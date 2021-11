Bezirksgericht Dietikon: BMW-Fahrer lieferten sich ein Rennen

Dietikon Spontanes Rennen auf der Autobahn: Zwei BMW-Fahrer landen vor Gericht – einer davon fuhr ohne Führerausweis weiter Ein Beschleunigungsvergleich auf der Autobahn A3 führt zwei junge Lenker vor das Bezirksgericht Dietikon. Dort muss sich der ältere der beiden Lenker zusätzlich für das Fahren ohne Führerausweis verantworten. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Beide wollten schneller sein als der andere: Im Hafnerberg-Tunnel lieferten sich die beiden BMW-Fahrer ein Rennen.

Es waren nur kurze Blicke, die Thomas und Mario (Namen geändert) im Hafnerberg-Tunnel austauschten. Aber sie reichten aus, um stillschweigend eine Übereinkunft zu treffen. Auf der A3, auf dem Gemeindegebiet von Birmensdorf, beschleunigten beide BMW-Fahrer Ende Januar gleichzeitig ihre Fahrzeuge. Grund dafür? Ein spontanes Rennen, das nicht ins Ziel, sondern diese Woche vor das Bezirksgericht Dietikon führte.

Dort mussten sich die jungen Schweizer in separaten Verhandlungen aufgrund qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln verantworten. Vorgeworfen wird ihnen, das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern in Kauf genommen zu haben. So wurde beim Beschleunigungsvergleich kurzzeitig eine Geschwindigkeit von mindestens 151 km/h erreicht. Erst nachdem beide geblitzt wurden, bremsten die Fahrer ab – da aber war die Höchstgeschwindigkeit bereits um 51 km/h überschritten.

Wie Thomas sagt, befindet sich der geleaste Wagen mittlerweile nicht mehr in seinem Besitz. Abbezahlen muss er ihn trotzdem. Wie er das mache, das wisse er noch nicht, sagt Thomas. Fest steht: «Das wird eine harte Zeit.» Der 31-Jährige aus dem Bezirk Dietikon verlor nach dem Vorfall seine Stelle, die Jobsuche gestalte sich schwierig. So wurde ihm der Führerschein auf unbestimmte Zeit abgenommen – dies «nicht zum ersten Mal», wie Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher festhält. Trotzdem konnte Thomas seine Finger nicht vom Steuer lassen. Erneut wurde er Ende Juli mit einem BMW erwischt. Er gibt an, dass er Medikamente für seine gebrochene Hand holen wollte. Es sei ihm zu blöd gewesen, den Zug zu nehmen, zumal er sich nicht wohlfühlte. «Da ist es dann auch schon passiert», so Thomas.

Ab jetzt will er «ein anständiges Leben» führen

Zu seinen Zukunftsplänen sagt er, er wolle nicht mehr «so einen Seich» machen, ein geregeltes und anständiges Leben führen: «Es war dumm, was ich gemacht habe.» Ähnlich klingt es eine Stunde später bei Mario. Auch er hält fest, dass so etwas nie wieder vorkommen werde. «Ich habe einen Denkzettel erhalten, den ich spüre», so Mario. Trotzdem hatte er Glück, wie er sagt. So arbeitet der aus dem Kanton Schwyz stammende 21-Jährige seit August wieder. Wie sein Anwalt ergänzt, sei er zudem nicht vorbestraft. Er stehe mit beiden Beinen im Leben und sei sich bewusst, dass er nochmals eine Chance erhalten habe.

Weil beide vollständig geständig sind, kam denn auch ein abgekürztes Verfahren zum Zug. So wurde auf ein Plädoyer vonseiten der Anwälte verzichtet. Grosse Überraschungen barg die Urteilsverkündung nicht: Beide werden schuldig gesprochen. Bestraft wird Thomas mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten sowie mit einer ebenfalls bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 60 Franken und einer Busse von 1500 Franken. Die Probezeit beträgt vier Jahre, bereits abgesessen sind drei Tage Haft. Hinzu kommen Gerichtskosten in Höhe von 1500 Franken und weitere Kosten, die sich auf 5870 Franken belaufen.

Erneut weist Aeschbacher darauf hin, dass Thomas über einen «trüben automobilistischen Leumund» verfügt. Beide seien «massiv zu schnell» gewesen, es handle sich «nicht bloss um eine Bagatelle». Obwohl aufgrund des schwachen Verkehrsaufkommens eine «relativ geringe konkrete Gefährdung» Dritter vorhanden war, hätten beide sich und die im Auto sitzende Freundin von Thomas in Gefahr gebracht. Mario sass zwei Tage in Haft, Freiheitsstrafe und Busse fallen gleich aus wie bei Thomas, dies bei einer Probezeit von zwei Jahren. Hinzu kommen Gerichtskosten und Kosten in Höhe von 5908 Franken. Dazu gesellt sich für beide ein noch nicht vollständig absolviertes Programm für risikobereite Verkehrsteilnehmer. Bereits jetzt aber geben sich die BMW-Fahrer geläutert. So hält Thomas fest, dass er nun lerne, die Kontrolle zu behalten, «und mich nicht mehr auf so einem Mist einzulassen».