Spezialität des Hauses: Ihr Pad Thai schmeckt den Dietikern

Dietikon Spezialität mit Suchtpotenzial: Ihre Pad-Thai-Nudeln schmecken besonders Dietiker Politikern Wipha und Aek Nantawet führen seit 2018 das Restaurant Padthai in Dietikon. Vom 13. bis 15 April feiert das Ehepaar das thailändische Neujahrsfest Songkran. Bei einem Besuch erzählt Gastgeber Aek Nantawet vom Brauchtum aus der Heimat und dem Kassenschlager Pad Thai. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 12.04.2022, 17.20 Uhr

Aek Nantawet betreibt mit seiner Frau Wipha seit 2018 das thailändische Restaurant Padthai an der Badenerstrasse 3 in Dietikon. Severin Bigler

Das Gerät von Uber Eats spuckt im Minuten-Takt Bestellungen raus. Fast auf jedem Zettel ist das thailändische Nudelgericht Pad Thai zu lesen. «Das ist unsere Spezialität des Hauses», sagt Aek Nantawet mit einem breiten Lächeln. Der 47-Jährige führt das Restaurant Padthai an der Badenerstrasse 3 in Dietikon zusammen mit seiner Frau Wipha. Es sei auf der Hand gelegen, das Lokal nach dem beliebtesten und leckersten Gericht auf der Karte zu benennen, findet Nantawet. «Das Familienrezept für die Pad-Thai-Sauce meiner Frau ist unschlagbar. Sie macht richtig süchtig», sagt er und lacht.

Pad Thai gilt neben den verschiedenen Currys als eines der bekanntesten thailändischen Gerichte weltweit. Bestehen tut es aus Reisbandnudeln, die in der Pfanne mit verquirlten Eiern, gehackten Knoblauchzehen und Erdnüssen, Mungbohnensprossen, Frühlingszwiebeln, Tofu und je nach Belieben mit Poulet-, Rind-, Schweinefleisch oder Crevetten angebraten werden. Einen speziellen Geschmack verleiht der Speise die Pad-Thai-Sauce, die aus Tamarindenpaste, Palmzucker und Fischsauce hergestellt wird. In asiatischen Lebensmittelläden kann diese fixfertig gekauft werden.

Die Spezialität des Hauses und Namensgeber für das Restaurant: Das Nudelgericht Pad Thai. Severin Bigler

Im Restaurant Padthai schwört man jedoch auf Handarbeit. «Meine Frau fügt noch weitere Zutaten hinzu. Welche es genau sind, bleibt jedoch unser Geheimnis», sagt Nantawet. Die Herstellung der Sauce sei aufwendig. «Sie muss mehrere Stunden und unter ständigem Rühren einkochen.»

Die Polizei geht im «Padthai» ein und aus

Das Restaurant ist an diesem Abend gut gefüllt. Gäste machen sich an den Tischen über Massaman-Curry, Tom-Kha-Suppe und frittierte Vorspeisen her. An der Bartheke warten zudem zwei Männer, um ihre Bestellung selbst abzuholen. Auch am Mittag ist jeweils viel los im «Padthai». «Mitarbeiter der Stadt Dietikon, der Banken und der Post sind regelmässig bei uns zu Gast», sagt Nantawet. Und auch die Stadtpolizei verköstige sich des Öfteren mit thailändischen Spezialitäten. «Sie kommt nicht zur Kontrolle, sondern nur zum Essen», versichert Nantawet und lacht.

Über den Mittag können sich Gäste am Buffet selbst bedienen. Zur Auswahl stehen acht verschiedene wechselnde Gerichte. Severin Bigler

Immer wieder wird das Restaurant auch von Stadtrat Philipp Müller besucht. «Er hat sein Anwaltsbüro gleich neben uns. Wir fühlen uns geehrt, dass so ein wichtiger Dietiker Politiker bei uns isst», sagt Nantawet. Auf die Frage, was Müller denn am liebsten bestelle, braucht der Wirt nicht lange zu überlegen und sagt: «Pad Thai natürlich.»

