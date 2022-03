Dietikon So will die Stadt aus der Nötzliwiese einen attraktiven Park machen Am Donnerstagabend präsentierte das Studio Dietikon seine Vision für die Zukunft der beliebten Nötzliwiese an der Limmatkurve. Vier unterschiedliche Bereiche sollen die vielen verschiedenen Bedürfnisse vor Ort abdecken. Bis der neue Park Realität wird, ist aber Geduld gefragt. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 25.03.2022, 15.43 Uhr

Der eingezäunte Spielplatz soll flussabwärts verschoben werden. Severin Bigler/©

Ein Wasserspiel, eine in den Hügel integrierte Sitztribüne, eine Rollstuhlschaukel und eine Naturwiese für Insekten: Das sind nur einige der Ideen, wie die Nötzliwiese zwischen Limmatkurve und Bahnhof Dietikon aufgewertet werden könnte. Am Donnerstagabend präsentierte das Studio Dietikon im Kulturhaus Gleis 21 einem interessierten Publikum ein umfassendes Konzept, um die Wiese in einen attraktiven Park zu verwandeln. Dieses fusst auf Erkenntnissen und Bedürfnissen, die gemeinsam mit der Quartierbewohnerschaft und diversen Nutzerinnen und Nutzern im Dezember 2021 an einer ersten Dialogveranstaltung zusammengetragen worden waren.

Die nun vorgestellte Vision für die Zukunft der mehrmals als «schönster Ort in Dietikon» bezeichneten Wiese berücksichtige bewusst möglichst viele Ideen, entgegnete der Dietiker Stadtplaner Severin Lüthy auf die geäusserte Befürchtung, dass der begrenzte Platz zu stark verbaut werden könnte. Denn das Konzept ist erst der Anfang, und bis aus der Wiese ein prächtiger Park werden kann, ist Geduld gefragt: Auf Basis der vielen Rückmeldungen, die am Donnerstagabend geäussert wurden, soll ein Landschaftsarchitekturbüro damit beauftragt werden, die mögliche Umsetzung zu vertiefen. Im Lauf von 2023 oder 2024 soll ein konkretes Projekt mit Budget ausgearbeitet werden, dass nach dem politischen Prozess dann 2024 oder 2025 Realität werden soll.

Der Park soll in vier Bereiche unterteilt werden

Das Konzept für die Nötzliwiese sieht einen Park mit vier Bereichen für verschiedene Nutzungen vor (siehe Grafik). Dazu sagte Sarah Schaufelberger, Projektleiterin beim Stadtplanungsamt:

«Wichtig ist, dass sie vielseitig nutzbar ist, weil wir viele Bedürfnisse auf engem Raum haben.»

Die Aufteilung trägt auch den komplizierten Besitzverhältnissen vor Ort Rechnung. Der Stadt gehört nämlich nicht die ganze Wiese. Der Teil, der seit September 2019 als Installationsplatz für den Limmattalbahnbau dient und im Herbst 2022 wieder frei werden soll, gehört den SBB und muss deshalb grösstenteils frei bleiben. Der Uferbereich inklusive Limmatweg gehört hingegen dem Kanton und wird deshalb bei der Umgestaltung nicht berücksichtigt. Die Stadt könne für diesen als Gewässerraum definierten Bereich höchstens Anregungen an den Kanton weiterleiten, sagte Lüthy.

Der bestehende Spielplatz soll flussabwärts in Richtung Altbergquartier verschoben (gelber Bereich) und als Inklusionsspielplatz neu erstellt werden, wie Schaufelberger erklärte. Dieser soll vielfältige Möglichkeiten für verschiedene Altersklassen bieten und auch Kinder mit Beeinträchtigungen ansprechen. Auch eine Rollstuhlschaukel ist vorgesehen. Die Idee dazu stammt ursprünglich von Der Mitte, die mit ihrem Teil der ZKB-Jubiläumsdividende eine solche finanzieren will. Wie gehabt ist eine Umzäunung vorgesehen, um die spielenden Kinder zu schützen. Ein Besucher regte an, statt des bestehenden Metallzauns künftig lieber auf eine Hecke zu setzen.

