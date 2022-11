Dietikon Stimmvolk will neue Wohnungen: 62,7 Prozent befürworten den Gestaltungsplan Lägernstrasse Die Swiss Life kann ihre geplante Neubausiedlung mit 175 Wohnungen weiterverfolgen. Für den Stadtrat und die Befürworter ist das Ja eine klare Bestätigung. Die Gegner geben ihren Einsatz für mehr günstigen Wohnraum nicht auf. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 27.11.2022, 19.12 Uhr

Die geplante Neubausiedlung der Swiss Life soll an der Limmattalbahnstrecke entstehen und bestehende Gebäude ersetzen. Florian Schmitz

«Ich habe von Anfang an gesagt: Diese Abstimmung ist ein Stimmungsmesser für die Richtung, die die Stadt einschlagen will», sagt ein erfreuter Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Denn 62,7 Prozent der Stimmberechtigten haben sich an der Urne für den Gestaltungsplan Lägernstrasse ausgesprochen. 1870 Dietikerinnen und Dietiker befürworteten die Vorlage, 1112 stimmten dagegen. Die Stimmbeteiligung betrug 25,8 Prozent.

Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Severin Bigler

Besonders freue ihn, dass das Resultat relativ deutlich ausgefallen sei, sagt Bachmann. «Das ist eine Bestätigung, dass die Menschen Vertrauen haben in die Arbeit des Stadtrats und der Politik insgesamt.» Und zwar spezifisch für den vorliegenden Vertrag, den der Stadtrat im Rahmen des privaten Gestaltungsplans für die Neubausiedlung an der Lägernstrasse mit der Eigentümerin und Bauherrin Swiss Life ausgehandelt hat.

Aber auch für den allgemeinen Weg, um die bauliche Erneuerung in Dietikon mitzuprägen. Schliesslich steht in der Stadt viel alte Bausubstanz, die mittelfristig saniert oder ersetzt werden muss. Künftig sollen private Gestaltungspläne mit städtebaulichen Verträgen in Dietikon zum Standard werden. «So schaffen wir Win-win-Situationen», sagt Bachmann. Während Investoren Vorteile wie erhöhte Nutzungsmöglichkeiten erhalten, müssen sie 40 Prozent des geschaffenen Mehrwerts für öffentliche Infrastruktur abtreten. Dies soll bei Neubauprojekten jeweils direkt vor Ort geschehen und ist im kommunalen Mehrwertausgleich festgehalten, den der Gemeinderat Anfang November festgesetzt hat.

Befürworter begrüssen «gutes Signal an die Investoren»

Mit dem Ja an der Urne kann die Swiss Life ihr Verdichtungsprojekt an der Lägernstrasse nun weiterverfolgen. Geplant ist, dass acht Wohnbauten mit rund 175 Wohnungen bestehende Gebäude von 1954 ersetzen. Dank des Gestaltungsplans erhöht sich die erlaubte Geschossfläche um 36,5 Prozent. Im Gegenzug hat Swiss Life sich unter anderem dazu verpflichtet, einen Quartierplatz ­sowie einen Fuss- und Veloweg für die Allgemeinheit zu erstellen, eine Veloabstellanlage zu errichten und Werkleitungen zu erneuern.

SVP-Gemeinderat Markus Erni. Severin Bigler

Auch SVP-Gemeinderat Markus Erni, Co-Präsident des Ja-Komitees, ist glücklich ob der Zustimmung: «Das ist ein gutes Signal an die Investoren.» Es zeige, dass Verhandlungen mit der Stadt für Private zielführend seien und bringe die dringend notwendige Erneuerung der vielen alten Bausubstanz auf einen guten Weg.

Zur Urnenabstimmung über den Gestaltungsplan kam es, weil ein Komitee gegen den Gemeinderatsentscheid das Referendum ergriffen hatte. Leider sei eine Chance verpasst worden, einen besseren Gestaltungsplan mit bezahlbaren Wohnungen für mehr Einwohnerinnen und Einwohner vorzulegen, teilt das Referendumskomitee nun mit.

