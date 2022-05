Dietikon Stadtpräsident Roger Bachmann gratuliert Cupsiegerin Rahel Kiwic Die erfolgreiche Dietiker FCZ-Spielerin Rahel Kiwic wurde am Freitag im Dietiker Stadthaus empfangen. LiZ 14.05.2022, 00.34 Uhr

Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) überreicht der überragenden Dietiker Cupsiegerin Rahel Kiwic ein Präsent. zvg/Stadt Dietikon

Das Frauenteam des FC Zürich hat am 30. April den Schweizer Cup gewonnen. Im Finale gewannen sie gegen GC mit 4:1. Am Freitag hat nun der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) die Dietikerin Rahel Kiwic in seinem Büro im Stadthaus empfangen und ihr zum Sieg gratuliert.