Vorspeiseteller mit frittierten Köstlichkeiten: Pouletflügeli, Frühlingsrollen, Samosa, Crevetten, Frühlingspäckchen mit Wasserkastanienfüllung und Karipap mit Kartoffeln und gelbem Curry. Severin Bigler

Seit 2018 betreibt Aek Nantawet mit seiner Frau Wipha das Gasthaus. Zuvor führten die beiden ein kleines Take-away-Lokal in Chur. Um ihren Traum eines eigenen Restaurants zu erfüllen, zogen sie aus dem Bündnerland ins Limmattal nach Dietikon.

Fernost in Dietikon: Die Dekoration im «Padthai» ist typisch thailändisch. Doch nicht alle Figuren sind reiner Schmuck. Sie haben eine religiöse Bedeutung. Am thailändischen Neujahr werden deshalb alle Buddha-Figuren mit Wasser begossen. Das bringe Glück, sagt Aek Nantawet. Severin Bigler

Die 48-jährige Wipha Nantawet ist für das Kulinarische zuständig, während ihr Mann die Bewirtung der Gäste übernimmt. «Sie ist sehr kreativ und entwickelt immer wieder neue Gerichte. Die Fisch-und Fleischbällchen in den Suppen und auch die frittierten Teigtaschen Karipap mit Kartoffeln und gelbem Curry sowie die Frühlingsrollenpäckchen mit Wasserkastanienfüllung sind hausgemacht», so Nantawet. Seine Frau müsse das Essen nie probieren und brauche auch keine Kochbücher. «Sie schaut Kochsendungen auf Youtube und weiss danach genau, wie das Gericht schmecken muss. Sie hat wirklich eine besondere Gabe.»

Aktuell muss das Restaurant aber auf die Kochkünste von Wipha Nantawet verzichten. «Sie ist in Thailand in den Ferien und besucht ihre Familie in Roi Et im Nordosten des Landes. Deshalb werde ich von Freunden unterstützt», sagt Aek Nantawet. Die Abwesenheit der Gastgeberin hat seinen Grund. Am Mittwoch startet das thailändische Neujahrsfest Songkran. Es dauert vom 13. bis 15. April. Je nach Region wird aber bereits ein paar Tage davor und auch über den 15. April hinaus gefestet.

Das thailändische Neujahr findet im April statt

«Songkran ist in Thailand so bedeutend wie in der Schweiz Weihnachten und Ostern. Die Familie trifft sich und man besucht vor allem ältere Familienmitglieder, um ihnen Respekt zu erweisen. Das bringt Glück», erklärt Nantawet. Dass die Thailänderinnen und Thailänder den Jahresbeginn im April begehen, liegt daran, dass sie sich am thailändischen Mondkalender orientieren. Nantawet sagt:

«Songkran ist die Zeit der Reinigung und Erneuerung. Viele Thais putzen daher ihr Haus oder ihre Wohnung vor dem 13. April.»

Wichtig sei zudem, dass die Buddha-Figuren zuhause und in den Tempeln mit Wasser begossen werden. «Aus den rituellen Waschungen sind im Laufe der Zeit in den grösseren thailändischen Städten Festumzüge mit Wasserschlachten geworden, an denen auch Touristen teilnehmen. Mit Eimern und Wasserpistolen spritzt man sich nass», sagt Nantawet. In diesen Tagen bleibe in Thailand kaum jemand trocken. «Gar nicht so schlecht, schliesslich fällt Songkran in die heisseste Zeit des Jahres.» Nantawet selbst wird die Buddha-Figuren in seinem Restaurant waschen und für gute Geschäfte, Gesundheit und Glück im neuen Jahr beten.

Gute Geschäfte, Gesundheit und Glück: Das wünscht sich das thailändische Wirtepaar Wipha und Aek Nantawet. Severin Bigler

«Wir haben die Einschränkungen der Coronapandemie und auch die Limmattalbahn-Baustelle glücklicherweise hinter uns und können nun positiv in die Zukunft blicken», sagt der Wirt. Doch einen Wunsch haben Nantawet und seine Frau dann doch noch: «Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Stadtpräsident Roger Bachmann einmal unser Pad Thai probiert.»