AL-Gemeinderat Ernst Joss. Severin Bigler

«Ich bin etwas enttäuscht. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, über 40 Prozent zu erreichen», sagt AL-Gemeinderat und Referendumsführer Ernst Joss (AL). Die 37,3 Prozent Nein-Stimmen sieht er trotzdem als kleinen Erfolg: Im Verhältnis zum Wähleranteil der Parteien, welche die Nein-Parole fassten, sei der Nein-Stimmen-Anteil deutlich höher. Neben der AL und Gemeinderat Max Bodenmann (Gamfa), der sich im Referendumskomitee engagierte, hatte sich nur die SP gegen den Gestaltungsplan gestellt.

Der Kampf für kostengünstige Wohnungen geht weiter

Bereits im Vorfeld der Abstimmung hatte das Referendumskomitee stets betont, dass der Einsatz für mehr kostengünstigen Wohnraum im Gestaltungsplan Lägernstrasse nur der Anfang sei, weil viele weitere bauliche Erneuerungen anstehen. «Unser Ziel bleibt: Wenn die Stadt Mehrausnutzungen gewährt, soll zumindest ein kleiner Anteil davon im Prinzip der Kostenmiete vermietet werden», sagt Joss. Jeder zusätzliche Anteil an kostengünstigen Wohnungen sei wertvoll, um Betroffenen zu helfen.

«Leute mit kleineren Einkommen, welche ihr Leben lang für uns alle arbeiten, dürfen nicht aus Dietikon vertrieben werden», schreibt das Referendumskomitee. Dies passiere mit den steigenden Mieten zunehmend.

«Die Argumente des Komitees haben viele Emotionen bei der Bevölkerung geweckt, die wir auch im Stadtrat nachvollziehen können»,

sagt Roger Bachmann. Natürlich sei das Thema bezahlbares Wohnen wichtig und gerade alteingesessene Dietiker sollten unbedingt weiterhin erschwingliche Wohnungen finden. «Wir nehmen das ernst und fühlen uns ihnen gegenüber verantwortlich», sagt er.

Aber zu viele alte, marode Bausubstanz ziehe immer wieder neue sozialschwache Bewohnende an. «Wir brauchen eine bessere soziale Durchmischung», sagt Bachmann. Von guten Steuerzahlern, die nach Dietikon ziehen, würden schliesslich auch die sozial Schwächeren profitieren. Auch Erni sagt, dass Dietikon mehr hochwertigen Wohnraum benötige: «Wir können die Wohnungsmieten garantiert nicht auf dem heutigen Stand einfrieren.»

Blick in die Zukunft? Die neue Siedlung soll von der Badenerstrasse aus grün und einladend wirken (links) und eine neue Fuss- und Veloverbindung bieten (rechts). (Visualisierungen: zvg)

Die Problematik, dass langjährige Dietikerinnen und Dietiker teils Mühe haben, in ihrer Heimat noch etwas Passendes zu finden, müsse auf anderem Weg gelöst werden als nur über möglichst billige Wohnungen, finden Erni und Bachmann. «Gerade für die Problematik Wohnen im Alter brauchen wir andere Lösungsansätze», sagt Erni. Bachmann verweist darauf, dass die Stadt genossenschaftliches Wohnen wenn möglich unterstütze.

Auf jeden Fall wird die Wohnraumpolitik Dietikon in den nächsten Jahren weiter stark beschäftigen. 2023 wird über die aus SP-Kreisen lancierte Initiative für bezahlbares Wohnen abgestimmt. Diese fordert, dass bis 2050 ein Viertel aller Wohnungen gemeinnützigen Wohnbauträgern gehören sollen, die ohne Gewinnabsichten dem Prinzip der kostendeckenden Miete verpflichtet sind.

