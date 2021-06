Stadt Dietikon ermöglich muslimische Bestattungen

Dietikon Stadt ermöglicht muslimische Bestattungen auf dem Friedhof Guggenbühl Einen separaten Friedhofsbereich für Muslime will der Stadtrat aber weiterhin nicht. Denn dies sähe er als «falsches Zeichen». David Egger 20.06.2021, 03.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Mekka befindet sich die Kaaba, eine wichtige Wallfahrtsstätte, die von den Pilgern umrundet wird. Muslimen ist es wichtig, so bestattet zu werden, dass das Gesicht nach Mekka gerichtet ist – auf dem Dietiker Friedhof ist das heute möglich. Dar Yasin/AP

Ein separates Grabfeld für Muslime gibt es in Dietikon nicht. Das rief im November einen Teil des Dietiker Parlaments auf den Plan. Silvan Fischbacher (SP) und elf Mitunterzeichnende von SP/AL, Grünen und GLP reichten einen Vorstoss dazu ein.

Warum es in Dietikon kein solches Grabfeld gibt, wollten sie wissen. Ebenso fragten sie unter anderem, wo ein solches Grabfeld auf dem Friedhof Guggenbühl möglich wäre und inwiefern die «grundrechtlich geschützten Bedürfnisse nichtchristlicher Religionen berücksichtigt werden».

«Eine Stadt wie Dietikon sollte es ermöglichen, dass Musliminnen und Muslime an dem Ort beigesetzt werden können, wo sie gelebt und gearbeitet haben», lautet das Argument im Vorstoss der linken Politiker.

Der Stadtrat hat die Interpellation nun beantwortet. Und stellt klar, dass muslimische Bestattungen in Dietikon möglich sind:

«Auf dem Friedhof Guggenbühl fanden in den letzten Jahren einige wenige muslimische Beisetzungen statt.»

Und:

«Die Kriterien der islamischen Begräbniskultur wurden dabei weitgehend erfüllt.»

Muslimische Waschung auf dem Friedhof Witikon

Insbesondere werden die Bestattungen so vorgenommen, dass das Gesicht des Toten nach Mekka ausgerichtet ist. Diese Bestattungen finden «in Absprache mit Vertretern der islamischen Gemeinschaft statt». Die rituelle Waschung des Toten kann im Friedhof Zürich Witikon vorgenommen werden, der dafür einen entsprechenden Raum hat und solche Waschungen auch für andere Gemeinden durchführt. Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) und drei Mitarbeiter der Dietiker Stadtverwaltung nahmen am 26. März 2021 an einer Führung durch die muslimischen Grabfelder auf dem Friedhof Witikon teil.

Schon 2008 hatte der Stadtrat Kontakt mit Vertretern der «Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz», wie er in seiner Interpellationsantwort weiter schreibt. Damals seien die Anforderungen für muslimische Bestattungen aber noch an grosse Erweiterungsbauten wie zum Beispiel einen Waschraum und Massnahmen für einen «reinen Boden» geknüpft gewesen – deshalb entschied man sich gegen separate islamische Grabfelder. Inzwischen seien die Anforderungen an muslimische Bestattungen «deutlich kleiner geworden».

Zusammen leben, zusammen bestattet sein

Muslimische Bestattungen, wie es sie in Dietikon heute schon – wenn auch selten – gibt, unterstützt der Stadtrat. Ein separates Grabfeld nur für Muslime lehnt der Stadtrat aber nach wie vor ab. Er begründet dies mit der kulturellen Vielfalt in Dietikon:

«Die Stadt Dietikon unternimmt grosse Bemühungen, um das gemeinsame Zusammenleben und die Integration der einzelnen Kulturen zu fördern. Eine Separation nach dem Tod wäre ein falsches Zeichen.»

Bei der Führung durch den Friedhof Witikon habe «ein angesehener Imam» klargestellt, dass es möglich sei, Muslime neben Verstorbenen anderer Religionsgemeinschaften zu bestatten. Wichtig sei einzig die Bestattung nach muslimischen Ritualen, «die wie erwähnt auf Wunsch bereits heute berücksichtigt werden».

Der Stadtrat geht davon aus, dass das Bedürfnis nach muslimischen Bestattungen in der Schweiz in den nächsten Jahren «eher ansteigt», weil inzwischen Muslime der dritten Generation in der Schweiz leben, von denen sich viele einbürgern liessen. Zurzeit werde aber ­immer noch «ein Grossteil der Verstorbenen muslimischen Glaubens in ihre Heimat überführt», trotz der hohen Kosten, die dabei anfallen.

In islamischen Ländern ist die «ewige Grabesruhe» vorgeschrieben, sowie das Bestatten in Tüchern, ohne Sarg. Dies ist in Dietikon nicht möglich und soll nach dem Willen des Stadtrats auch nicht möglich werden. Es gibt auch keinen juristischen Anspruch darauf, der Stadtrat verweist hierzu auf ein entsprechendes Bundesgerichtsurteil. Überhaupt:

«Die muslimischen Gemeinschaften sind damit einverstanden, dass drei Bestattungen in Särgen über­einander stattfinden, wie es unseren Regelungen entspricht und die Ruhedauer 20 bis 25 Jahre dauert.»

Was an Besonderheiten bleibe, sei die strikte Ausrichtung der Gräber respektive der Gesichter der Bestatteten nach Mekka.

Separate Grabfelder sind seit 20 Jahren möglich

Zudem verweist der Stadtrat darauf, dass – wie im Judentum und im Islam – auch im Christentum früher die ewige Totenruhe und Grabesruhe galt, die nicht gestört werden darf. Bei Protestanten und Katholiken in westlichen Ländern hätten diese Vorstellungen und Vorschriften aber an Geltung verloren.

Auch bei den muslimischen Grabfelder im Friedhof Witikon würden die Gräber überdies «zeitnah nach Ablauf der obligatorischen Ruhefrist von 20 Jahren aufgehoben». «Die Gebeine bleiben unberührt im Boden», heisst es dazu weiter in einem Infoblatt der Stadt Zürich. Von den kantonalen Regelungen her ist es erst seit 2001 überhaupt möglich, separate Grabfelder für bestimmte ­Religionsgemeinschaften ein­zurichten.