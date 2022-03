Wie Dietikon Sozialhilfebeziehende seit Kurzem zusätzlich fördert

Dietikon Stärkung von Grundkompetenzen: Wie die Stadt ihre Sozialhilfeempfänger seit kurzem zusätzlich fördert Dietikon ist eine von zehn Gemeinden schweizweit, die Sozialhilfebeziehenden beim Erlernen von Grundkompetenzen wie Lesen und Schreiben unterstützt. Sozialabteilungsleiterin Sandra Walther erzählt, wie das Pilotprojekt angelaufen ist. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 02.03.2022, 12.30 Uhr

Im Austausch mit Klientinnen und Klienten sollen die Fallführenden der Sozialabteilung für fehlende Grundkompetenzen sensibilisiert werden. Christian Beutler/Keystone

«Grundkompetenzen sind ein sehr sensibler Bereich», sagt Sandra Walther, Leiterin der Dietiker Sozialabteilung. Vielen Menschen sei es unangenehm, von sich aus mitzuteilen, dass sie etwa nicht lesen oder schreiben können. Deshalb sei es für die Mitarbeitenden der Sozialen Dienste wichtig, im Austausch mit Klientinnen und Klienten wachsam und einfühlsam zu sein. «Es braucht viel Fingerspitzengefühl», sagt Walther. Denn viele Menschen hätten im Umgang mit fehlenden Grundkompetenzen Ausweichstrategien entwickelt, um im Alltag damit umzugehen. So bekämen die Mitarbeitenden immer wieder zu hören, dass Klienten etwa Dokumente mit nach Hause nehmen wollen, um sie erst dort zu lesen oder zu unterschreiben.

Seit kurzem legt die Dietiker Sozialabteilung einen stärkeren Fokus auf fehlende Grundkompetenzen bei Sozialhilfebeziehenden. Statt Betroffene zu schnell auf einen Weg zu schicken, soll gleich an der Basis gründlich abgeklärt werden, wo genau mögliche Probleme liegen und wie die Sozialberatung am besten Unterstützung leisten könne, erklärt Walther. So könnten die Chancen einer erfolgreichen beruflichen Integration erhöht werden.

Coachings und Workshops kosteten die Stadt nichts

Als eine von zehn Pilotgemeinden beteiligt sich Dietikon an der Weiterbildungsoffensive für Sozialhilfebeziehende, die gemeinsam von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) und dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung (Sveb) ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen dieser Offensive sollen Sozialhilfebeziehende eine gezielte Beratung und Begleitung erhalten. Denn neben der finanziellen Existenzsicherung arbeitet die Sozialabteilung auch darauf hin, Betroffene bei der Integration in die Gesellschaft zu unterstützen. Für viele ist dabei die Erwerbssituation ein massgeblicher Faktor. Deshalb ist auch die städtische Fachstelle Arbeitsintegration in das Projekt involviert. Dietikon sei prädestiniert gewesen für das Projekt, sagt Walther. Während schweizweit rund die Hälfte aller Sozialhilfebeziehenden keinen Berufsabschluss haben, sind es in Dietikon sogar 68 Prozent.

Die Weiterbildungsoffensive Die Weiterbildungsoffensive für Sozialhilfebeziehende will Betroffenen mit ungenügenden Grundkompetenzen oder ohne Berufsabschluss ermöglichen, sich weiterzubilden. Mit dem Projekt wollen die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) und der Schweizerische Verband für Weiterbildung (Sveb) kommunale Sozialdienste dabei unterstützen, entsprechende Förderstrukturen aufzubauen. Dietikon gehört zu den zehn Gemeinden, die sich an der ersten Projektphase beteiligt haben und bereits Strukturen aufbauen konnten. Ab Mitte 2022 soll die Weiterbildungsoffensive in einer zweiten Projektphase auf zusätzliche 40 Sozialdienste ausgeweitet werden. (flo)

Im vergangenen Jahr hat eine interne Arbeitsgruppe der Dietiker Sozialabteilung ein Konzept entwickelt, um eine Förderstruktur für Grundkompetenzen aufzubauen. Dabei wurde sie unterstützt von Fachpersonen der Skos und vom Sveb. Zudem sei im Oktober 2021 mit den Fallführenden ein Sensibilisierungsworkshop zum Thema durchgeführt worden, sagt Walther. Die Teilnahme am Projekt sei für die Stadt ein doppelter Gewinn: Die Coachings und Workshops seien wertvoll für die Sozialabteilung und ihre Mitarbeitenden. Und der Stadt seien keine Kosten entstanden. Der Sveb und die Skos leisteten die Unterstützung im Rahmen des Pilotversuchs gratis, weil das Projekt von verschiedenen Stiftungen finanziert wurde.

Sandra Walther leitet die Sozialabteilung der Stadt Dietikon. Britta Gut

Bisher zwei bis drei Erhebungen pro Monat

Seit Dezember 2021 wird das neue Konzept angewendet. Es soll die Mitarbeitenden für das Thema Grundkompetenzen sensibilisieren und unter anderem dank Checklisten befähigen, im Aufnahmeprozess schon auf möglichen Handlungsbedarf aufmerksam zu werden. Besteht dieser, wird vor Ort in Zusammenarbeit mit der EB Zürich, einer kantonalen Schule für Berufsbildung, eine Lernstandserhebung durchgeführt. «Der Austausch mit der EB Zürich ist wertvoll für uns, denn die Bildung gehört nicht zu den Kernkompetenzen der Sozialarbeiterinnen und -arbeiter», sagt Walther.

Bisher werden laut der Sozialabteilungsleiterin monatlich zwei bis drei Erhebungen durchgeführt. Es freue sie, dass alle Klientinnen und Klientin bisher gut mitgemacht hätten, sagt Walther. Anschliessend werde gemeinsam ein Integrations- oder Bildungsplan erarbeitet, um Ziele zu definieren und das weitere Vorgehen gemeinsam festzulegen.

Bei Bedarf werden Betroffene über die Fachstelle Arbeitsintegration an die Lernstube Altstetten oder an Kurse weitervermittelt. Die Lernstube Altstetten gehört zu den vielen 2021 neu entstandenen, niederschwelligen Bildungsangeboten im Kanton Zürich, die durch das nationale Weiterbildungsgesetz ermöglicht wurden. Dort werden etwa Kurse angeboten in den Bereichen Lesen, Schreiben, mündliche Ausdrucksfähigkeit in einer Landessprache, Mathematik sowie Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien.

