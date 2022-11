Dietikon Sunrise plant eine neue 5G-Antenne neben dem Kindergarten Bergstrasse – warum das kein Grund zur Sorge ist Bereits neun Mobilfunkantennen der Sunrise stehen in Dietikon. Nun soll eine zehnte hinzu kommen. Insgesamt sind schon über 20 Antennen auf Dietiker Boden positioniert. Dass trotzdem ausgebaut wird, hat einen simplen Grund. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 06.11.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf diesem Block plant die Sunrise eine 5G-Antenne. Der Kindergarten Bergstrasse befindet sich gleich links davon. Soraya Sägesser

Über 37 Meter gross ist das Mehrfamilienhaus an der Bergstrasse 61 in Dietikon. Es ist weitherum das grösste im Quartier. Nun soll es nochmals um knapp sieben Meter wachsen. Auf dem Dach ist nämlich eine Mobilfunkantenne geplant. Mitten im Wohnquartier und direkt neben dem Kindergarten Bergstrasse soll also die neue Antenne der Sunrise gebaut werden.

Bereits über 20 Mobilfunkanlagen stehen in Dietikon. Neun davon gehören der Mobilfunkanbieterin Sunrise. Dass die Sunrise nun ihre zehnte Antenne auf dem Haus an der Bergstrasse 61 plant, geht aus einem Baugesuch hervor, das noch bis zum 17. November auf dem Dietiker Bauamt zur Einsicht aufliegt.

Dass das hohe Gebäude an der Bergstrasse in Dietikon als Standort ausgesucht wurde, begründet Therese Wenger, Kommunikationschefin der Sunrise so:

«Sunrise muss die Abdeckung und die Kapazitäten in den Bereichen Oberdorf und Hätschen optimieren.»

Ziel sei es, mit der geplanten 5G-Antenne auf dem höchsten Gebäude in der Umgebung das Versorgungsziel optimal zu erreichen. Der mobile Datenverkehr verdoppele sich zirka alle 18 bis 24 Monate und die Netze müssen entsprechend ausgebaut werden, heisst es weiter.

Wenig Strahlung für Kindergarten und Wohngebiet

Auch diese eine 5G-Antenne an der Bergstrasse wird ihre Strahlen verbreiten, doch weder Personen aus dem Kindergarten noch in dem umliegenden Wohngebiet müssen sich sorgen. «5G-Anlagen erzeugen weniger Strahlung und verbrauchen weniger Energie», so Wenger. Zusätzlich muss die Bauherrschaft gewisse Grenzwerte einhalten. Wie im Baugesuch steht, wird die künftige Antenne diese Werte gemäss Berechnungen einhalten. Somit wird weder für den Kindergarten noch für die umliegenden Wohnungen eine Gefahr bestehen.

Das Bundesamt für Umwelt schreibt auf seiner Website, dass sogenannte Anlagegrenzwerte nicht überall, sondern nur an Orten mit empfindlicher Nutzung eingehalten werden müssen. «Dazu zählen insbesondere Wohnungen, Schulen, Kindergärten, Spitäler, ständige Arbeitsplätze und Kinderspielplätze, also Orte, wo sich Menschen während längerer Zeit aufhalten.» Dies gilt auch für das vorliegende Antennen-Projekt.

Rund 150'000 Franken für eine Antenne

Die Bauherrin rechnet mit Kosten von rund 150’000 Franken. Eine Mitbenützung einer Antenne eines anderen Anbieters wäre für die Sunrise zwar günstiger. Doch die Mobilfunkanbieterin entschied sich für eine eigene Antenne. Der Grund dafür laut Sunrise: «Leider wird eine gemeinsame Nutzung mehrheitlich durch unnötig strenge Grenzwerte verhindert, weil sich die Betreiber an einem gemeinsamen Standort die Leistung teilen müssen.»

Nichtsdestotrotz würden die Mobilfunkbetreiber ihre Standorte, wenn möglich, gemeinsam nutzen. Aktuell werden rund ein Drittel der Mobilfunkstandorte von mehreren Betreibern genutzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen