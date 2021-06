Dietikon Toter Mann aus der Limmat geborgen – Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden Die Kantonspolizei hat am Montagmorgen in Dietikon einen Mann tot aus der Limmat geborgen. Gefunden wurde er dort, wo der Schäflibach in die Limmat mündet. David Egger 02.06.2021, 10.26 Uhr

Am Grund der Limmat in Dietikon wurde eine tote Person gefunden. Severin Bigler

Kurz vor 11 Uhr ging am Montagmorgen bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass sich am Grund der Limmat eine leblose männliche Person befinde - dort, wo der Schäflibach in die Limmat mündet. Nach der Bergung konnten die ausgerückten Rettungskräfte nur noch den Tod des 40-jährigen Mannes feststellen. Dies teilte die Kantonspolizei am Mittwochmorgen mit.