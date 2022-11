Sportforum Dietikon mit Rahel Kiwic, Elia Triaca und Moritz Mock

Dietikon Sportforum Dietikon: Moritz Mock trauert der WM nach und Rahel Kiwic wurde am Gymi Urdorf nicht von allen Lehrern verstanden Am Mittwochabend wurden im Gleis 21 Dietiker Sportlerinnen und Sportler von Stadtpräsident Roger Bachmann beschenkt. Dabei erzählten sie einige Anekdoten aus ihrem Sportlerleben. Lukas Elser Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Stadtpräsident Roger Bachmann (in der Mitte) im Gespräch mit den beiden geehrten Sportlern Moritz Mock (links) und Elia Triaca (rechts). Bild: Severin Bigler

Es waren Fragen, die in Dietikon einfach gestellt werden mussten: Wie war es für Moritz Mock, am 12. November im neuen ZSC-Stadion im Halbfinal gegen Tschechien vor 12'000 Zuschauern zu spielen? Wie viele Male wurde der Dietiker Unihockey-Natispieler wegen seiner Gesichtsmaske schon als «Zorro» bezeichnet? Und trauert er immer noch der verpassten WM-Medaille nach?

Und Mock beantwortete sie auch: Anfangs sei er schon etwas nervös gewesen. Schliesslich sei er es sich in seiner Sportart nicht gewohnt, vor so vielen Leuten zu spielen. Aber: «Die Stimmung war bombastisch.» Und weiter: Den Spitznamen «Zorro» habe er wegen seines Gesichtsschutzes ab und zu erhalten. Und er gestand auch ein, dass der verpasste Einzug in den WM-Final und die Niederlage beim Spiel um den 3. Platz gegen Finnland noch «ziemlich fest» an ihm nage.

Elia Triaca gibt sich bescheiden

Am Sportforum vom Mittwochabend im Dietiker Gleis 21 nahmen über 50 Personen aus Sportvereinen, Sportorganisationen, Politik und Wirtschaft teil und lauschten den Geschichten und Einschätzungen von ihren lokalen Sportgrössen. Sie erfuhren etwa, dass Leichtathlet Elia Triaca den Zustand der Bahn auf der Sportanlage Hätschen gar nicht so schlimm findet: «Klar hat sie ein paar Löcher, aber für das, was ich mache, reicht es.»

Bescheiden war auch seine Antwort auf die Frage des Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann (SVP), was es für ein Gefühl sei, mit dem Schweizer-Nati-Leibchen an der U18-EM in Jerusalem zu rennen: «Es ist das Coolste, was ich bis jetzt gemacht habe. Wenn man bedenkt, dass ich das mit ein bisschen Rennen erreichen konnte, ist es schon toll.»

Moderator Bachmann reagierte auf diese Untertreibung prompt: «Den 800-Meter-Lauf schaffst Du in 1,53 Minuten. Der Weltrekord liegt bei 1,41 Minuten. So viel zu ‹ein bisschen Rennen›.» Mock und Triaca wurden an diesem Abend für ihre ausserordentlichen Leistungen im Sport geehrt. Sie erhielten Geschenke und Gutscheine von Ochsner Sport, der zusammen mit dem Ladies Gym den Anlass sponsorte.

Rahel Kiwics harte Zeiten am Gymi Urdorf

Rahel Kiwic, ehemalige Schweizer Fussballspielerin. Bild: Severin Bigler

Aufschlussreich war an diesem von der Stadt Dietikon organisierten Abend auch der Vortrag von Ex-Natispielerin Rahel Kiwic. Die 1,85 Meter grosse Frau, die ihre Karriere im Jahr 2000 beim FC Dietikon begonnen und unter anderem sechs Jahre in der Bundesliga sowie zehn Jahre in der Nationalmannschaft gespielt hatte, bezeichnete sich als «Dietiker-Meitli durch und durch». So habe sie auf dem Pausenplatz des Schulhauses Steinmürli den Fussball lieben gelernt.

Man erfuhr, dass ihre Zeit am Gymi Urdorf bei gleichzeitigem Sportengagement kein Zuckerschlecken gewesen ist, weil die Schule nicht auf den Unterricht von Spitzensportlern eingerichtet gewesen sei: «Es freuten sich nicht alle Lehrer, wenn sie die Prüfungen verschieben mussten, nur weil ich wegen des Sports verhindert war.»

Die Gewissensbisse von Stadtpräsident Roger Bachmann

Auch von Roger Bachmann vernahm man etwas Persönliches: Nämlich dass er bis an diesem Abend ein schlechtes Gewissen hatte, weil er als Stadtpräsident nur Kiwic zum Kaffee ins Stadthaus eingeladen hatte und nicht auch ihre FCZ-Mannschaftskolleginnen Riana Fischer und Martina Moser, die in Dietikon seit 2019 zusammen in einer WG wohnen. Bachmann durfte das an diesem Abend jedoch nachholen. Er holte alle drei zusammen auf die Bühne, um ihnen einen Gutschein der Stadt zu überreichen.

An diesem Abend wurde auch alt FCD-Präsident Armando Stolz für die vielen Jahre, die er im Dienst des Klubs steht, vom Stadtpräsidenten gewürdigt. Und schliesslich blieb an diesem zweistündigen Treffen auch noch Zeit für zwei Präsentationen.

Zum einen jene des Rokj Limmattal/Knonaueramt. Dieser gemeinnützige Verein unterstützt sozial oder wirtschaftlich benachteiligte Kinder in ihrer sportlichen und musikalischen Förderung. Der seit 2016 existierende Verein habe bis jetzt durch Gesuche Ausgaben von total rund 280'000 Franken bewilligt, wie Vereinspräsident Heinz Beiner ausführte. Die Einnahmen generiert er über Spenden von Firmen und Privatpersonen sowie Benefizanlässe, unter anderem das in Dietikon mehrfach veranstaltete Simultan-Schachturnier oder das in Affoltern am Albis ebenfalls mehrfach durchgeführte Oldtimertreffen Rotary Classic.

Zum anderen stellte sich der Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) vor. Geschäftsführerin Josy Beer machte die geladenen Sportler, Vereins- und Verbandsvertreter darauf aufmerksam, dass ihnen der ZKS bei Materialbeschaffungen, Anlagenprojekten und der individuellen Förderung finanziell zur Seite steht. Und dass in Dietikon diesbezüglich noch viel Potenzial bestehe.