Der Installationsplatz für die Limmattalbahn-Baustelle, der sich auf SBB-Land befindet, soll im Herbst 2022 wieder rückgebaut werden. Severin Bigler/©

Im zweiten Bereich (orange) soll auf städtischem Boden ein rollstuhlgängiges WC-Häuschen mit zwei Kabinen entstehen. Auch mobile Picknicktische und Sitzgelegenheiten sind geplant. Und ein Wasserspiel soll den Park optisch aufwerten und Gross und Klein eine erfrischende Abkühlung verschaffen. Das Konzept zeigt auch auf, wie der bestehende Hügel mit einer in die Topografie eingepassten Sitztribüne in den künftigen Park integriert werden könnte. Grillstellen sollen hingegen keine mehr installiert werden, dieses Bedürfnis sei auf der Allmend Glanzenberg gut abgedeckt, sagte Schaufelberger.

Mehr schattenspendende Bäume und eine sonnige Liegewiese

Im dritten Bereich (hellgrün) soll in Richtung Bahnhofsunterführung auf SBB-Land mit einer Naturwiese die Biodiversität gefördert werden, während Richtung Limmat weitere Sitz- und Liegebänke sowie schattenspendende Bäume vorgesehen sind. Im vierten Bereich (dunkelgrün) könnte auf dem heutigen Installationsplatz eine sonnige Liegewiese entstehen, die auch Bewegung und Spiele ermöglicht.

Um Platz für den Spielplatz zu schaffen, könnte die geteerte Querverbindung zur Buchsackerstrasse zu Gunsten von neuen Wegen durch den Park ersetzt werden. Und um den Fuss- und Veloverkehr zu entflechten, könnte zudem der Limmatweg velofrei werden. Auf dem ganzen Areal sollen auch die Abfallentsorgungsmöglichkeiten überprüft und erweitert werden.

Nach der Präsentation nahmen Vertreter des Büros Denkstatt, welches das Studio Dietikon gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt führt, Feedback aus dem Publikum auf, um das vorliegende Konzept weiterzuentwickeln. So wurde etwa an die Bedürfnisse der aussteigenden Böötler erinnert und eine Integration der WC-Anlage in den Eingang der Bahnhofsunterführung vorgeschlagen. Auch Befürchtungen, dass ein attraktiver Park zu Mehrverkehr im Quartier führe und die Wasservögel vom Projekt zu stark verdrängt werden könnten, kamen auf. Die vielen animierten Rückmeldungen fielen insgesamt mehrheitlich positiv aus und blieben trotz des emotionalen Themas Nötzliwiese grösstenteils sachlich.

Dieses Jahr macht das Studio Dietikon Halt im Schönenwerdquartier

Im vergangenen Jahr fasste das Studio Dietikon erstmals alle seine Aktivitäten als Freiraumfestival zusammen. In Workshops, an Picknicks oder mit Umfragen wurde im Austausch mit der Bevölkerung thematisiert, wie bestimmte Freiräume in der Stadt verbessert werden können. Dieses Freiraumfestival wird 2022 fortgeführt. Am 13. Mai findet im Schönenwerdquartier ein Picknick für die Quartierbevölkerung statt. Von 18 bis 20 Uhr lädt das Studio Dietikon auf den Platz vor dem Coop an der Ecke Schönegg- und Birmensdorferstrasse. Dort wurden vor kurzem die Limmattalbahn-Bauarbeiten beendet.

Am 3. September wird der Generationenpark auf der Allmend hinter der Stadthalle im Fondli eingeweiht. Dieser wird auf Basis einer 2021 durchgeführten Umfrage auf dem ehemaligen Areal der Ausstellung «(G)artenvielfalt» realisiert. Am 16. September findet die zweite Ausgabe des Picknicks vor dem Doppelkindergarten im Gjuchquartier statt. Bei der ersten im Herbst 2021 wurde klar, dass die Bewohnerschaft sich einen Treffpunkt wünscht. Nun sollen Ideen gesammelt werden, wie dieser realisiert werden könnte. Zudem wird das Studio Dietikon, das 2018 vom Stadtplanungsamt Dietikon und dem Büro Denkstatt ins Leben gerufen wurde, am 9. April am Frischmarkt und am 11. Juni am Sommerfest auf dem Kirchplatz präsent sein. Gleichenorts wird auch wie 2021 der Festivalturm während des ganzen Jahres über alle Aktivitäten informieren.

