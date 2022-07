Steuern zahlen mit Bitcoin: FDP will, dass Dietikon vorangeht

Dietikon Steuern zahlen mit Bitcoin: Dietikon soll vorangehen, fordert die FDP Die Stadt soll zum Kryptovorreiter werden, fordert die FDP im Parlament. Ihr schwebt ein Modell vor, wie es Stadt und Kanton Zug bereits eingeführt haben. David Egger Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Die Stadt Dietikon akzeptiert zurzeit Bitcoin nicht als Zahlungsmittel, obwohl das technisch relativ einfach möglich wäre. Die Stadt Zug hingegen akzeptiert seit 2016 für die Begleichung von Gebühren bis 200 Franken auch Bitcoin als Zahlungsmittel. Severin Bigler

Vier FDP-Gemeinderäte bitten den Stadtrat in einem Vorstoss, in Dietikon Kryptogeld als Zahlungsmittel «für diverse amtliche Zahlungen wie beispielsweise Steuern» einzuführen. Einwohnerinnen und Einwohner sollen also künftig zum Beispiel die Steuerrechnung oder die Gebühr für die Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle mit Bitcoin oder Ether bezahlen können. Gemeinderat Raphael Müller hat ein Postulat eingereicht, das von Lea Sonderegger, Peter Metzinger und Michael Segrada mitunterzeichnet wurde.

Der Dietiker FDP-Gemeinderat Raphael Müller. zvg

Für die FDP ist klar: Kryptogeld gewinnt neben den klassischen Währungen immer mehr an Bedeutung. Und dass ihr Vorschlag funktionieren kann, zeigt der Blick in den südlichen Nachbarkanton: Die Stadt Zug akzeptiert seit 2016 Bitcoin für Gebührenzahlungen bis 200 Franken. In den ersten 18 Monaten wurde die Zahlungsmöglichkeit der Stadt Zug 40-mal genutzt. Zudem akzeptiert der Kanton Zug seit 2021 Steuerzahlungen bis 100'000 Franken in Form von Bitcoin und Ether.

Wieso die Stadt kein ­Kursrisiko tragen müsste

Stadt und Kanton Zug arbeiten beide mit der Bitcoin Suisse AG zusammen. Das läuft so: Der Bitcoin-Betrag des Gebührenzahlers landet nicht direkt beim Staat, sondern bei der Bitcoin Suisse AG, diese wiederum zahlt dann der Stadt den verlangten Frankenbetrag aus. Ein Kurs­risiko trägt die Stadt also grundsätzlich nicht, da sie den verlangten Betrag gar nie als Bitcoin besitzt. Wenn der Bitcoin-Kurs crasht, ist das weder vor noch nach der Zahlung das Problem der Stadt.

«Sehr einfach ein positives Signal erzeugen»

Die Dietiker FDP gesteht in ihrem Postulat ein, dass wohl nur eine Minderheit die neue Zahlungsmöglichkeit nutzen würde. «Die geforderte Einführung bewirkt aber weit mehr als die Bedürfnisbefriedigung einer Randgruppe. Viel mehr sehen wir aktuell diesen Schritt als Signal für einen zukunftsorientierten und innovativen Wirtschafts- und Lebensstandort», heisst es im Postulat.

Es sei nur eine Frage der Zeit, dann werden Kryptozahlungen genauso zum Standard gehören wie Kreditkarten oder Twint, sind Müller und seine FDP-Kollegen überzeugt. Wenn die Stadt Dietikon aber früher damit anfange als viele andere, könne sie schon 2022 «sehr einfach ein positives Signal erzeugen und sich im Kanton Zürich als Vorreiter positionieren».

So schliesst das Postulat Müller mit den Worten: «Wir ­sehen, dass mit verhältnis­mässig wenig Aufwand und ­Kosten ein vorteilhafter Effekt erzeugt werden kann und ­Dietikon somit sein Profil als fortschrittliche und inno­vative Stadt weiter schärfen könnte.»

