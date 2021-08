Sportlegende Heinz Frei redete am 1. August in Dietikon

Dietikon Sportlegende Heinz Frei: «Ich bin überzeugt, jeder von euch hat eine gute Geschichte zu erzählen» Rennrollstuhlfahrer Heinz Frei erzählte an der Bundesfeier in Dietikon aus seinem beeindruckenden Leben. Die Stadtmusik Dietikon sorgte für den musikalischen Rahmen. Florian Schmitz 01.08.2021, 15.21 Uhr

Rennrollstuhl-Legende Heinz Frei trat im Festzelt mit seinem offiziellen Tenue für die bald startenden Paralympics auf, an denen er mit 63 Jahren nochmals teilnehmen wird. Florian Schmitz Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) dankte und beschenkte Redner Heinz Frei. Florian Schmitz Die Stadtmusik Dietikon eröffnete den Anlass im neuen Festzelt der Stadt. Florian Schmitz Trotz schlechtem Wetter war das Festzelt gut zur Hälfte gefüllt. Florian Schmitz Kurzentschlossene konnten sich gleich vor Ort testen lassen. Florian Schmitz

«Ich bin überzeugt, wenn ihr auf dem Podium wärt, könnte jede und jeder von euch eine gute Geschichte erzählen über schwierige Erlebnisse, denen ihr euch stellen musstet, ohne den Kopf in den Sand zu stecken», sagte Heinz Frei auf der Bühne im neuen Festzelt der Stadt Dietikon. Der 63-Jährige, der im vergangenen Dezember als bester paralympischer Sportler der Schweiz der letzten 70 Jahre ausgezeichnet wurde, referierte an der 1.-August-Feier auf dem Zentralschulplatz über Selbstverantwortung und die Wichtigkeit, der Schmied seines eigenen Glücks zu ­werden.

Der von der Brust abwärts gelähmte Frei erzählte, wie er nach seinem Unfall 1978 zurück ins Leben finden musste und sich Stück für Stück mehr Selbstständigkeit erarbeitete. Wie er trotz Beeinträchtigungen seine grosse Faszination für den Sport wiederentdeckte. Und wie er trotz zunächst grosser Unsicherheit, ob er überhaupt noch Nachwuchs zeugen könne, eine Familie gründen konnte und heute Vater von zwei erwachsenen Kindern ist.

Als Pionier half Frei, der in den 1980er-Jahren mit selbst gebauten Rennrollstühlen antrat und sich vieles selbst beibringen musste, den Rollstuhlsport zu professionalisieren. Dass sein Marathonweltrekord von 1999 immer noch nicht unterboten wurde, mache ihn stolz, sagte der Paraplegiker, der an Paralympics insgesamt 15-mal Gold, achtmal Silber und elfmal Bronze gewann.

Auf die harte Tour gelernt, seinen Körper wieder zu schätzen

Sein Erfolg im Leben lässt sich aber nicht auf beeindruckende Zahlen wie die über 100 gewonnenen Marathons oder die 14 WM-Titel reduzieren. «Ich habe meinen Körper, so wie er heute funktioniert, wieder gerne bekommen», sagte Frei. Gleichzeitig bedeute seine Lähmung, dass er seinem Körper viel Beachtung schenken und diszipliniert vorausdenken müsse. Etwa, um sich trotz fehlendem Schmerzempfinden vor Kälte oder Hitze zu schützen. «Er ist ein riesiges Vorbild für uns alle», führte ihn Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) ein und erwähnte, dass Frei Ende August in Tokio erneut an den Paralympics teilnehmen wird.

Nach Freis Rede spielte die Stadtmusik Dietikon die Nationalhymne im etwa zur Hälfte gefüllten Festzelt. Für den Zugang mussten alle Gäste ab 16 Jahren ein Covid-Zertifikat vorweisen. Kurzentschlossene konnten sich gleich beim Eingang testen lassen. Am Nachmittag spielt die Alphorngruppe Rebberg zwei kurze Konzerte und das Ortsmuseum gewährte Einblicke in Dietiker Bunker. Am Abend will die Rockcoverband AZton für Unterhaltung.