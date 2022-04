Active City: Dietikon führt gratis Sport-Events durch

Im Frühling dieses Jahres gewann die Stadt Dietikon – unabhängig von Active City – per Losglück eine Sportbox vom kantonalen Sportamt. Die Sportbox ist ein Metallkasten, in dem sich unter anderem Medizinbälle, Springseile und Gymnastikmatten befinden. Sie soll Leute unterstützen, die im öffentlichen Raum Sport treiben möchten. In insgesamt zehn Zürcher Gemeinden sind Sportboxen aufgestellt. Jene in Dietikon wird im Stadtpark Kirchhalde stehen. Sie wird am Active-City-Eröffnungsanlass am 16. Mai eingeweiht. Die Sportbox kann per App gratis geöffnet werden. (des)