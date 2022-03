Dietikon: Manuela Ehmann tritt im 2. Wahlgang an

Dietikon Stadtratswahlen: Manuela Ehmann von der EVP tritt im zweiten Wahlgang an Im ersten Wahlgang landete Manuela Ehmann noch auf dem zweitletzten Platz. Im Rennen um den letzten freien Sitz im Stadtrat erhofft sich ihre Partei nun grössere Chancen.. David Egger 01.03.2022, 00.05 Uhr

Manuela Ehmann-Nydegger (EVP). zvg

Die EVP Dietikon hat sich entschlossen, Manuela Ehmann-Nydegger in den zweiten Wahlgang für den siebten Sitz im Stadtrat zu schicken, der am 15. Mai stattfinden wird. Den Entscheid teilte die Ortspartei am Montag mit.

Ehmann soll den Stadtratssitz ihres Parteikollegen Heinz Illi verteidigen. Illi, im Stadtrat für das Ressort Sicherheit und Gesundheit zuständig, trat bei den Wahlen am 13. Februar nicht mehr an – er sitzt bereits seit 2006 im Stadtrat.

Der Dietiker Stadtrat Heinz Illi (EVP). Valentin Hehli

Ehmann habe «das Rüstzeug, um im Dietiker Stadtrat ein Ressort zu führen und sich für die Stadt zum Wohle aller einzubringen», schreibt die EVP in ihrer Mitteilung. Unter anderem wolle sie sich dafür einsetzen, Freiräume zu erhalten und attraktiv zu gestalten, Littering und Lärm aktiv anzugehen und persönliche Gespräche mit der Bevölkerung zu führen und Bedürfnisse zu erkennen. Weiter wolle sie Betreuungsangebote ausbauen, die Frühförderung vorantreiben und den Langsamverkehr attraktiv gestalten. Als weitere Schwerpunkte werden eine soziale und ökologische Stadtentwicklung, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, die Förderung von Integration und Wiedereingliederung sowie die Analyse und Anpassung der Verkehrssituation genannt. Die EVP Dietikon sei überzeugt, dass Ehmann «als neues Mitglied den Stadtrat gut komplettieren» könne, heisst es weiter.

Ehmann startet nicht aus der Pole-Position in den zweiten Wahlgang. Im ersten am 13. Februar verpasste Kerstin Camenisch (SP)mit ihren 1386 Stimmen das absolute Mehr von 1389 um nur drei Stimmen. Mirjam Peter (SVP) holte 1379 Stimmen. Dahinter folgten Bernhard Schmidt (parteilos, 1284), Sven Johannsen (GLP, 1265) und Ehmann (1058) sowie Max Bodenmann (Free Gaza, 351). Das absolute Mehr und damit die Wahl in den Stadtrat schafften Roger Bachmann (SVP, bisher), Philipp Müller (FDP, bisher), Catherine Stocker-Mittaz (Mitte, neu ), Anton Kiwic (SP, bisher), Reto Siegrist (Mitte, bisher) und Lucas Neff (Grüne, bisher).