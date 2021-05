Dietikon Trinkwasser soll immer ein öffentliches Gut bleiben – Stadt wird offiziell zu einer «Blue Community» Die Stadt Dietikon will einer internationalen Organisation beitreten und betont damit die Wichtigkeit des Hahnenwassers.

Lydia Lippuner 17.05.2021, 04.15 Uhr

Der Stadtrat will dem Dietiker Wasser einen höheren Stellenwert geben. Dazu unterzeichnet er in den nächsten Wochen die Selbstdeklaration zur «Blue Community». Damit gehört Dietikon künftig zu einem internationalen Netzwerk, das sich für Wasser als Menschenrecht und öffentliches Gut einsetzt. Der Stadtrat entsprach damit dem Postulat des SP-Gemeinderats Martin Steiner, das dieser gemeinsam mit 14 seiner 35 Ratskollegen eingereicht hatte.

«Ich bin zufrieden mit der Antwort des Stadtrats und hoffe, dass die Erklärung bald unterschrieben wird», sagt Steiner. Die einzige Optimierung, die man noch anstreben könne, sei, dass das Trinkwasser auch im Gesetz als öffentliches Gut verankert werde. Das stehe momentan allerdings nicht zur Debatte.

Mit «Blue Community» möchte Steiner verhindern, dass das Dietiker Wasser privatisiert wird. Das sei beispielsweise im französischen Evian geschehen. Dort wurde das Wasser von Grossinvestoren aufgekauft, was dazu führte, dass die lokale Bevölkerung nun Trinkwasser von einer weiter entfernten Quelle erhält. Steiner sagt:

«Man muss sich dabei fragen, wer Nestlé erlaubt hat, soviel Wasser aus der Quelle zu beziehen, dass nicht mehr genügend Wasser für die lokale Bevölkerung vorhanden ist. Meines Erachtens ist das ein Staatsversagen.»

Momentan bahne sich glücklicherweise kein ähnliches Szenario in Dietikon an. Falls es doch dazu kommen würde, hätte man mit dem Beitritt zur «Blue Community» bereits eine gute Diskussionsgrundlage, damit das Dietiker Trinkwasser weiter ein öffentliches Gut bleibe, sagt er.

«Blue Community» passt zum Label Energiestadt

In seinem Bericht zu Steiners Postulat erklärte der Stadtrat, dass sich ein Beitritt zum internationalen Netzwerk lohne. «Blue Community» erfordere nicht viel mehr Zusatzaufwand, fördere aber die Aufmerksamkeit für das gute Dietiker Trinkwasser und die Wasserversorgung. «Blue Community ist eine passende Ergänzung zum Label Energiestadt», schrieb der Stadtrat. Die Initiative stärke das Verbleiben der Wasserversorgung in der öffentlichen Hand, so bleibe auch die Wasserqualität auf einem hohen Niveau.



Mit der Unterzeichnung der Selbstdeklaration bekennt sich die Stadt zu mehreren Grundsätzen. Sie anerkennt das Menschenrecht auf Wasser und den Status von Wasser als öffentliches Gut. Sie verzichtet wo möglich auf Flaschenwasser und verwendet stattdessen Leitungswasser. Hinzu kommt die Pflege von Partnerschaften mit internationalen Partnern, die sich für öffentliche Kooperationen engagieren.

Auch Bern und St. Gallen sind schon mit dabei

In der Schweiz sind bislang Städte wie Bern, Neuenburg und St. Gallen, diverse Universitäten und Hochschulen sowie weitere Organisationen Teil des Netzwerks. Ein positiver Nebeneffekt des Netzwerks ist laut Steiner, dass auch Plastikmüll vermindert werde.

Nicht nur Dietikon, auch Schlieren, Geroldswil, Oetwil und Weiningen werden sich darüber hinaus in den nächsten Monaten noch mit dem Thema Trinkwasser beschäftigen. Denn der Wasserwirtschaftsverband Limmattal hat seine Statuten revidiert. Über diese Statutenrevision wird auch das Volk noch abstimmen müssen.