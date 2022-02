Dietikon Stadt unterstützt Beachvolleyball-Turnier auf Rapidplatz, Dietiker Postkarten und zwei weitere Ideen Nun steht fest, welche Ideen den Wettbewerb «Mitenand für Dietike 2.0» gewonnen haben. Sie sollen noch dieses Jahr umgesetzt werden. David Egger 18.02.2022, 15.24 Uhr

Neben der Umsetzung der vier Sieger-Ideen hat die Dietiker Standortförderung viele weitere Projekte auf dem Tisch. So will sie zum Beispiel den Dietiker Frischmarkt aufwerten. Severin Bigler (14. Mai 2020)

Das war eine gute Idee: Seit Sommer 2020 stehen an 18 Orten in Dietikon lange blaue Balken aus Holz vom Dietiker Honeret. Viele haben die Sitzgelegenheiten ins Herz geschlossen – ob am Kronenplatz, am Bahnhofplatz in der Grunschen oder anderswo. Umgesetzt wurde dieses Projekt namens «Die lange Bank» im Rahmen des 2019 lancierten Ideenwettbewerbs «Mitenand für Dietike». Weitere Projekte waren die «Dietiker Wäppli», die das Einkaufen im Zentrum förderten, und die Anlassreihe «Kunst und Kulinarik in leerstehenden Mieträumen».