – habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Kundschaft.

Zürcher Stadionfrage: GC, FCZ und Daniel Leupi beruhigen

Sorgen machen sich auch Limmattaler Fussballfans. Denn die CS hat die Namensrechte am geplanten neuen Zürcher Stadion gesichert. Falls es jemals eröffnet wird, sollte es Credit-Suisse-Arena heissen. Nun wird es wohl eher ein UBS-Arena.

So teilen die Grasshoppers mit: «Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die bestehenden Verträge nicht tangiert werden und somit bestehen bleiben.» Und FCZ-Präsident Ancillo Canepa schreibt: «Ich kann festhalten, dass eine übernehmende Gesellschaft für die Verpflichtungen der übernommenen Gesellschaft in aller Regel vollumfänglich haftet.»

Credit-Suisse-Arena und nun eher UBS-Arena: So soll das neue Zürcher Fussballstadion dereinst aussehen, wenn es jemals gebaut wird. Visualisierung: zvg / Nightnurse Images Zürich

Auch der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi (Grüne) wies an einer Pressekonferenz am Montag darauf hin, dass Verträge einzuhalten sind. Das gelte auch für die Investitionen in das Stadionprojekt. Wohnen – wie eben in den Stadion-Hochhäusern – sei nach wie vor eine interessante Anlagemöglichkeit, so Leupi. Sprich: Die UBS soll fortsetzen, was die CS begann.

Übrigens: Eine UBS-Arena gibts schon – in New York. Die New York Islanders spielen darin NHL-Eishockey.

Das ist die UBS-Arena in New York. Bruce Bennett / Getty Images North America

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen