Dietiker Gemeinderat genehmigt angepasste Personalverordnung

Dietikon Trotz Kritik: Der Gemeinderat genehmigt die angepasste Personalverordnung ohne Gegenstimme Die teilrevidierte Personalverordnung enthält unter anderem Änderungen für die Schulpflege, das Friedensrichteramt und die Arbeit in Spezialkommissionen des Gemeinderats. Florian Schmitz 02.12.2022, 17.46 Uhr

Die Verordnung für städtisches Personal wurde in einigen Punkten angepasst. Valentin Hehli

Einstimmig befürworteten die Dietiker Gemeinderatsmitglieder am Donnerstag die Teilrevision der Personalverordnung, die diverse Anpassungen enthält. So ist nun bei der Schulpflege die Umstellung von einer pauschalen Entschädigung zu einer Jahresentschädigung mit Sitzungsgeldern in der Verordnung festgehalten. Dabei wurden die Beträge für Mitglieder der 2022 von 17 auf 9 Personen verkleinerte Schulpflege etwas erhöht.

Ebenfalls neu soll das Friedensrichteramt die geleistete Arbeitszeit ausweisen und allfällige Überzeit Ende Jahr ausbezahlt bekommen. Denn die Fallzahl variiere teils sehr stark, begründet der Stadtrat in seinem Antrag. Weiter wird bei den Entschädigungen für die Rechnungsprüfungs- und die Geschäftsprüfungskommission die Formulierung «und weiterer Kommissionen» angefügt. Bisher wurden mögliche Entschädigungen für die Arbeit in Spezialkommissionen nämlich nicht in der Verordnung festgehalten. Und nicht zuletzt wird neu im Krankheitsfall erst ab dem sechsten statt ab dem vierten Arbeitstag ein Arztzeugnis fällig.

Die SP/AL-Fraktion stellte den Antrag, den Artikel zu Schwangerschaft und Geburt um einen Passus «für den nicht gebärenden Elternteil» zu ergänzen, dem ebenfalls zwei Wochen Urlaub zustehen. Denn aktuell sei die Formulierung des Artikels völlig veraltet, sagte Kerstin Camenisch (SP). Obwohl dies bereits auf kantonaler Ebene geregelt und deshalb eher kosmetischer Natur sei, stimme die Mitte dem Antrag zu, sagte David Steinegger (Mitte). Mit 23 zu 9 Stimmen befürwortete der Gemeinderat schliesslich das Anliegen.

In ihrem Votum wies Camenisch auch darauf hin, dass die Personalverordnung von 2000 in vielen Punkten der Zeit hinterherhinke und deshalb eigentlich eine grundlegende Erneuerung angebracht gewesen wäre. Eveline Heiniger (SVP) kritisierte im Namen der SVP die erhöhte Entschädigung für Schulpflegemitglieder, die wegen der teuren Geschäftsleitung der Schule nicht verhältnismässig sei, und den Prozess der Erhöhung. «Es kann nicht sein, dass die Mitglieder sich selbst kurz vor Ende der Legislatur die Entschädigung erhöhen und dann gleichzeitig auch darüber befinden», sagte sie. Trotzdem werde die SVP «zähneknirschend» zustimmen.

Die angepasste Personalverordnung soll laut Stadtrat so schnell wie möglich in Kraft treten und rückwirkend für 2022 angewendet werden.

Ratstelegramm Zu Beginn der Doppelsitzung waren 33 von 36 Gemeinderatsmitgliedern sowie alle sieben Stadträte anwesend. Peter Metzinger (FDP) kritisierte in einer Fraktionserklärung den Abstimmungskampf der Gegner des Gestaltungsplans Lägernstrasse. Die Wahl von zwei Mitgliedern in die Kernzonenkommission wurde verschoben wegen einer Änderung der Kandidierendenliste. Der Rückkommensantrag des Stadtrats, das Budget 2023 um einen Teuerungsausgleich von 4 Prozent für das städtische Personal zu ergänzen, wurde mit 29 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Der Antrag der FDP, den Teuerungsausgleich um 0,5 Prozent zu kürzen, wurde mit 29 zu 3 Stimmen abgelehnt. Das Budget 2023 wurde ohne Gegenstimme angenommen. Der Minderheitenantrag der SP/AL-Fraktion, die Investitionsrechnung um 300'000 Franken aufzustocken für eine Verpflegungsstation auf der Allmend Glanzenberg, wurde mit 30 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Die Teilrevision der Personalverordnung wurde ohne Gegenstimme genehmigt. Der Minderheitenantrag der SP/AL-Fraktion, den Artikel zu Schwangerschaft und Geburt umzuformulieren, wurde mit 23 zu 9 Stimmen angenommen. Die Totalrevision der Wasserverordnung wurde ohne Gegenstimme genehmigt. Die Verordnung über die Beiträge und Gebühren an die Abwasseranlagen wurde einstimmig genehmigt. Der Beschlussantrag des Büros des Gemeinderats, die Grundlagen zu erarbeiten, um in Notlagen auch digital tagen zu können, wurde mit 23 zu 8 Stimmen angenommen. Das Postulat von Michael Segrada (FDP) betreffend Evaluation und Implementierung einer Baumanagement-Software wurde entgegen dem Rückweisungsantrag des Stadtrats mit 16 zu 11 Stimmen bei 3 Enthaltungen überwiesen. Das Postulat von Beat Hess (Grüne) betreffend Schulwegsicherheit wurde begründet. Das Postulat von Ernst Joss (AL) betreffend Krippenaufsicht wurde entsprechend dem Rückweisungsantrag des Stadtrats mit 21 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen zurückgewiesen. Die Interpellation von Raphael Müller (FDP) betreffend Vereinte Kräfte 2.0 wurde verschoben, weil Müller entschuldigt fehlte. Die Interpellation von Katharina Kiwic (SP) betreffend Angebotsmieten in Dietikon wurde begründet. Die Interpellation von Philipp Sanchez (SP) betreffend Eigentumsverhältnisse wurde begründet. Die Interpellation von Ernst Joss (AL) betreffend Sprachkompetenz der Schulkinder beim Kindergarteneintritt wurde begründet. Die Interpellation von Peter Metzinger (FDP) betreffend Busspuren für den Zweiradverkehr wurde begründet. Die nächste Sitzung findet am 2. Februar 2023 statt. (flo)