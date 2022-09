Sandro Erni rührte das Publikum mit «Amazing Grace»

Dietikon Trompeter Sandro Erni rührte am Konzert des Streichorchesters mit «Amazing Grace» zu Tränen Das Streichorchester Dietikon und der 20-jährige Solist Sandro Erni füllten am Sonntagabend die reformierte Kirche Dietikon. Auf dem Programm standen Mozart, Neruda und Telemann. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 19.09.2022, 12.34 Uhr

Das Publikum lauschte gebannt, als Sandro Erni mit dem Streichorchester Dietikon spielte. Virginia Kamm

In der reformierten Kirche Dietikon war am Sonntagabend fast jeder Platz besetzt. Zahlreich waren die Zuhörerinnen und Zuhörer erschienen, um dem Konzert des Streichorchesters Dietikon mit dem 20-jährigen Trompeter Sandro Erni zu lauschen.

Den Auftakt des Konzerts machte das Streichorchester mit der Symphonie KV 129 von Wolfgang Amadeus Mozart. Während der erste und der dritte Satz beschwingter waren, überzeugten die Musikerinnen und Musiker beim zweiten, langsameren mit einer gefühlvollen Interpretation. Als Mozart die Symphonie 1772 komponierte, die für seinen Weg zur Genialität als bedeutsam gilt, war er erst 16 Jahre alt.

Soli und Verzierungen meisterte er mit Leichtigkeit

Weiter ging der Abend mit dem Trompetenkonzert in Es-Dur vom böhmischen Komponisten Johann Baptist Georg Neruda aus dem 18. Jahrhundert. Besonders beeindruckend waren die verschiedenen Trompetensoli, die das Konzert beinhaltet. Auch die Verzierungen meisterte Sandro Erni geschickt und mit einer grossen Leichtigkeit.

Nach einem kräftigen Applaus spielte der junge Trompeter den Klassiker «Amazing Grace» als Zugabe. Für die emotionale Darbietung wurde er mit einem weiteren, langen Applaus belohnt.

Einen Abstecher in die Barockmusik machte das Streichorchester darauf mit der Ouvertüre in F von Georg Philipp Telemann. Den Abschluss des Konzerts beging es mit dem Anfang von Mozarts Opernkomposition Apollo et Hyacinthus KV 38. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die erste Opernkomposition Mozarts, die er mit elf Jahren geschrieben hat.

«Das Konzert war sehr schön», sagte Zuhörerin Susanna Suter aus Obersiggenthal im Nachhinein. «Schade, dass Sandro Erni nur zwei Stücke gespielt hat, ich hätte ihm gerne noch länger zugehört. Meine Sitznachbarin hatte bei seiner Zugabe Tränen in den Augen.» Besonders beeindruckte sie, dass der Musiker in seinem jungen Alter alles auswendig spielte.

Er lernte das Stück schon vor fünf Jahren

Auch der Solist selber zeigte sich zufrieden: «Alles hat gut geklappt», sagte Erni nach dem Konzert. «Es ist immer schön, mit vielen Leuten zusammenzuspielen.» Drei- oder viermal habe er mit dem Streichorchester geprobt. Das Trompetenkonzert von Neruda befinde sich aber schon seit rund fünf Jahren in seinem Repertoire. Dies, weil die Auswahl an Konzerten als Trompeter sehr klein sei.

Der Untersiggenthaler spielt seit seinem siebten Lebensjahr Trompete. Er besuchte das Kunst- und Sportgymnasium Rämibühl in Zürich. Seit 2021 studiert er im Bachelor an der Zürcher Hochschule der Künste.

«Die Zusammenarbeit mit Sandro Erni hat sehr gut funktioniert», sagte Christa Jordi, die Präsidentin des Streichorchesters Dietikon, vor dem Konzert. Es habe zwar kurzfristig ein kranker Oboist ausgewechselt werden müssen, ansonsten seien die Vorbereitungen aber reibungslos verlaufen.

Das nächste Konzert ist im März

Das Streichorchester Dietikon, das zur einen Hälfte aus Profis, zur anderen aus Amateuren besteht, ist bekannt dafür, jungen Musikerinnen und Musikern eine Plattform zu bieten. So trat es im April mit dem 25-jährigen Dietiker Violaspieler Samuel Mittag und im September 2021 mit der 20-jährigen Uitiker Violinistin Audrey Haenni auf.

Das nächste Konzert des Streichorchesters Dietikon findet am 26. März 2023 in der reformierten Kirche Dietikon statt. Mit dabei sein wird eine junge Dietiker Solistin.

