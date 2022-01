Neue Spoken-Word-Reihe im Stadtkeller Dietikon

Dietikon Spoken Word im Stadtkeller: Sprachkünstler bringen das Publikum zum Lachen und Nachdenken Im ersten Teil der Spoken-Word-Reihe am Mittwoch wurde der Kreativität freien Lauf gelassen. Von einem Text über Männerstimmrecht bis zu Purzelbäumen war vieles dabei. Celia Büchi Jetzt kommentieren 13.01.2022, 16.29 Uhr

Sibylle Aeberli, Stefanie Grob und Valerio Moser gaben im ersten Teil der Spoken-Word-Reihe alles mit Text, Musik und Schauspiel. Severin Bigler

Spoken-Word-Künstlerinnen und -Künstler vereinen Literatur und Performance. Sie tragen ihre Texte auf vielfältige Weise vor. Sie erzählen, rufen, rappen, singen, je nachdem auch mit vollem Körpereinsatz. Abwechslung ist in dieser darstellenden Kunstform also garantiert. Nachdem der Stadtkeller Dietikon lange Zeit coronabedingt geschlossen war, findet dort nun erstmals seit Beginn der Pandemie wieder eine Reihe statt – «zmitts drin». Jeweils an einem Mittwochabend im Monat wird der Stadtkeller mit Worten und Musik belebt werden. Gestern fand der ersten Teil der Spoken-Word-Reihe statt.

Initiiert hat sie die Kulturbeauftragte der Stadt Dietikon, Irene Brioschi. Ihr gefalle das Spoken-Word-Format sehr und es passe sehr gut in den intimen Rahmen des Stadtkellers, sagt sie. Die Künstlerinnen und Künstler habe sie mit Hilfe von Anja Lauper von der Agentur Kunstprojekte ausgewählt. Die Kombinationen der Künstlerinnen und Künstler seien alle neu und «jedes Mal quasi eine Premiere».

Mitraten erlaubt

Den Einstieg machten gestern Valerio Moser (33) aus Langenthal, Sibylle Aeberli (60) aus Zürich und Stefanie Grob (46), geboren in Bern und wohnhaft in Zürich. Sie begannen den Abend gemeinsam mit einem Ratespiel. Mit wichtigeren und weniger wichtigen, aber auf jeden Fall überraschenden, Fakten brachten sie die kleine Runde im Stadtkeller sowie das Streaming-Publikum in Stimmung.

Als Jugendlicher habe er einmal einen Purzelbaumwettbewerb machen wollen. Elegant zeigte Valerio Moser dem Publikum, wie ein solcher Purzelbaum gemacht wird. Severin Bigler Sibylle Aeberli trat unter anderem als Appenzeller auf, der seine Meinung zum Frauenstimmrecht kund tut. Severin Bigler Interviewte Stefanie Grob einmal die «Backstreet Boys» oder wurde sie beinahe Laufkönigin? Alle drei Künstler erzählten eine wahre und eine falsche Geschichte über sich selbst, das Publikum durfte mitraten. Severin Bigler Mit Gitarre und Gesang führte Sibylle Aeberli das Publikum durch den Abend. Severin Bigler

Weiter ging es mit Texten und Liedern aller Art. Die einen sorgten für Lacher, wie Mosers «wenn niemer luegt, denn bini guet». Andere trafen ins Herz, wie Aeberlis Lied über die Menopause. Und wieder andere machten gewitzt auf politische Themen aufmerksam, wie Grobs und Aeberlis Input dazu, ob das Männerstimmrecht eigentlich gerechtfertigt sei. Schliesslich seien Männer dauernd abgelenkt. Denn wie Studien herausgefunden hätten, müssten sie ausgerechnet alle zwei bis drei Minuten an Sex denken. Der Abend verging wie im Flug.

Die Bühne im Keller

Momentan seien sie alle auf vielen Veranstaltungen unterwegs, sagte Grob. Sie seien noch viel am Nachholen von Corona. Langsam bekämen sie auch wieder neue Anfragen. Im laut Moser «mega herzigen Keller» war es für alle der erste Auftritt. Diesen fand Aeberli «mega lässig».

Seit 2019 das Kultur- und Begegnungszentrum Gleis 21 eröffnete, wurden kulturelle Veranstaltungen im Stadtkeller seltener. Abgeschrieben ist er deshalb aber noch lange nicht.

«Der Stadtkeller eignet sich sehr gut für Kleinformate, gerade im literarischen Bereich. Er ist ein Raum, in dem sich sowohl die Bühnenkünstler als auch das Publikum immer sehr wohl fühlen und er bietet ein intimes Theatererlebnis»,

sagt Irene Brioschi, Kulturbeauftragte der Stadt Dietikon. Das Gleis 21 und der Stadtkeller ergänzten sich gegenseitig. «Die Vielfalt des Kulturangebotes ist mir ein grosses Anliegen, darum soll gerade der Stadtkeller der Ort sein für Kulturangebote, die nicht die grosse Masse ansprechen.» In diesem Jahr werde der Stadtkeller in seiner heutigen Form 25 Jahre alt und deshalb im Sommer etwas erneuert, sagt Brioschi. Ab dem Herbst stehe er dann wie vor der Pandemie wieder für jegliche Veranstaltungen zur Verfügung.

Wie es mit der Spoken-Word-Reihe weitergeht Mittwoch, 9. Februar, um 20.15 Uhr: Daniela Dill und Dominik Muheim Mittwoch, 9. März, um 20.15 Uhr: Jens Nielsen und Gerhard Meister Mittwoch, 6. April, um 20.15 Uhr: Fitzgerald und Rimini

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen