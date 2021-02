DIETIKON Trotz mehr Päckli: Post schliesst Filiale im Schönenwerd-Quartier Die Post-Filiale im Dietiker Schönenwerd-Quartier wird noch dieses Jahr geschlossen – voraussichtlich ersatzlos. Der Quartierverein will das nicht hinnehmen und sammelt ab nächster Woche Unterschriften. David Egger 25.02.2021, 04.00 Uhr

Zu wenig Kunden: Die Post plant die Schliessung der Poststelle Dietikon 2 Brunau an der Schöneggstrasse 145 im Schönenwerd-Quartier. Severin Bigler

Durchschnittlich 51 Pakete nahm die Post-Filiale Dietikon 2 an der Schöneggstrasse jeden Tag im Jahr 2019 entgegen. Das sind 48 Prozent mehr als noch 2010. Zudem holen die Kunden 38 Sendungen täglich ab. Auch diese Zahl wächst: 20 Prozent mehr als 2010. Trotzdem will die Post diese Filiale schliessen. Und zwar lieber heute als morgen. «Idealerweise noch dieses Jahr», bestätigt Post-Sprecher Markus Werner gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Anzahl Briefe geht um 74 Prozent zurück

Der Grund: Trotz des Päckli-Booms hat die Filiale weniger Arbeit und Einnahmen als früher. Über die letzten zehn Jahre sei rund die Hälfte der Schaltergeschäfte in der Filiale weggefallen, sagt Werner. Zahlen der Post zeigen: Die Anzahl Einzahlungen in der Filiale ist von 2010 bis 2019 auf täglich 234 gesunken. Das ist ein Rückgang von 33 Prozent. Briefe nahm die Filiale 2019 noch 67 pro Tag entgegen. Rückgang: 74 Prozent.

Diese Rückgänge sind offenbar wichtiger als der Zuwachs bei den Päckli. Post-Mann Werner spricht von einem «massiven Rückgang». Die wirtschaftliche Situation der Filiale sei «angespannt», sagt zudem ein Post-Insider, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Mit der Schliessung lässt sich sparen. Denn an der Schöneggstrasse ist die Post nur eingemietet.

Kostet Miete, bringt aber nicht viel ein: die Post-Filiale Dietikon 2. Nun will die Post den Mietzins sparen. Severin Bigler

Bei der Hauptpost Dietikon 1 am Bahnhof ist die Post hingegen Stockwerkeigentümerin. Dort läuft es ihr auch besser: Hier sind es immer noch über 2000 Einzahlungen pro Tag. Sie haben seit 2010 sogar zugenommen. Einzig bei den Briefen verzeichnet die Hauptpost einen starken Rückgang. Die Päckli-Anzahl wächst aber auch hier. Die Hauptpost ist denn auch nicht in Gefahr – im Gegensatz zur Filiale Dietikon 2 im Schönenwerd-Quartier.

Hier herrscht immer noch Hochbetrieb: Parkplatz vor der Post am Dietiker Bahnhof. David Egger

Ob und wie die Filiale ersetzt wird, ist noch offen. Post-Sprecher Markus Werner sagt:

«Wir sind bestrebt, weiterhin im Quartier präsent zu bleiben, und zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden.»

Anders gesagt: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genauere Angaben macht Werner nicht. Die «Limmattaler Zeitung» weiss aber aus sicherer Quelle: Mehrere Detailhändler wollen keine Zusammenarbeit, wie sie die Post zum Beispiel in Bergdietikon mit dem Volg pflegt. Coop und Denner, die beide im Schönenwerd-Quartier einen Laden betreiben, haben der Post bereits eine Absage für eine Post-Agentur erteilt. Auch bei der Landi an der Schöneggstrasse: kein Interesse. Anders sieht es bei der Valora aus. Sie betreibt den Kiosk am Bahnhof Glanzenberg.

Ein Valora-Sprecher sagte gestern zwar nur: «Wir machen keine Angaben.» Aber die «Limmattaler Zeitung» weiss: Die Valora hätte Interesse, doch die Post ist mit dem Kiosk nicht zufrieden. Das Platzangebot des Kiosks genüge nur bedingt, sagt der Insider. Und:

«Insbesondere die Lagerflächen des Kiosks sind aus Sicht der Post zu klein und eine Flächenerweiterung ist eher unmöglich.»

Immerhin: Die Post ist in Kontakt mit der Stadt Dietikon und mit dem Quartierverein Schönenwerd. Vielleicht gibt es doch noch einen Befreiungsschlag. «Eine Lösung für die Anwohner ist sicher im Interesse der Stadt und wird von der Stadt unterstützt», sagte gestern die Dietiker Stadtschreiberin Claudia Winkler.

Für den Quartiervereinspräsidenten Christoph Schätti ist klar: «Es leben 8000 Menschen in diesem Quartier. Die Post muss bleiben.» Noch diese Woche sollen gelbe Plakate mit der Aufschrift «Rettet die Post!» gedruckt werden. Die will der Quartierverein dann neben der Post aufstellen. Und nächste Woche soll eine Unterschriftensammlung starten. Schätti stört sich nicht nur an der Schliessung per se, sondern auch am Zeitpunkt. Er sagt:

«Verschiedene Bauvorhaben werten das Quartier über die nächsten Jahre auf. Zudem wird die Limmattalbahn gebaut und darum ist die Verkehrssituation zurzeit sehr schlecht, sodass es für Quartierbewohner sehr mühsam ist, ins Zentrum zu gelangen.»

Falls die Filiale tatsächlich geschlossen wird, sei es am besten, wenn der Kiosk am Bahnhof Glanzenberg umgebaut werde. Und zwar so, dass er die Vorgaben der Post an einen Post-Agentur-Standort erfülle.

Ob die Post-Filiale für immer schliesst und ob es einen Ersatz gibt, entscheidet letztlich das Post-interne Gremium für Netzentwicklung. Dieses besteht aus einem guten Dutzend Personen. Einsitz darin hat auch Thomas Baur, Leiter Postnetz und stellvertretender Konzernleiter. Baur arbeitet seit über 25 Jahren im Top-Management des gelben Riesen, der immer kleiner wird.