Dietikon: Nur noch Tempo 30 oder 20 auf der Bremgartnerstrasse?

Dietikon Tempo 30 oder Begegnungszone? Kerstin Camenisch fordert Verkehrsberuhigung auf der «brenzligen» Bremgartnerstrasse Weil es zwischen dem Stadthaus und dem Kirchplatz immer wieder zu kritischen Situationen komme, will die SP-Gemeinderätin, dass der Stadtrat auf dem Strassenabschnitt für mehr Verkehrssicherheit und mehr Lebensqualität sorgt. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 18.02.2022, 03.21 Uhr

Die stark befahrene Bremgartnerstrasse wird im Alltag von vielen Passanten und Schülern überquert. Severin Bigler

«Immer wieder kommt es bei den Zebrastreifen im letzten Abschnitt der Bremgartnerstrasse zu brenzligen Situationen», schreibt die Dietiker Gemeinderätin Kerstin Camenisch (SP) in einem kürzlich eingereichten Postulat. Zusammen mit zehn Mitunterzeichnenden von SP, AL und Grünen zeigt sie sich besorgt um die Sicherheit auf dem gut 200 Meter langen Teilstück zwischen Stadthaus und Kirchplatz. Als Beispiel verweist sie auf einen Personenunfall im vergangenen September: Als in Dietikon der Herbstmarkt stattfand, wurde am Nachmittag ein 9-jähriges Mädchen auf dem Fussgängerstreifen von einem Zug der Bremgarten-Dietikon-Bahn erfasst und musste mit Prellungen zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

«Der Unfall wurde vor Ort vehement diskutiert und diverse Leute sagten, so was passiere immer wieder und man müsse endlich was dagegen unternehmen», erinnert sich Camenisch, die selbst am Herbstmarkt anwesend war und den Unfall aus der Distanz mitbekam. Im Zentrumsabschnitt der Bremgartnerstrasse kommt es häufig zu Stau, weil viele Autos unterwegs sind. Zudem wurde im vergangenen Sommer die Teilstrecke der BD-Bahn auf Doppelspur ausgebaut und auch als Veloroute wird die Strasse genutzt. Trotz hoher Verkehrslast bestehen auf der kurzen Strecke gleich fünf Fussgängerstreifen, die rege genutzt werden – nicht zuletzt von vielen Schülerinnen und Schülern des Zentralschulhauses.

Nicht nur mehr Sicherheit, auch mehr Lebensqualität

Deshalb will Camenisch sich nun mit dem Postulat dafür einsetzen, dass der Stadtrat die Verkehrssituation auf dem Zentrumsabschnitt der Bremgartnerstrasse genauer unter die Lupe nimmt und Verbesserungsvorschläge in die Verkehrsplanung aufnimmt. Zudem bittet sie den Stadtrat, Verbesserungsmassnahmen möglichst schnell umzusetzen, um weitere Unfälle zu vermeiden. Eine bessere Lösung würde nicht nur die Verkehrssicherheit für alle verbessern, sondern auch die Qualität des Aussenraums erhöhen, ist sie überzeugt.

«Wir reden immer von Zentrumsaufwertung und Freiräumen. Mit Massnahmen vor Ort können wir zeigen, dass wir es auch wirklich ernst meinen.»

Sie kenne die optimale Verkehrslösung für den Strassenabschnitt nicht: «Das sollen die Fachleute herausfinden.» Deshalb habe sie bewusst ein Postulat eingereicht, zu dem der Stadtrat Bericht erstatten wird, statt in einer Motion gleich schon konkrete Änderungen zu fordern.

Als mögliche verkehrsberuhigende Massnahme regt Camenisch im Postulat die Prüfung einer 30er-Zone oder einer Begegnungszone mit Tempo 20 an. So könne das fussgängerfreundliche Zentrum um den Kirchplatz bis zum Stadthaus erweitert werden. Man könne oft eh nicht schneller fahren, sagt sie. Aber Fussgänger und Velos stärker zu priorisieren, wäre ein gutes Zeichen an alle Autofahrer, noch mehr Rücksicht zu nehmen auf den Langsamverkehr.

Autos sollen generell nicht zu stark priorisiert werden im Zentrum

Ausgebaute Strassen und mehr Parkplätze würden grundsätzlich auch mehr Autos anziehen, sagt Camenisch. Deshalb sollte der Individualverkehr generell im Zentrum nicht zu stark priorisiert werden. Sonst würde eine Verkehrsberuhigung der Bremgartnerstrasse bloss wieder zu mehr Ausweichverkehr auf anderen Strassen wie der Steinmürlistrasse führen, führt sie aus. Schon jetzt sei das Zentrum gut über den öffentlichen Verkehr erschlossen und mit der im Dezember in Betrieb gehenden Limmattalbahn verbessere sich die Situation weiter.

Im Sommer 2021 wurde die BDB auf Doppelspur ausgebaut. Ein Teil der Fussgängerstreifen weist nun noch deutlicher auf die Gefahr der vorbeifahrenden Bahn hin. Severin Bigler / CH Media

Bisher habe die Stadt bei ähnlichen Vorstössen aus der SP immer darauf verwiesen, den Bau und die Inbetriebnahme der Limmattalbahn abwarten zu wollen, so Camenisch. Denn der Bahnbau hat diverse Auswirkungen auf den Strassenverkehr. Im mittlerweile fertig gebauten Zentrum sei die zukünftige Verkehrsplanung nun wieder ein Thema. Deshalb habe sie mit dem Postulat auch bewirken wollen, dass die Stadt in ihrer Planung die kritische Situation an der Bremgartnerstrasse nicht vernachlässige.

Auch im kommunalen Richtplan, der die angestrebte Stadtentwicklung der nächsten 20 bis 25 Jahre vorgibt, werden Verkehrsberuhigungen als Ziel angestrebt. Im Januar setzte der Dietiker Gemeinderat den rundum erneuerten Richtplan fest. So soll mittelfristig in Wohnquartieren flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden. Im Zentrumsbereich werden auf den kommunalen und privaten Strassen Begegnungszonen mit Tempo 20 angestrebt. Das betrifft aber nicht die als Einfallstor in die Stadt stark genutzte Bremgartnerstrasse, die eine Kantonsstrasse ist.

