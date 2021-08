Dietikon Tankstelle im Reppischhof rüstet auf – bald sollen hier E-Autos aufgeladen werden Die Tankstelle mit Migrolino an der Bernstrasse 386 in Dietikon soll eine Zapfsäule für Elektroautos erhalten. Das Projekt kostet rund 130'000 Franken und macht zwei zusätzliche Parkplätze nötig. David Egger 15.08.2021, 16.00 Uhr

Rund 13'000 Fahrzeuge fahren täglich am Reppischhof vorbei. Die Tankstelle vor Ort will nun auch E-Autos mit Energie versorgen können. David Egger / Limmattaler Zeitung

Schnell etwas trinken und nebenbei das Auto mit Strom aufladen. Das will nun die Migrol AG auch bei ihrer Tankstelle im Reppischhof anbieten, die unter den Marken Shell und Migrolino läuft. Der Bau und die Eröffnung der neuen Schnellladestation soll noch im Herbst dieses Jahres über die Bühne gehen, heisst es auf Anfrage aus Zürich Altstetten. Dort befindet sich der Migrol-Hauptsitz.

Etwa so soll die Schnellladestation beim Reppischhof künftig aussehen, wie den Baugesuchsunterlagen zu entnehmen ist. zvg

Die neue Schnellladestation soll dort zu stehen kommen, wo sich heute schon Parkplätze befinden. Da nun zwei dieser Parkplätze zur E-Tankstelle werden, will die Migrol zwei Ersatzparkplätze bauen. Diese kommen auf der von der Strasse abgewandten Seite des Gebäudes zu liegen. Also dort, wo sich auch die Ausfahrt der Tankstelle und die Einfahrt zur Autowaschanlage befindet.

Hier, auf der Hinterseite des Gebäudes, wo die Ausfahrt durchführt, werden die beiden Ersatzparkplätze zu stehen kommen, die wegen der neuen Schnellladestation nötig werden. David Egger / Limmattaler Zeitung

Insgesamt soll das Projekt 130'000 Franken kosten, heisst es im Baugesuch, das zurzeit im Dietiker Stadthaus öffentlich aufliegt. Die Migrol AG ist sowohl Grundeigentümerin als auch Bauherrin und zukünftige Betreiberin der Schnellladestation. Um das Projekt zu verwirklichen, arbeitet die Migrol mit der BKW Smart Energy & Mobility AG zusammen. Diese ist die Projektverfasserin.

Die Holzpfosten rechts zeigen, wie gross die Schnellladestation mit Bildschirm und Bezahlfunktion et cetera ist und wo sie hinkommt. Links davon wird sich eine kleine sogenannte Aussenkabine befinden, die für die Kunden nicht von Belang ist. David Egger / Limmattaler Zeitung

Migrol baut schweizweit neue E-Tankstellen

Die geplante E-Tankstelle steht in einem grösseren Zusammenhang. Schon im März hatte die Migrol angekündigt, dass sie ein nationales Fast-Charging-Netz aufbauen will – «Fast Charging» bedeutet «schnelles Laden». «Die rasante Entwicklung der umweltfreundlichen Elektromobilität erhöht den Bedarf an Schnellladestationen, insbesondere entlang wichtiger Verkehrsachsen. Mit dem Angebot von Ladestationen setzt sich Migrol aktiv für Nachhaltigkeit ein», schrieb die Migrol damals in einer Mitteilung.

Rund 13'000 Fahrzeuge pro Tag

Eine wichtige Verkehrsachse ist die Bernstrasse auf jeden Fall. Vor Ort zählt die Messstelle des Kantons Zürich einen durchschnittlichen Tagesverkehr von 12'979 Fahrzeugen. Zigtausende Aargauer, vor allem aus der Region Mutschellen und dem weiteren Freiamt, fahren über die Strasse ins Limmattal. Die Bernstrasse ist auch ein wichtiger Zubringer für die Autobahneinfahrt Urdorf Nord.

Wie es von Seiten der Migrol weiter heisst, muss man sich für die Benutzung der Migrol-Schnellladestationen nicht registrieren. Bezahlen kann man mittels Kredit- und Debitkarte. Da die Migrol zum Migros-Konzern gehört, sammeln die Strom-Zapfer auch noch Cumulus-Punkte. Ihre erste Schnellladestation hatte die Migrol übrigens am 11. März 2021 in Studen im Kanton Bern eröffnet.

Die Tankstelle mit Migrolino im Reppischhof ist beliebt. David Egger / Limmattaler Zeitung

Vom Staubsauger bis zum Bancomaten

Strom-Zapfsäule hin oder her. Die Tankstelle im Reppischhof verfügt heute schon über ein verhältnismässig breites Angebot. Neben dem Treibstoff von Shell und dem Migrolino-Laden verfügt dieser Migrol-Standort auch über eine Autowaschanlage, Autostaubsauger, Sitzbänkli und Tische, zudem hat es einen Raiffeisen-Bancomaten. Zwischen der Tankstelle und dem benachbarten Rio-Getränkeladen befindet sich zudem ein Briefeinwurf der Post. Aber eben: Eine Schnellladestation fehlte bisher.

Übrigens: Schnellladestationen gibt es in Dietikon immer mehr. Unter anderem wurde 2019 die grösste Tesla-Schnellladestation des Landes eröffnet.