Dietikon «Tendenzen zu Egoismus, Intoleranz und Respektlosigkeit»: Stadtpräsident ruft in Weihnachtsbotschaft zu gegenseitigem Verständnis und Vertrauen auf Neues Video aus dem präsidialen Büro im Stadthaus: Welche weihnachtlichen Worte Roger Bachmann an das Dietiker Volk richtet. David Egger 16.12.2021, 12.55 Uhr

Die Weihnachtsbotschaft des Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann (SVP) in voller Länge. Stadt Dietikon/Youtube

«Vor zwölf Monaten haben wir alle darauf gehofft, dass die Pandemie vorbei ist und wir wieder in unser normales Leben zurückkehren werden. Leider ist das nicht der Fall, und wir müssen Weihnachten nochmals unter teils erschwerten Bedingungen feiern», spricht der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) in die Kamera vor sich, während hinter ihm die silbrige Dietiker Doppellilie des präsidialen Büros im Stadthaus glänzt.

Bachmann erinnert sich an die «wunderbare Stimmung in der Bevölkerung», die er zu Beginn der Pandemie 2020 wahrgenommen habe. Man habe sich solidarisch gezeigt und sich umeinander gekümmert. Zum Beispiel hätten Junge älteren Alleinstehenden von sich aus angeboten, für sie die Besorgungen zu erledigen. Damit habe «mitten im Jahr eine fast schon besinnliche und weihnachtliche Atmosphäre geherrscht».

Mit der Zeit sei diese Stimmung und Solidarität aber immer mehr verloren gegangen.

«Je länger uns diese Ausnahmesituation mit Einschränkungen der persönlichen Freiheit begleitet, desto mehr stelle ich wieder Tendenzen zu Egoismus, Intoleranz und Respektlosigkeit, ja bis hin zu Aggressionen, fest»,

zeigt sich Bachmann besorgt. Es scheine sich eine Spirale zu drehen. Permanent habe man das Gefühl, dass «Alt gegen Jung, Mann gegen Frau und Geimpfte gegen Ungeimpfte» am Kämpfen seien. Daher Bachmanns Aufruf:

«Wir sollten aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, und wieder mehr miteinander an einen Tisch sitzen und reden, einander zuhören und gegenseitig Verständnis und Vertrauen schaffen.»

Gerade in diesen Tagen gelte es zudem speziell an jene zu denken, denen es nicht vergönnt ist, gesund zu sein. Zum Schluss wünscht Bachmann den Dietikerinnen und Dietikern im Namen des Stadtrats frohe und besinnliche Weihnachtstage und «einen guten Rutsch in ein glückliches, zufriedenes und vor allem gesundes 2022.»

Roger Bachmann (SVP) ist seit 2018 Stadtpräsident von Dietikon. Screenshot: Youtube/Stadt Dietikon